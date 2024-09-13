Уступки или распад. Запад и Украина поставлены перед болезненным выбором, - Луиш да Кунья

01:32 15.09.2024 The European Conservative

Венгрия



Чтобы помочь Украине, поговорите с Россией

ЕС: для урегулирования конфликта Украина должна уступить России территории



Мирную инициативу Виктора Орбана необходимо поддержать: ради Украины и всего мира, пишет ЕС. В "глупом конфликте" проиграла не только Украина, но и Европа. Москва же выиграла, несмотря на браваду Запада. Баланс сил складывается не в его пользу.



Премьер-министр Венгрии прокладывает жесткие пути. Возглавив председательство в Совете ЕС, которое продлится с 1 июля до конца года, консервативный лидер сразу же шокировал западный истеблишмент. Он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, Москву для краткого саммита с Владимиром Путиным и оттуда отправился в Китай и США. Этой яркой отповедью провоенному консенсусу, сложившемуся в Европе, Будапешт заслужил ряд похвал. Вместо того чтобы аплодировать Орбану за усилия по прекращению кровавого украинского конфликта, некоторые обвинили Венгрию в разрушении "единства Запада".



Но единство по ошибке - это отнюдь не достоинство. Когда речь заходит о войне, в которой косвенно участвуют ведущие ядерные державы мира, ставки слишком высоки, чтобы можно было позволить проявлять безразличие.



Говорить по делу



Конфликт на Украине, крупнейший в Европе с 1945 года, продолжается уже третий год. Украина, конечно же, стала главной жертвой. Государство так и не оправилось полностью ни экономически, ни демографически от потрясения, нанесенного ей в бурные 90-е годы. Тогда травмирующий распад Советского Союза привел страну к бездарно проведенной приватизации, огромным социальным потрясениям, массовой эмиграции и появлению нового олигархического класса. С тех пор Украина остается самой бедной в Европе.



Конфликт еще больше усугубил ситуацию, причем в катастрофических размерах. Несмотря на радужные сценарии послевоенного восстановления Украины, правда заключается в том, что более половины энергетических объектов страны уничтожены российскими ракетами. Демографическая ситуация на Украине, и без того тяжелая еще до конфликта, сейчас стала поистине катастрофической. Миллионы молодых украинцев, не видя иного выхода, бежали к своим более богатым европейским соседям, чтобы никогда не вернуться. Учитывая сотни тысяч погибших или искалеченных, население, находящееся в зоне контроля Киева, составляет где-то от 25 до 30 миллионов человек, многие из которых пожилого возраста. Согласно недавнему исследованию, разоренной стране потребуется ежегодный приток мигрантов в размере 300 тысяч человек, чтобы сохранить свое население на уровне 30 миллионов. Что еще хуже, данные относятся к населению, проживающему в пределах границ Украины 1991 года, включая Крым и юго-восточные регионы, присоединившиеся к России. Предсказуемые потери - либо в результате дальнейших успехов России на поле боя, либо в результате гибели людей в боевых действиях - также не учитываются при расчетах.



Наряду с самой Украиной, Европа стала еще одним крупным проигравшим в этом глупом конфликте. Взаимовыгодная торговля между Россией и государствами-членами ЕС резко сократилась, что имело тяжелые последствия для нашей промышленности, покупательной способности и экономической мощи. Цены на энергоносители стремительно взлетели, и возврата к довоенному уровню не предвидится. Ожидается, что в Германии, крупнейшем производственном локомотиве континента, экономический рост в этом году составит от 0,1% до 0,3%. Между тем, несмотря на санкции, российская экономика переживает золотую эру: в прошлом году ВВП вырос почти на 4%. МВФ ожидает, что в 2024 году она будет расти быстрее, чем любая другая развитая экономика.



Несмотря на всю браваду, что западные экономические меры вынудят Россию подчиниться, и хвастовство президента США Джо Байдена, что "рубль превратился в руины" и "экономика России вот-вот сократится вдвое", Москва на самом деле существенно выиграла от санкций. Действительно, в этом месяце Всемирный банк повысил рейтинг России до страны с "высоким уровнем доходов". В 2022 году, когда российские танки вошли на Украину, президент Путин возглавлял шестую по величине экономику мира. Сейчас, по данным того же финансового учреждения, страна занимает уже четвертое место в списке.



Украина движется к поражению



Стратегия России основана на том, что эволюция глобального баланса сил в настоящее время складывается не в пользу Запада. Именно эта идея побудила Владимира Путина осуществить свой поворот к Азии. В рамках этой политики Москва успешно заменила свою торговлю с Западом прибыльным экспортом в азиатские страны-гиганты, такие как Индия и Китай. Огромные экономические ресурсы России, изобилие природных богатств и промышленная мощь придают ей автаркический потенциал, с которым могут сравниться лишь немногие другие страны, если таковые вообще существуют.



Неудержимый рост альтернативных центров экономической и финансовой мощи, объединяющих развивающиеся страны БРИКС, фактически возвестил о новом, постлиберальном и многополярном мировом порядке, который Кремль, как оказалось, умеет использовать в своих интересах. Разумные и непредвзятые аналитики предсказывали именно это, в то время как западные лоббисты радостно уверяли свою доверчивую аудиторию, что для сокрушения России достаточно сильного "пинка под зад". Кремль сделал ставку на свою волю и ресурсы как на решающие факторы победы. Это неоднократно предсказывали реалистично настроенные ученые и обозреватели, такие как Джон Миршаймер, Эммануэль Тодд и Грей Коннолли, а также ведущие политики, в том числе Вивек Рамасвами, кандидат в вице-президенты от республиканской партии Джей Ди Вэнс и предприниматель-миллиардер Илон Маск. На сегодняшний день ставка, похоже, приносит свои плоды.



Если когда-либо и были основания утверждать, что конфликт может быть разрешен военным путем и способами, отвечающими интересам Киева, то, без сомнений, эта дверь резко захлопнулась более года назад. Было очевидно, что Киев не сможет, учитывая его гораздо более слабую внутреннюю мощь, одержать победу в конфликте на истощение. Поэтому западные союзники предоставили ему незаменимую и эксклюзивную массированную военную помощь для так называемого "контрнаступления" по принципу "все или ничего". Операция закончилась одним из крупнейших военных фиаско со времен наступления Легкой бригады в 1854 году (провальное наступление английских войск во время Крымской войны. – Прим. ИноСМИ). Закаленные в боях, хорошо окопавшиеся российские подразделения уничтожили натовскую бронетехнику на Украине ценой потери нескольких деревень, которые позднее были отбиты. Это была единственная возможность для Киева достичь мира на своих условиях, но войска Зеленского не смогли этого добиться.



Год спустя для каждого здравомыслящего и добросовестного наблюдателя за ходом конфликта стало очевидным, что Украина движется к неизбежному поражению. В этом утверждении нет противоречия. Сценарий экономического коллапса в России теперь полностью похоронен. То же самое можно сказать и о бессмысленных иллюзиях относительно краха нынешнего российского правительства. Действительно, конфликт не просто популярен среди большинства россиян. Вызванный им экономический подъем принес особую пользу рабочему классу, еще больше сблизив с президентом Путиным. В прошлом году был подавлен переворот Пригожина и его главные зачинщики погибли в результате невероятного "несчастного случая". С тех пор российский лидер, вероятно, находится в более спокойных политических водах, чем когда-либо после своей первой инаугурации в 1999 году. Владимир Путин останется в Кремле надолго, и любая политика, рассчитывающая на обратное, в высшей степени безрассудна.



На военном фронте положение Украины кажется столь же отчаянным и обречено на ухудшение. Разрушенная экономика Киева, которая сейчас составляет менее одной десятой от российской, не может никоим образом финансировать или поддерживать военные действия. Украина полностью полагается на своих спонсоров из НАТО. Ее демографическая база разрушена. Даже если западные лидеры не будут испытывать никаких угрызений совести по поводу разжигания конфликта непрекращающимися поставками долларов и оружия, на Украине не хватит мужчин, чтобы отразить гораздо более многочисленные, лучше оснащенные и технологически превосходящие атаки России. Последняя авантюра Украины - вторжение в Курскую область России - больше похожа на отчаянную попытку получить ценные козыри до начала мирных переговоров, чем на долговременные и серьезные военные усилия. Этот безрассудный шаг может привести к дальнейшему перенапряжению и большему истощению ограниченных сил Киева. Это не принесет ему пользы в долгосрочной перспективе. Эммануэль Тодд считает, что операция в Курской области является украинским аналогом наступления в Арденнах - отчаянной, безнадежной попыткой проигрывающей державы вернуть инициативу. Это мнение вполне может оказаться пророческим.



Для Украины людские ресурсы - это ось, вокруг которой крутятся все остальные проблемы. Недоукомплектованность войск привела к тому, что правительство Зеленского предпринимает все более отчаянные и крайне непопулярные попытки массовой мобилизации. Однако принятые драконовские меры носят глубоко дестабилизирующий характер. Истощение конфликтом становится все более заметным. Молодых украинских мужчин расстреливают собственные власти за попытку уклониться от призыва в армию, а женщины сжигают себя заживо в знак протеста против политики тотальной войны, проводимой властью. Растущая внутривоенная интрига, о которой свидетельствует постоянная смена украинских командиров, является еще одним признаком того, что в стране что-то серьезно не так. В течение нескольких недель ходили слухи, что генерал Александр Сырский, взявший на себя совсем недавно, в феврале, руководство вооруженными силами, был близок к увольнению. Известный депутат Марьяна Безуглая обвинила его в подготовке "капитуляции" страны.



Очевидно, что при нынешнем положении вещей и по мере деградации военной, экономической и внутриполитической ситуации на Украине, страна уверенно движется к поражению на фронте и потрясениям в тылу. Украина и Запад поставлены перед выбором. Либо мирное соглашение, основанное на реалиях и отражающее баланс сил, даже если это означает болезненные уступки, либо растущая угроза распада Украины.



Войны решаются не на основе морали, а исходя из существующего баланса сил между сторонами. Что бы кто-то ни думал о законности требований и целей России, Украины и НАТО в нынешнем конфликте, любая попытка установления мира, которая не признает эти факты, будет в корне несерьезной.



Цель Украины вступить в Европейский союз и НАТО в границах 1991 года не будет достигнута. Ни у Киева, ни у его сторонников нет сил навязать эти условия с помощью оружия, как ясно показало прошлогоднее неудачное контрнаступление. Действительно, коллективные усилия, уже предпринятые США и их европейскими союзниками для достижения этой цели, значительно превосходят их и без того перенапряженные промышленные возможности. Более того, если кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп будет избран в ноябре этого года, США, скорее всего, изберут новый путь. Они сфокусируются на гораздо более важной стратегической угрозе - экспансионизме Китая в Тихоокеанском регионе. Такой смены ориентиров в распределении ограниченных военных и дипломатических ресурсов Америки давно требовали такие мыслители, как Элбридж Колби. Виктор Орбан также упомянул о неизбежности этого сценария в недавно опубликованном докладе президенту Европейского совета Шарлю Мишелю о своей миротворческой миссии. Как правильно заметил президент Обама, находясь у власти, Россия всегда будет больше заботиться об Украине, чем Запад.



Хотя стремление Киева к членству в НАТО и ЕС является понятным и законным, ни тот, ни другой исход не обязательно будет соответствовать собственным интересам Запада. А ведь только они должны волновать западных политиков. Напротив, трудно понять, каким образом принятие на себя гигантских затрат на восстановление Украины принесет пользу западным налогоплательщикам. В настоящее время эти затраты оцениваются Всемирным банком в полтриллиона долларов. Что особенно важно, постоянно враждебные отношения между Западом и Россией все больше толкают эту великую страну вместе с ее огромными ресурсами в объятия Китая. Укрепление союза между Москвой и Пекином глубоко противоречит интересам Запада в области экономики, политики и безопасности.



Эта безрассудная политика сводит на нет весьма успешные попытки президентов Ричарда Никсона и Генри Киссинджера гарантировать, что отношения обеих стран с Западом останутся лучше, чем между собой. Хуже всего то, что это позволяет наладить российско-китайское партнерство, которое обеспечит Китай передовыми, чрезвычайно важными военными технологиями. Одновременно союз с Россией снизит его зависимость от морских путей в плане доступа к важнейшему сырью. С геостратегической точки зрения это означает объединение центра Евразии в рамках единого силового блока. Это зловеще напоминает предупреждение Збигнева Бжезинского, что "потенциально наиболее опасным сценарием [для Запада] была бы великая коалиция Китая, России и, возможно, Ирана - "антигегемонистская" коалиция, объединенная не идеологией, а взаимодополняющими претензиями".



Скорее, интересы Запада заключаются в том, чтобы снизить напряженность в отношениях с Россией и гарантировать, что в предстоящие неспокойные времена страна не встанет на сторону Китая. Этого можно достичь, только понимая, что Москва резонно заинтересована в невступлении Украины в НАТО, за что боролось бы любое суверенное российское правительство. Это, безусловно, включает в себя безопасность, но не ограничивается ею. Будучи колыбелью Киевской Руси и исторической границей империи Романовых, Россия и Украина имеют общую историю, к которой ни один российский лидер не останется равнодушным. Действительно, опросы общественного мнения неизменно показывают, что абсолютное большинство россиян считают своих соседей такими же людьми, как и они сами. До 2021 года более 40% украинцев думали так же. С этими представлениями можно соглашаться или не соглашаться, но сложности российско-украинских отношений, очевидно, являются центральным фактором российской внешней политики. Он не зависит от того, кто возглавляет страну или придет к ее руководству. Бывший посол США в России, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс так написал по этому поводу в дипломатической телеграмме, которая, к сожалению, не получила широкого распространения в 2008 году:



"Вступление Украины в НАТО - самая яркая из всех красных линий для российской элиты (не только для Путина). Более двух с половиной лет я беседовал с ключевыми российскими игроками: от авторитетов в темных уголках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина. Я еще не нашел никого, кто не рассматривал бы Украину в НАТО как прямой вызов интересам России… Сегодняшняя Россия ответит".



Если бы прозорливые, давно забытые предостережения Бернса и Джорджа Кеннана повлияли на политику Запада, есть все основания полагать, что Европа сегодня была бы совсем иной. Будущим историкам предстоит полностью раскрыть многие факторы, которые привели к нынешней неразберихе. Но нет никаких сомнений, что высокомерное пренебрежение западных элит историей и законами геополитики сыграло решающую роль в нынешней трагедии.



Мир через равновесие



Россия не может смириться с тем, что Киев присоединится к НАТО. Запад также мало что выиграет от его вступления в альянс. Обе стороны сильно заинтересованы в том, чтобы сохранить Украину в качестве нейтрального буферного государства. На Венском конгрессе, ставшем одним из решающих событий в истории дипломатии, австрийский князь Клеменс фон Меттерних мудро отказался от аннексии герцогства Савойского, расположенного между империей Габсбургов и Францией. Это объяснялось желанием уменьшить возможные трения с восстановленной монархией Бурбонов Людовика XVIII. Нынешним государственным деятелям с обеих сторон было бы разумно поучиться на примере великого князя. Хорошо бы им воздержаться от максималистских амбиций и сосредоточиться на мирном урегулировании, которое снижает, а не увеличивает вероятность катастрофического конфликта между ядерными державами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан четко сформулировал именно эту цель, заявив, что "отсутствие общей границы с Россией... является для [нашей] страны самой важной проблемой национальной безопасности".



Мирная Украина, служащая буфером между Россией и НАТО, является целью, к которой должен стремиться Запад. Но без сомнений будущие границы Украины будут сильно отличаться от тех, что были до 2022 года. Чем скорее Киев поймет и примет эту объективную и неизбежную реальность, тем скорее можно будет достичь мира и прекратить бессмысленное уничтожение жизней, финансов и национального потенциала Украины. Территории, которые были официально и конституционно включены в состав России в 2022 году, не вернуть под контроль Киева ни военными, ни дипломатическими средствами. Москва не отдаст мирным путем то, что она обрела в результате вооруженной борьбы, и думать иначе - верх безумия. Таким образом, подход Запада к прекращению конфликта должен быть направлен не только на сохранение геополитически неприсоединенного, нейтрального украинского государства как вне НАТО, так и ЕС. Запад должен признать, что значительные украинские территории следует передать Москве в обмен на долговременное урегулирование. Это реальность, с которой все большее число украинских чиновников готово смириться. Политически влиятельный мэр Киева Виталий Кличко недавно заявил итальянской газете Corriere della Sera, что для прекращения конфликта, вероятно, потребуется "территориальный компромисс с Путиным". За ним должен последовать "референдум", который придаст ему необходимую политическую легитимность.



Если Украина хочет пережить нынешний конфликт как независимое государство, время имеет решающее значение. Баланс сил неизмеримо изменился с первых месяцев конфликта, когда в последний раз проводились переговоры. Позиция Москвы со временем будет еще более жесткой. Как стало известно, Москва, удивленная яростным сопротивлением, тогда согласилась на великодушный договор. Согласно ему Украина взяла бы на себя обязательства по нейтралитету и демилитаризации в обмен на возвращение всей территории, занятой после февраля 2022 года. Украинские чиновники тогда, как сообщалось, были вне себя от радости и "открыли бутылки шампанского", чтобы отпраздновать сделку. Но Киев позже отверг ее - очевидно, по настоянию тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это была трагическая историческая ошибка, за которую Украина с тех пор горько расплачивается. Сегодня цена мира значительно возросла. Частичная или полная потеря еще двух областей - Запорожской и Херсонской - неизбежна. В случае продолжения военных действий даже пророчество Илона Маска о присоединении к России Одессы может показаться радужным для Украины.



В 1939 году истощенная и оказавшаяся в безнадежном положении армия Второй Испанской Республики восстала против прокоммунистического правительства премьер-министра Хуана Негрина. Лидер переворота, полковник Сегисмундо Касадо, был убежденным противником победивших националистических сил генерала Франсиско Франко. Тем не менее, Касадо считал войну проигранной, ее продолжение - бессмысленной тратой человеческих жизней, а сдачу в ходе переговоров - последней надеждой республики. Как оказалось, было уже слишком поздно: националисты не согласились бы ни на что, кроме полной и безоговорочной капитуляции. Хотя это еще не ситуация на Украине, положение страны стремительно ухудшается. Чтобы она сохранила статус независимого государства, отвечающий ее собственным интересам и интересам Европы, необходимо в срочно заставить замолчать пушки. Вот почему необходимо поддержать мирный крестовый поход Виктора Орбана: ради Украины, Европы и всего мира.



Автор: Луиш да Кунья (Luís da Cunha). Источник - ИноСМИ

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