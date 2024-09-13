Роль Центральной Азии в интеграционных проектах в Евразии: концепция трансъевразийской интеграции

02:25 15.09.2024

На пространстве Евразии функционируют сразу несколько интеграционных проектов разной направленности. Благодаря своему географическому расположению страны ЦА в той или иной степени вовлечены в интеграционные процессы. Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг" опубликовал доклад о роли ЦА в интеграционных структурах Евразии. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Для чего нужна интеграция? Пример ЕАЭС



Экономические интеграционные проекты обычно предполагают объединение ресурсов для эффективного решения общих проблем. ЕАЭС - это один из наиболее продвинутых и успешных интеграционных проектов на континенте.



В 2020–2023 гг., несмотря на пандемию, совокупный объем ВВП ЕАЭС увеличился на 4,1 % (2,2 млрд долл.); промышленное производство выросло на 8,3 % (обрабатывающая промышленность - на 5,7 %); производство сельскохозяйственной продукции - на 11,8 %; объем взаимной торговли среди стран ЕАЭС - в 1,5 раза.



Кроме экономической выгоды, важным фактором является то, что страны-участницы в полной мере сохраняют суверенитет, который защищен Договором ЕАЭС. Уважение суверенитета и территориальной целостности является одним из основных принципов евразийской интеграции. В частности, ключевые решения в рамках ЕАЭС принимаются исключительно на основе консенсуса.



Кроме того, ЕАЭС активно наращивает связи с другими ключевыми субъектами. Одним из первых шагов в этом направлении стало сопряжение ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь".



Перспективы развития ЕАЭС зависят от результатов совместных действий на следующих направлениях:



1. углубление экономической интеграции и расширение внешнеэкономических связей;



2. цифровая трансформация;



3. развитие инфраструктуры;



4. адаптация к внешним вызовам.



Читайте также: Обновленный макроэкономический обзор ЕАБР по итогам первого полугодия



Большое евразийское партнерство и трансъевразийское партнерство: интеграция интеграций



В 2015 году президентом России была предложена концепция Большого евразийского партнерства (БЭП). Идея заключается в объединении усилий ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и других институтов с целью повышения устойчивости региональной экономики и стабилизации геополитической обстановки.



Однако, по мнению авторов доклада, препятствия, с которыми сталкивается развитие БЭП, и масштабы концепции делают ее труднореализуемой. Вместо этого авторы предлагают идею более гибкого формата взаимодействия - концепцию трансъевразийской интеграции. Она предполагает создание глобальных связей, пересекающих весь континент, включая инициативы, которые выходят за пределы постсоветского пространства.



Так как на данный момент идея о тесном партнерстве различных интеграционных объединений не может быть осуществима в полном объеме, авторы предлагают сконцентрироваться на развитии трансъевразийской интеграции в определенных направлениях, таких как экономика, транспорт, энергетика, политический диалог.



Читайте также: Какие страны сотрудничают с ЦА в формате "C5+1"



Стратегическое значение Центральной Азии



Регион ЦА обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать ключевым звеном в трансъевразийской интеграции. Страны региона уже играют важную роль в существующих проектах. Благодаря своему географическому расположению регион обладает большим транзитным потенциалом и активно вовлечен в процесс строительства трансконтинентальных маршрутов.



Важно также отметить ресурсный потенциал региона. Крупные запасы энергоресурсов и других полезных ископаемых делают ЦА привлекательной для инвестиций.



При этом на пути становления региона центральным звеном в крупных интеграционных проектах существует ряд препятствий и вызовов. Причем проблемы выделяются на разных направлениях: недостаток инфраструктуры, риски конфликтов, особенности политических режимов.



Интеграционные проекты играют важную роль в поддержании стабильной экономической и политической обстановки на Евразийском континенте. Трансъевразийская интеграция, в свою очередь, могла бы способствовать усилению эффекта от сотрудничества благодаря синергии различных инициатив. ЦА вполне может претендовать на роль главного "связующего" в таком масштабном проекте. Страны региона уже активно вовлечены в работу различных региональных институтов и получают от этого экономические и политические дивиденды. При этом для успешного взаимодействия в подобных форматах странам ЦА и крупным континентальным акторам необходимо приложить немалые усилия, чтобы преодолеть существующие препятствия. Среди них особенно выделяются негативное влияние противостояния великих держав; экономические барьеры и асимметрия в развитии; инфраструктурные ограничения; усугубляющиеся климатические проблемы.



Полную версию доклада "Трансъевразийская интеграция: Центральная Азия как ключ к региональной связности и устойчивому развитию" читайте на сайте Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг".

https://www.ea-monitor.kz/nashi-proekty/analiticheskiy-doklad-trans-evraziyskaya-integraciya-centralnaya-aziya-kak-klyuch-k-regionalnoy-svyaznosti-i-ustoychivomu-razvitiyu