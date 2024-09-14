Серые волки Великого Турана. Эрдоган в БРИКС станет троянским конем Запада

02:31 15.09.2024

Владимир Хомяков

14 Сентября 2024



Эрдоган, недавно подавший заявку на вступление в БРИКС, снова продемонстрировал свою "многовекторность", заявив, что Крым - это украинская земля и иначе быть не может. После подобных заявок Турцию надо не в "друзья и партнеры" записывать, а крепко подумать: не станет ли она в БРИКС своеобразной "пятой колонной" и троянским конем Запада? Вопрос становится риторическим, если вспомнить о дружбе Эрдогана с главой британской разведки и его помешанности на идее "Тюркского мира" от Балкан до Алтая.



Недаром на Западе для Эрдогана придумали прозвище Frienamy (то есть friend and enemy - аналог нашего "заклятый друг"). Он такой и есть - сегодня с кем надо в десны целуется, а завтра запросто нож в спину всадит. Причем кому всадить - нам или им, турку без разницы.



"Его Многовекторность" султан Эрдоган



Вспомните: еще год назад на третьем заседании т.н. "Крымской платформы" Эрдоган заявлял:



Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и глобальной безопасности и стабильности.



А 16 марта сего года даже вышло специальное заявление МИД Турции №44 о "десятой годовщине нелегальной аннексии" Крыма. Что, вообще-то, понятно: отжать Крым, на который наследники Османской империи давно облизываются, куда проще было бы у Украины, чем у "ядерной" России. Что не мешает Турции, нарушая всяческую дисциплину НАТО, торговать с Россией в обход санкций, создавать совместные проекты. Но при этом другой рукой оказывать военную помощь Украине. Как заявлял многолетний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу:



Соперничество между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО достигло опасного уровня. Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас развитые отношения с Россией… Мы действуем в интересах нацбезопасности и делаем то, что требует дух времени.



То есть турки - друзья только сами себе и действуют по древнему рецепту: "нужен - кто нужен, когда нужен и пока нужен". Турция - член НАТО и, похоже, не собирается оттуда выходить. Да и вообще вступление БРИКС никоим образом не повлияет на отношения ее с Западом.



При этом Россия почему-то очень хотела "дружить" именно с Турцией, прощая ей, как блудливой жене, любую "неверность". В ноябре 2015 года в Сирии турецкий F-16 неспровоцированно сбил наш Су-24, а катапультировавшегося летчика расстреляли в воздухе. Причем взявший на себя вину за гибель летчика Алпарслан Челик (активист "Серых волков") вдруг заявил, что "не виноват" и… был прокуратурой турецкого Измира оправдан из-за "недостаточности улик"… После чего последовало некоторое охлаждение двусторонних отношений, но уже в 2016-м Россия и Турция подписали соглашения о строительстве по дну Черного моря газопровода "Турецкий поток".



Владимир! Мир, дружба, газопроводы, "Байрактары"... Ой, нет, "Байрактары" - это Украине...



Тогда же в 2016-м именно наша разведка, получив информацию о готовившемся в Турции военном перевороте, в ходе которого Эрдоган должен был быть убит, предупредила об этом Анкару, и мятеж подавили. "Дружбе" не помешало даже состоявшееся в том же 2016 году убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова, вызывавшую много вопросов смерть которого туркам "простили", как и смерть летчика.



И вот сегодня Эрдоган ответил нам на все то же все тем же:



Позиция нашей страны по Крыму основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции Анкары. Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права.



Крым - украинский! Мамой клянусь!



"Великотуранский" проект Эрдогана - на самом деле британский



"Великотуранские" амбиции Эрдогана - это не его чистая самодеятельность. Британцы точно подметили момент, когда американский "гегемон" начал выдыхаться, и затеяли свою игру, потихоньку примеряясь к роли лидера в Старом Свете - не только в Европе (Украина), но также резко активизировавшись в Закавказье и Средней Азии. И сделали ставку на Турцию. Это подтверждает и эксперт-международник Каринэ Геворгян:



Анализируя любые действия Турции, следует помнить, что она - чисто британский проект. И что британский экс-посол в Турции и лично большой личный друг Эрдогана Ричард Мур сейчас возглавляет британскую Ми-6. Смотрите сами: после подрыва "Северных потоков" все наши газовые магистрали были переброшены на Турцию, чтобы дать ей возможность зарабатывать и продвигать свой проект "Великий Туран". Хотя были и другие альтернативные маршруты. Так что вступление Турции в БРИКС не худо бы обставить некоторыми условиями. Крым нашим она, конечно, не признает, но вот из НАТО надо бы выйти…



Именно Ричард Мур в свое время продвигал мысль о том, что если помочь Анкаре стать главным игроком в регионе, то с ее помощью можно будет давить на Москву и вытеснить ее из Закавказья и Средней Азии. Надо ли удивляться, что именно глава британских "джеймсбондов" был активнейшим сторонником (а вероятно, и соавтором) возрождения проекта "Великий Туран", в основе которого - объединение всех "тюркоговорящих" народов под рукой "нового султана" Эрдогана с прицелом на экономическое, политическое, а там и территориальное единство. Последнее важно и потому, что ряд "тюркоговорящих" регионов имеется в России, это же - основание для подгребания турками Средней Азии (кроме говорящего на фарси Таджикистана), а кроме того - средство давления на Китай через вечно бунтующий тюркский Синцзян-Уйгурский автономный округ.



Совершенно очевидно, что между Великобританией, Турцией и Украиной возникает неформальный трехсторонний альянс, и он направлен против России в Черном море, чтобы положить конец статус-кво и ввести собственную структуру безопасности в регионе на своих условиях,



- обоснованно подчеркивает греческая Greek City Times. То есть запуская Турцию в БРИКС, мы должны понимать, что запускаем туда Великобританию и англосаксов - вековечных врагов России и больших умельцев воевать против нас чужими руками. Еще начиная с XIX века организация антирусских выступлений на Кавказе и в Средней Азии считалась одним из основных инструментов британской политики.



Роджер Мур: "Использовать туземцев в наших интересах - это очень по-британски".



И вот сегодня мало того, что Турция не признает нашим Крым, поставляет ВСУ оружие и боеприпасы, построила там завод по производству БПЛА (владелец фирмы "Байрактар", кстати, родственник Эрдогана), так еще на Украине воюет против нас идеологически построенный на идее "Великого Турана" тюркский батальон "Туран" (состав: казахи, киргизы, буряты, алтайцы, дагестанцы и другие) под командой сбежавшего из Москвы в Киев трудового мигранта Алмаза Кудабека уулу. При этом "Туран" подчеркивает свою преемственность от "Туркестанского региона", воевавшего за Гитлера и сегодня всячески реабилитируемого нынешними казахскими властями. Уже в ряде казахстанских городов появились улицы, названные в честь основателя Туркестанского легиона Мустафы Шокая, воздвигнуты памятники ему, его именем названы школы, библиотеки, торговые центры. То есть фактически создан местный аналог "казахского Бандеры" - на будущее.



Батальон "Туран" пока воюет на Украине. Но нацелен на Россию.



Члены батальона приветствуют друг другу символами турецкой фашистской организации "Серые волки", и именно они, вернувшись с боевым опытом с Украины, могут стать военным крылом массового пантюркистского движения в разных странах, которое будут координировать из единого центра британские и турецкие спецслужбы. И тогда ИГИЛ* многим покажется мелкой неприятностью. Кстати, об ИГИЛ* - немало ее недобитых членов именно при содействии Турции перебазированы ныне из Сирии в Панкисское ущелье (60 км от нашей границы) Грузии, явно нацелившись на наш Северный Кавказ.



Что с того?



То, что при всей "многовекторности" Эрдогана, его на самом деле "играет" Великобритания, необходимо помнить всегда. Ибо Европе в борьбе с Россией, как писал еще в 1871 году Николай Данилевский, "можно и турка взять в союзники, и даже вручить ему знамя цивилизации". И вот сегодня после подрыва "Северных потоков" через турецкие газопроводы Россию сажают на "турецкий крючок", давая "султану Эрдогану" деньги на реализацию его "Великотуранского проекта". Для остановки которого на нашей и прилегающих территориях нам еще в перспективе, весьма вероятно, придется взяться за оружие. Так что насчет приема в БРИКС принимающим решения людям в Кремле следует прежде крепко подумать.



Кстати, неплохой идеей было бы сколотить у нас какой-нибудь "комитет по деколонизации Турции" - за "освобождение" входящих в ее состав курдских, армянских и греческих территорий (к Северному Кипру это тоже относится). И пусть туркам тоже будет о чем подумать.



*Запрещенная в России террористическая организация.