 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.09.2024
03:29  Обратная сторона международной помощи (на примере Кыргызстана и Таджикистана)
02:31  Серые волки Великого Турана. Эрдоган в БРИКС станет троянским конем Запада
02:25  Роль Центральной Азии в интеграционных проектах в Евразии: концепция трансъевразийской интеграции
01:32  Уступки или распад. Запад и Украина поставлены перед болезненным выбором, - Луиш да Кунья
00:17  В битву за Палестину вступает Эрдоган. Сможет ли турецкая разведка пробить брешь в "бетонных" позициях Израиля и ХАМАС, - СП
Суббота, 14.09.2024
22:22  Кипр лишил своего гражданства укр-олигарха Коломойского
19:54  Бишкек. 9 экс-премьеров поздравили главу Кабмина Акылбека Жапарова с 60-летним юбилеем

19:53  "Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе
19:24  Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш
19:12  Бить или не бить: Байден и Стармер пытались предугадать реакцию Путина - BBC
18:13  Путин и Шойгу отработали в формате "БРИКС минус", - Иван Родин
15:46  Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью, - Андрей Резчиков
15:39  Бишкек. Задержаны за коррупцию бывшие руководители Госкомпромышленности (Зилалиев) и Госкомгеологии (Сатыбеков)
15:38  Le Figaro: Макрон принципиальный. Закупки российского СПГ во Францию возросли в два с лишним раза
15:37  ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре, - Readovka
15:33  Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме, - Яков Кедми
13:13  Гэвин Мортимер: ЕС распадается на наших глазах
09:33  Анушервон Хакимов: Кадровые перестановки в Таджикистане: ротации в силовом блоке, правительстве и аппарате президента
08:24  Проверка продолжается. 107 сотрудников еще трех Узб-министерств оказались учредителями в частных компаниях
07:38  Кровавые мальчики временного правительства Киргизии, - Канат Кожоев
07:29  Упорные бои за Торецк: укры под угрозой окружения
07:24  Ереван в тупике. Пашинян готов просить прощения? - СП
07:21  Не допинг, и точка. В действиях WADA в скандале с китайскими пловцами криминала не найдено
01:29  Четыре варианта. Чем Россия ответит Западу на "прямое вступление в войну", - Геворг Мирзаян
00:58  Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае, - Къ
00:49  Франция после выборов: Макрон становится диктатором, - В.Малышев
00:48  Си Цзиньпин встретится с Зеленским в Пекине?
00:34  V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)
00:33  Неизлечимые британские неадекваты, или Еще один "ультиматум Путину", - В.Бурт
00:29  Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии
00:04  Атул Аниджа: "Пробил час БРИКС"
Пятница, 13.09.2024
17:26  Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахунд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ
17:15  Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев
17:13  Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:10  В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий
15:57  Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко
15:56  Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоение крупных сумм денег
15:46  "Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования
13:47  Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:44  Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:41  630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:37  Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:36  Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:28  ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:26  Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США
13:21  Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ
13:03  Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
12:53  Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
12:50  Кирилл Стрельников: О разрешении от Лондона Киеву использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России
12:38  "Нам крышка". Европейская промышленность впала в агонию, - "Politico"
12:32  300 тысяч казахстанских яиц не прошли таможенный контроль в Кыргызстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Обратная сторона международной помощи (на примере Кыргызстана и Таджикистана)
03:29 15.09.2024

Сегодня в мире довольно много развивающихся стран, которые в той или иной степени зависимы от помощи со стороны международных организаций или более развитых стран. Со времен приобретения независимости страны ЦА также являются регулярными реципиентами международной помощи, и особенно в этом плане выделяются Киргизия и Таджикистан. Насколько помогает практика и есть ли риски, связанные с международной помощью? Об этом читайте в статье Александра Захарова и Мухайеи Рахимзоды. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

От теории к международной практике

Международная помощь весьма заметный феномен в мировой экономике. В течение длительного периода в научных кругах не стихают дебаты о ее пользе и вреде. Например, можно отдельно выделить спор между адептами теории зависимости и теории модернизации.

Согласно теории модернизации, для всех стран характерна примерно одна и та же траектория развития. Ее сторонники считают, что развитые страны, помогая развивающимся инвестициями и технологиями, выводят их на траекторию экономического роста.

В свою очередь, сторонники теории зависимости утверждают, что экономический рост в развитых государствах сочетается с обеднением стран с низким уровнем дохода.

В данной модели развитые страны обогащаются за счет эксплуатации ресурсов менее развитых стран, в то время как развитие последних останавливается либо идет медленно. Это также повышает зависимость менее развитых государств от развитых.

Продвигая официальные программы помощи (ОПР), доноры этих вложений заявляют исключительно о гуманистических намерениях помочь развивающимся странам в борьбе с бедностью и другими вызовами. Однако, как показывает широкая международная практика, в результате оказанной помощи немалые выгоды получают сами доноры.

Например, в 2005 году Агентство США по международному развитию (USAID) оказало многомиллиардную помощь 15 африканским странам с целью борьбы со СПИДом. Однако в проектах преимущественно участвовали фирмы и сотрудники из США, что создало ситуацию, когда деньги обратно вернулись в экономику донора. Похожая ситуация произошла в Гаити в 2010 году. USAID выделило Гаити для ликвидации последствий землетрясения 1,38 млрд долл. Из этих средств только 0,9 % дошли до местных организаций, 56,6 % достались американским фирмам.

Также существуют примеры, когда даже масштабные и долгосрочные программы помощи в итоге не могли оказывать необходимого эффекта. Ливан с 1993 по 2012 год получил 170 млрд долл. помощи извне. Это не сильно помогло стране, и на данный момент Ливан переживает сильнейший кризис. К тому же у Ливана накопился огромный госдолг в размере 194 % ВВП. Другой пример - Филиппины, которые в период 1966–1986 гг. получили колоссальную для того периода сумму в размере 33 млрд долл. для борьбы с бедностью. Но в данном направлении правительство не продвинулось, а даже наоборот - ситуация с бедностью в стране лишь усугубилась.

Читайте также: Какую роль Китай играет в Центральной Азии?

Ситуация в Центральной Азии

Страны ЦА находятся в разной степени зависимости от внешней помощи. Однако Киргизия и Таджикистан выделяются сильнее всего. Что касается доноров, в последние годы основным источником внешней помощи для стран региона стал Китай.

Киргизия - крупнейший получатель ОПР в регионе. С момента провозглашения независимости до 2018 года республика получила 8,1 млрд долл., из которых 72 % - это кредиты, а 28 % - гранты. К 2022 году госдолг Киргизии составлял 4 млрд долл. (49 % ВВП), 40 % из которых приходятся на Китай.

Республика преимущественно использует льготные кредиты для финансирования строительства транспортной и энергетической инфраструктуры. На обслуживание госдолга Киргизия в среднем тратит 200–300 млн долл. ежегодно. Однако постепенно сумма увеличивается: в 2023 году выплаты по внешней задолженности составили 344 млн долл.; в 2024 году предварительно составят 430 млн долл.

Проблема вокруг государственного долга неоднократно становилась предметом для политических дискуссий и дебатов. Особенно резонансным стало заявление о том, что в случае невыплаты долга под управление кредитора могут перейти некоторые объекты энергетической инфраструктуры.

Таджикистан - второй крупнейший получатель иностранной помощи в регионе. В 2022 году внешний долг республики составил 3,3 млрд долл., и 60 % этой суммы приходится на Китай. Учитывая размеры экономики Таджикистана и низкие темпы возврата средств, республика не способна выполнять свои долговые обязательства в полной мере.

Как и в случае с Киргизией, судя по всему, у Таджикистана также предусмотрены альтернативные способы погашения долговых обязательств. Были подозрения в том, что передача Китаю 1158 квадратных километров в рамках процедуры демаркации границы могла быть связана со списанием долгов. Также, предположительно, в 2017 году из-за неспособности выполнять свои долговые обязательства Таджикистан передал Китаю права на исследование и добычу золота на месторождениях Восточная Дуоба и Верхний Кумарг.

Важно также отметить, что выделяемые Киргизии и Таджикистану средства в абсолютном большинстве случаев в полной мере осваиваются предприятиями из страны-донора, то есть практически и не покидают экономику донора, а лишь стимулируют ее. Страны ЦА, в свою очередь, нередко погашают долг передачей полезных ископаемых.

К негативным последствиям международная помощь приводит не всегда. Однако также не стоит рассматривать данное явление в международных отношениях как исключительно положительное. В международных отношениях государства в первую очередь стремятся защищать и продвигать свои национальные интересы, и доноры международной помощи не являются исключением. В последние годы проблема вокруг кредитов и раздутого госдолга занимает все больше внимания руководства стран ЦА. Дело не только в экономической стороне вопроса, ситуация с госдолгом в Киргизии и Таджикистане действительно имеет некоторые признаки, описанные в рамках теории зависимости.

Полную версию статьи "Зависимость стран Центральной Азии от международной помощи (на примере Кыргызстана и Таджикистана)" читайте в журнале "Мировая экономика и международные отношения".
https://www.researchgate.net/publication/382744445_Foreign_aid_dependency_in_Central_AsiaCases_of_Kyrgyzstan_and_Tajikistan_Zavisimost_stran_Centralnoj_Azii_ot_zarubeznoj_pomosi_na_primere_Kyrgyzstana_i_Tadzikistana

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726360140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Спикер Мажилиса посетил финал игры кокпар на Всемирных играх кочевников
- Олжас Бектенов обсудил с представителями крупного бизнеса вопросы развития реального сектора экономики
- Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?
- Послание Президента: какие меры примут в сферах образования, здравоохранения и спорта
- Мажилисмены начали работу над проектами республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда
- Кадровые перестановки
- При Правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  