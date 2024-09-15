Один на всех: Россия может создать Сырьевой альянс, - "Известия"

08:22 15.09.2024

15 сентября 2024,



С какими странами она планирует объединяться и по каким видам ископаемых

Любовь Лежнева



Владимир Путин поручил подумать над идеей создания сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков ископаемых. Сейчас Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия и 23% золота. С какими странами РФ может объединиться и как это повлияет на мировую экономику - в материале "Известий".



Влияние на рынок

На совещании президента с членами правительства глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия контролирует значительные части мировых запасов алмазов, палладия и золота. По его словам, у РФ в целом есть потенциал для создания сырьевых альянсов, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков.



Золото

Рабочие на Центральной обогатительной фабрике Березовского золотоносного рудника в Свердловской области



- Я очень прошу и вас, и руководство правительства подумать о том, что мною было сказано, и о том, что сейчас Александр Александрович подтвердил. Не спеша, спокойно надо подумать, пообсуждаем, - заявил Владимир Путин.



Как уточнили "Известиям" в пресс-службе Минприроды, кроме золота, палладия и алмазов, у России есть длинный список мирового запаса сырья, который она контролирует.



"РФ на сегодняшний день имеет возможность создать сырьевые альянсы с 13 дружественными странами по 13 видам полезных ископаемых", - уточнили в министерстве.



Флотация фосфатов

Флотация фосфатов на апатит-нефелиновой обогатительной фабрике



Фото: РИА Новости/Павел Львов

Наиболее перспективными, по данным Минприроды, можно считать альянсы с шестью странами по 10 видам сырья:



Россия – ЮАР: платина - 83,4% (здесь и далее - общий процент контроля запасов двух стран), палладий - 77%, алмазы - 39,5%;

Россия – Китай: ванадий - 84%, уголь - 57,5%, фосфаты - 47%;

Россия – Индонезия: никель - 55,5%;

Россия – Казахстан: уран - 48,1%;

Россия – ДР Конго: кобальт - 76%;

Россия – Ботсвана: алмазы - 59%.



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Другие объединения

Россия заинтересована в создании альянсов не только по сырью, но, в частности, и по лесному комплексу.



- Мы замещаем западные системы сертификации цепочек поставок и лесопользования компаниями лесопромышленного комплекса совместно со странами Латинской Америки, Китаем, Бразилией и арабскими странами. Они заинтересованы в поставках российского сырья и качественной лесопродукции, а также в обмене технологическим оборудованием, - заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков. - Процесс сотрудничества на основе общих интересов и объединения усилий идет достаточно активно, уже подписаны соглашения национальной системы лесной сертификации РФ с рядом стран, более 10 ключевых игроков рынка включились в кооперацию.



ДревесинаФото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что касается алмазов, палладия и золота - альянсы можно создать в любой момент достаточно оперативно, заметил эксперт. Главное, чтобы были желание, политическая воля и экономическая целесообразность.



Рынок алмазного сырья (без учета технологических алмазов) был в свое время монополизирован. Ничего не стоит перехватить инициатив - как РФ это делает с лесными инструментами, уверен Андрей Пешков.



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Ответные меры

Кроме создания альянсов, в России задумываются над уменьшением экспорта некоторых видов сырья. В частности, президент поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.



- Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать, - сказал глава государства на совещании.



Завод

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В некоторых странах, по его словам, создаются стратегические запасы и "еще кое-какие меры предпринимаются".



- В целом если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать - и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других, - подчеркнул Владимир Путин.



Что касается никеля, доля США и Европы в структуре реализации одно время достигала более 30%, но снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США нет. Сталкиваясь с логистическими и финансовыми проблемами, "Норникель" перераспределял сбытовые потоки в пользу азиатского региона. Его доля по итогам 2023 года впервые превысила 50%. Вместе с тем объем поставок в страны СНГ вырос до 17%.



Осенью 2023 года минторг США включил в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля, крупнейшего в мире производителя с полным технологическим циклом "ВСМПО-Ависма". До этого ведущие зарубежные покупатели Boeing и Airbus заявили об отказе от продукции российской компании, хотя прямые ограничения на российский титан не вводились.



Уран

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Объемы экспорта урана из РФ по итогам прошлого года не раскрывались. Однако известно, что Россия занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Также сообщалось о выполнении всех обязательств по действующим контрактам в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Традиционными направлениями поставок остались страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Производство урана в РФ в 2023-м составило 2,7 тыс. т.