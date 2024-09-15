 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.09.2024
08:32  Ядерный терроризм США и их союзников, - Тая Сильвергельм
08:28  "Чудовищный приговор". Рижанку посадили за неправильный цвет занавесок
08:22  Один на всех: Россия может создать Сырьевой альянс, - "Известия"
03:29  Обратная сторона международной помощи (на примере Кыргызстана и Таджикистана)
02:31  Серые волки Великого Турана. Эрдоган в БРИКС станет троянским конем Запада, - В.Хомяков
02:25  Роль Центральной Азии в интеграционных проектах в Евразии: концепция трансъевразийской интеграции
01:32  Уступки или распад. Запад и Украина поставлены перед болезненным выбором, - Луиш да Кунья

00:17  В битву за Палестину вступает Эрдоган. Сможет ли турецкая разведка пробить брешь в "бетонных" позициях Израиля и ХАМАС, - СП
Суббота, 14.09.2024
22:22  Кипр лишил своего гражданства укр-олигарха Коломойского
19:54  Бишкек. 9 экс-премьеров поздравили главу Кабмина Акылбека Жапарова с 60-летним юбилеем
19:53  "Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе
19:24  Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш
19:12  Бить или не бить: Байден и Стармер пытались предугадать реакцию Путина - BBC
18:13  Путин и Шойгу отработали в формате "БРИКС минус", - Иван Родин
15:46  Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью, - Андрей Резчиков
15:39  Бишкек. Задержаны за коррупцию бывшие руководители Госкомпромышленности (Зилалиев) и Госкомгеологии (Сатыбеков)
15:38  Le Figaro: Макрон принципиальный. Закупки российского СПГ во Францию возросли в два с лишним раза
15:37  ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре, - Readovka
15:33  Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме, - Яков Кедми
13:13  Гэвин Мортимер: ЕС распадается на наших глазах
09:33  Анушервон Хакимов: Кадровые перестановки в Таджикистане: ротации в силовом блоке, правительстве и аппарате президента
08:24  Проверка продолжается. 107 сотрудников еще трех Узб-министерств оказались учредителями в частных компаниях
07:38  Кровавые мальчики временного правительства Киргизии, - Канат Кожоев
07:29  Упорные бои за Торецк: укры под угрозой окружения
07:24  Ереван в тупике. Пашинян готов просить прощения? - СП
07:21  Не допинг, и точка. В действиях WADA в скандале с китайскими пловцами криминала не найдено
01:29  Четыре варианта. Чем Россия ответит Западу на "прямое вступление в войну", - Геворг Мирзаян
00:58  Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае, - Къ
00:49  Франция после выборов: Макрон становится диктатором, - В.Малышев
00:48  Си Цзиньпин встретится с Зеленским в Пекине?
00:34  V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)
00:33  Неизлечимые британские неадекваты, или Еще один "ультиматум Путину", - В.Бурт
00:29  Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии
00:04  Атул Аниджа: "Пробил час БРИКС"
Пятница, 13.09.2024
17:26  Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахунд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ
17:15  Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев
17:13  Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:10  В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий
15:57  Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко
15:56  Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоение крупных сумм денег
15:46  "Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования
13:47  Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:44  Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:41  630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:37  Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:36  Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:28  ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:26  Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США
13:21  Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ
13:03  Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
12:53  Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Один на всех: Россия может создать Сырьевой альянс, - "Известия"
08:22 15.09.2024

15 сентября 2024,

С какими странами она планирует объединяться и по каким видам ископаемых
Любовь Лежнева

Владимир Путин поручил подумать над идеей создания сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков ископаемых. Сейчас Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия и 23% золота. С какими странами РФ может объединиться и как это повлияет на мировую экономику - в материале "Известий".

Влияние на рынок
На совещании президента с членами правительства глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия контролирует значительные части мировых запасов алмазов, палладия и золота. По его словам, у РФ в целом есть потенциал для создания сырьевых альянсов, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков.

Золото
Рабочие на Центральной обогатительной фабрике Березовского золотоносного рудника в Свердловской области

- Я очень прошу и вас, и руководство правительства подумать о том, что мною было сказано, и о том, что сейчас Александр Александрович подтвердил. Не спеша, спокойно надо подумать, пообсуждаем, - заявил Владимир Путин.

Как уточнили "Известиям" в пресс-службе Минприроды, кроме золота, палладия и алмазов, у России есть длинный список мирового запаса сырья, который она контролирует.

"РФ на сегодняшний день имеет возможность создать сырьевые альянсы с 13 дружественными странами по 13 видам полезных ископаемых", - уточнили в министерстве.

Флотация фосфатов
Флотация фосфатов на апатит-нефелиновой обогатительной фабрике

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Наиболее перспективными, по данным Минприроды, можно считать альянсы с шестью странами по 10 видам сырья:

Россия – ЮАР: платина - 83,4% (здесь и далее - общий процент контроля запасов двух стран), палладий - 77%, алмазы - 39,5%;
Россия – Китай: ванадий - 84%, уголь - 57,5%, фосфаты - 47%;
Россия – Индонезия: никель - 55,5%;
Россия – Казахстан: уран - 48,1%;
Россия – ДР Конго: кобальт - 76%;
Россия – Ботсвана: алмазы - 59%.

Фронт прорывов: что дадут России новые полезные ископаемые и минеральное сырье
Кабмин изменил стратегию развития ресурсной базы до 2050 года
Другие объединения
Россия заинтересована в создании альянсов не только по сырью, но, в частности, и по лесному комплексу.

- Мы замещаем западные системы сертификации цепочек поставок и лесопользования компаниями лесопромышленного комплекса совместно со странами Латинской Америки, Китаем, Бразилией и арабскими странами. Они заинтересованы в поставках российского сырья и качественной лесопродукции, а также в обмене технологическим оборудованием, - заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков. - Процесс сотрудничества на основе общих интересов и объединения усилий идет достаточно активно, уже подписаны соглашения национальной системы лесной сертификации РФ с рядом стран, более 10 ключевых игроков рынка включились в кооперацию.

ДревесинаФото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Что касается алмазов, палладия и золота - альянсы можно создать в любой момент достаточно оперативно, заметил эксперт. Главное, чтобы были желание, политическая воля и экономическая целесообразность.

Рынок алмазного сырья (без учета технологических алмазов) был в свое время монополизирован. Ничего не стоит перехватить инициатив - как РФ это делает с лесными инструментами, уверен Андрей Пешков.

Взгляд в Бенну: на астероидах начнут искать полезные ископаемые
Как человечество использует ресурсы малых космических тел для развития и защиты Земли
Ответные меры
Кроме создания альянсов, в России задумываются над уменьшением экспорта некоторых видов сырья. В частности, президент поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

- Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать, - сказал глава государства на совещании.

Завод
Литейщик готовит печь к выпуску продукции в цехе на Уфалейском никелевом комбинате

В некоторых странах, по его словам, создаются стратегические запасы и "еще кое-какие меры предпринимаются".

- В целом если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать - и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других, - подчеркнул Владимир Путин.

Что касается никеля, доля США и Европы в структуре реализации одно время достигала более 30%, но снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США нет. Сталкиваясь с логистическими и финансовыми проблемами, "Норникель" перераспределял сбытовые потоки в пользу азиатского региона. Его доля по итогам 2023 года впервые превысила 50%. Вместе с тем объем поставок в страны СНГ вырос до 17%.

Осенью 2023 года минторг США включил в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля, крупнейшего в мире производителя с полным технологическим циклом "ВСМПО-Ависма". До этого ведущие зарубежные покупатели Boeing и Airbus заявили об отказе от продукции российской компании, хотя прямые ограничения на российский титан не вводились.

Уран
Газовые центрифуги для разделения изотопов урана

Объемы экспорта урана из РФ по итогам прошлого года не раскрывались. Однако известно, что Россия занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Также сообщалось о выполнении всех обязательств по действующим контрактам в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Традиционными направлениями поставок остались страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Производство урана в РФ в 2023-м составило 2,7 тыс. т.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726377720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Спикер Мажилиса посетил финал игры кокпар на Всемирных играх кочевников
- Олжас Бектенов обсудил с представителями крупного бизнеса вопросы развития реального сектора экономики
- Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?
- Послание Президента: какие меры примут в сферах образования, здравоохранения и спорта
- Мажилисмены начали работу над проектами республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда
- Кадровые перестановки
- При Правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  