"Чудовищный приговор". Рижанку посадили за неправильный цвет занавесок

08:28 15.09.2024 ВИКТОР ЛАВРИНЕНКО

12 июля 2024



К трехлетнему сроку в тюрьме приговорили в Латвии домохозяйку Елену Крейле. Суд нашел ее виновной в "оправдании военных преступлений".



По факту же вина Крейле заключается в том, что она регулярно демонстрировала в своем окне символику России и инсталляции цветов российского флага. Демонстрировала сознательно - таким образом женщина протестовала против узаконенной русофобии и призывала к дружбе Латвии с Россией. За что и поплатилась.



Опасная "рецидивистка"



Нынешнее дело для Елены Крейле далеко не первое. Ранее ее уже задерживали пять раз за демонстрацию российской и советской символики, от которой Елена наотрез отказывается отречься. В прошлом году Крейле получила ряд "строгих предупреждений" и провела несколько месяцев в следственном изоляторе.



В рамках первого дела ее арестовывали за вывешивание плакатов в поддержку России, за ношение куртки с российским триколором и сумки с литерой "Z". Второе дело - за размещение в окнах бело-сине-красных занавесей и инсталляций, за телефон с надписью "Моя связь с Кремлем", за самодельные флажки Российской Федерации и Российской империи и плакатики "Путин мой друг", "Я русско-латышский-советский человек" и Dievs, sarga Latvija ("Боже, храни Латвию").



Кроме самодельных флагов России, активистка расклеила на окнах ленты в последовательности цветов российского триколора, красный плакат с российским гербом и надписью "МВД России", а также фотографию четырех женщин, одна из которых в красном платье и с символикой СССР - серпом и молотом.



Также она выставляла у себя в окнах кирпичи, на одной стороне которых был нанесен российский триколор, на другой - цвета флага Латвии, а также надпись "Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России".



Примечательно, что окна Крейле выходят во двор и с улицы их не видно, однако в глазах полиции это ничуть не смягчило тяжесть ее деяния.



В ноябре 2023-го Елена Крейле была признана виновной "в оправдании военных преступлений" и приговорена к году лишения свободы условно.



А 16 марта 2024 года ее временно задержали в Риге близ места традиционного ежегодного шествия поклонников латвийских легионеров "Ваффен СС". На сей раз ей вменили то, что она вышла к участникам шествия с "символикой, прославляющей агрессора" - за таковую сошел берет с красной звездой, кожаный плащ и планшет.



На Елену Крейле завели новое дело. Ей снова вменили "оправдание военных преступлений", и это оказалось уже третьим делом такого рода.



Латвийский оппозиционный журналист и правозащитник Владимир Линдерман сообщает, что в суд Елена пришла с нашивкой на куртке в виде российского триколора, общалась с судейскими на русском языке.



Взбешенная этим прокурор в ходе слушаний потребовала приобщить к делу недавнее интервью Крейле российскому телеканалу "Матч ТВ", в котором Елена рассказала, что народ Латвии запуган, подвергается давлению и не имеет возможности высказывать свое мнение.



"Эта цитата расценивается как клевета и дискредитация Латвии", - рассказал муж Елены Крейле Андрей Краснопëров.



"Ее сила воли потрясает"



4 апреля к Елене наведалась полиция, устроившая обыск в ее доме и препроводившая Крейле в следственный изолятор. И если в прошлые разы Елена отделывалась условными сроками, то на сей раз прокурор потребовала для нее реального тюремного заключения. В качестве же свидетелей со стороны обвинения выступили полицейские, периодически навещавшие Елену, изучая флажки в ее окнах.



По словам ее супруга, дело Елены состоит из трех томов. При этом последний том содержит распечатанные скриншоты различных статей "российских пропагандистских СМИ" о Крейле. Появление этих материалов тоже вменялось ей в вину.



На одном из первых судебных заседаний Елену спросили, понятны ли ей предъявляемые обвинения и признает ли она вину. Крейле заявила, что обвинения ей понятны, но ввиду их абсурдности какую-либо вину за собой она признавать категорически отказывается.



"На вопрос, чего она добивается своими дерзкими акциями, ответила: "Мира между нашими народами". В ее квартире провели обыск. Изъяли все, что связано с Россией", - извещает Линдерман. В итоге по решению суда Крейле оставили под стражей до вынесения ей приговора.



Находясь в тюрьме, Елена не впала в тоску. Она ежедневно делает зарядку, читает книги, ведет записи, пишет письма, размышляет. "Темные времена обязательно закончатся", - писала Крейле на волю. Другая политзаключенная Светлана Николаева в одном из писем упоминает: "Иногда слышу голос Елены, она - молодец, ее оптимизм, сила воли потрясают!".



Елена взбесила суд тем, что во время заседаний из принципа говорила только по-русски и, по ее словам, "прошлась и по власти, и по русофобии, и по сегрегации запуганного многонационального народа моей Родины". Она не отрицала факта составления ею "преступных" инсталляций. По словам Крейле, она начинала с двух поставленных рядом флажков - Латвии и России.



Телефон с табличкой "Моя связь с Кремлем" появился на ее подоконнике после того, как ее начали обзывать "агентом Кремля", а раз уж ее обозвали "кремлевским соловьем", то выставила на всеобщее обозрение изображение Кремля с фигуркой соловья. Получив разъяснение полиции, что она "не имеет права" демонстрировать цвета российского флага, женщина, чтобы "довести ситуацию до полного абсурда", покрасила в белый, синий и красный разные свои вещи, а еще выставила в окне флаги разных стран, на которых присутствует похожая расцветка.



"Увы, полиция не поняла сарказма, а увидела в моем окне "преступные деяния, агитацию и пропаганду военных действий". Чего у меня и в мыслях не было! Я всегда выступала только за мир", - пояснила женщина.



Крейле добавила, что не испытывает никаких иллюзий относительно своего будущего и ожидает, что власти устроят над ней показательную расправу. "На моем примере власти хотят всем показать, что нельзя не только рот открывать, но даже думать иначе. С 4 апреля меня держат в тюремной камере - до приговора суда. То есть меня уже считают виновной заранее. Поэтому я предполагаю, что и приговор будет такой же". Это предчувствие ее не обмануло.



Прокурор запросила для политической узницы три с половиной года реального тюремного срока. 9 июля, когда ее судебный процесс приблизился к завершению, Елена Крейле выступила с последним словом.



Обвинения в "поддержке военных преступлений" Елена отвергла, сказав, что поступки, в которых ее обвиняют, она совершила для того, чтобы "призывать к дружбе Латвии и России".



"Наша страна глубоко больна"



Крейле пообещала "всегда отстаивать свою честь и достоинство, всегда выступать за мир во всем мире, за дружбу наших двух народов". Подсудимая задала резонные вопросы: какую опасность для латвийского государства представляли ее ситцевые разноцветные занавески, картонные поделки из цветной бумаги и бело-сине-красные бусы?



Елена поинтересовалась, почему у нее изъяли в качестве "улики" историческую фотографию от 1945 г., на которой изображены женщины-модели, одетые в платья цветов стран антигитлеровской коалиции - Англии, Франции, США и СССР?



"В моем окне всегда стояли рядом два флага - латвийский и российский. Они для меня означают неразрывную многовековую связь двух народов, которые составляют основной костяк нашей страны. Когда в 2022 г. в Латвии начали усиленно провоцировать злобу к русским, я посчитала себя оскорбленной. Я - плод любви латыша и русской женщины, но у меня русская душа. Поэтому русофобию я воспринимаю как негатив по отношению к моей матери, к моему сыну, ко мне", - подчеркнула Елена Крейле.



10 июля был оглашен приговор - три года тюрьмы. Это известие возмутило представителей русской общины Латвии. Люди запуганы, но некоторые нашли в себе смелость высказаться.



"Это был не суд, а позорное судилище!" - возмущается оппозиционная журналистка Алла Березовская. "Наша страна глубоко и, возможно, смертельно больна", - отметил блогер Дэги Караев. "Нет и капли сомнения, что приговор показательный", - констатировал очевидное блогер Алексей Гуленко.



Правозащитник Владимир Линдерман назвал приговор Елене Крейле "чудовищным по абсурдности, по жестокости и по опасным последствиям для многих". Специалист отметил, что сейчас в Латвии выносятся приговоры даже за такие "преступления", которые никак не прописаны в уголовном кодексе.



"Да, российский флаг не запрещен. Но демонстрируя его (или его подобия) публично, вы поддерживаете "страну-агрессора". Песня "Катюша" не запрещена. Но публично исполняя ее, вы поддерживаете "страну-агрессора". Пушкин не запрещен. Но возлагая цветы к его памятнику, вы поддерживаете "страну-агрессора".



Вы уже догадались, что будет в финале? Русский язык на бытовом уровне не запрещен. Но слишком громко разговаривая на нем в публичных местах, вы поддерживаете "страну-агрессора", - предсказывает Линдерман.



Судебное дело Елены Крейле чудовищное, но не единственное. Своих приговоров ждут и многие другие латвийцы, оказавшиеся фигурантами судебных процессов. "Вина" их различна.



Кто-то, будучи журналистом, работал на российские СМИ. Кто-то возложил цветы на месте снесенного памятника советским воинам. Кто-то переписывался с авторами российского телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики". Кто-то размещал в интернете и за его пределами "оккупационную советскую символику". Маховик репрессий раскручивается… Источник - Регнум

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