Ядерный терроризм США и их союзников, - Тая Сильвергельм

08:32 15.09.2024

14.09.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Применение тактического ядерного оружия не должно представляться панацеей для разрешения конфликта на территории бывшей Украинской ССР



После 11 сентября 2001 года американцы провозгласили себя основными борцами с терроризмом. С этой целью был принят ряд документов, таких как Патриотический акт (2001) и Стратегия национальной безопасности (2002), якобы для предотвращения террористической угрозы.



На самом деле эта законодательная база окончательно развязала руки американскому правительству в борьбе против "нелояльных" государств и существенно ограничила права и свободы американских граждан.



Одновременно США принялись пугать весь мир угрозой ядерного терроризма, исходящей то ли от иранских центрифуг, то ли от недостаточно защищенного пакистанского ядерного арсенала.



Белый дом назвал террористом пакистанского ученого Абдул-Кадыр Хана, передавшего ядерные технологии Ирану и имевшего контакты с правительством Каддафи в Ливии, а также с руководством КНДР. Кроме того, американцы обвиняли японскую секту "Аум Синрике" в попытке создания грязной бомбы и ее возможном применении у подножия горы Фудзи.



Но стоит посмотреть на эту ситуацию, связанную с глобальной террористической ядерной угрозой, и с другой стороны.



Например, атомные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки американскими ВВС в августе 1945 года – это не что иное, как акт государственного ядерного терроризма, совершенный США в отношении Японии. И Белый дом до сих пор не понес никакой ответственности за свое международное преступление, хотя доказательная база огромна.



В 1999 году Запад во главе с США осуществлял ковровые бомбардировки Союзной Республики Югославия. В 2023 году Минздрав Сербии заявил, что ежегодно выявляется порядка 30 тысяч человек, имеющих онкологические заболевания, половина из них умирает.



Сербский юрист Срджан Алексич, занимающийся вопросами ответственности США и НАТО за агрессию против Югославии, сообщает, что союзническая коалиция сбросила на территорию республики 15 тонн боеприпасов с обедненным ураном.



Адвокат также утверждает, что в результате преступной деятельности американцев и подконтрольных им союзников радиацией оказалась заражена не только бывшая югославская территория, но и вся Юго-Восточная Европа.



Период полураспада изотопов обедненного урана-238 составляет миллионы лет. Радиация проникает в почву, загрязняет воду, оказывая разрушительное воздействие на флору и фауну, вызывая онкологические заболевания и генетические мутации у человека.



Противоправные действия американцев в Ираке также тесно связаны с применением боеприпасов с обедненным ураном. Во время войны в этой стране в 2003 году было использовано около 300 тысяч таких снарядов.



Существуют трудности с определением реального ущерба, нанесенного иракской территории и населению, а также здоровью американских военнослужащих в результате подобных действий. Поскольку США, как правило, закрывают такую информацию.



Тем не менее в 2023 году группа ученых из штата Колорадо заявила о шестикратном увеличении числа онкологических заболеваний в Ираке в результате применения там белого фосфора и обедненного урана.



В прошлом году США и их британские вассалы поставили на Украину боеприпасы с обедненным ураном. И здесь, прежде всего, удивительна реакция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявившего "об отсутствии каких-либо радиологически значимых и даже незначимых последствий с точки зрения ядерной безопасности" в результате применения подобных снарядов.



Это заявление ответственного лица очередной раз свидетельствует о том, что Запад во главе с США готов пойти на любой подлог и преступление для нанесения максимального ущерба России.



Между тем киевский режим по всем признакам является террористическим и без тени сомнения применит даже ядерную бомбу, если она попадет в его руки. В настоящее время поставленные боеприпасы активно используются в противостоянии с Россией. Военные эксперты справедливо сравнивают их с "грязной бомбой".



Однако гораздо больший ущерб может быть причинен из-за совершения теракта на одной из атомных электростанций, попавших в орбиту киевских террористов.



С 2022 года Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и пытается совершать диверсии против Курской атомной электростанции. Например, в августе 2022 года украинские диверсанты подорвали шесть ведущих к ней опор линий электропередачи.



В настоящее время Курская АЭС также подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о том, что катастрофа в Чернобыле покажется не такой страшной, если удар Киева придется по работающему энергоблоку.



"Чернобыль покажется разминкой, если будет произведен военный атакующий удар по работающему "тысячнику" РБМК", – подчеркнул глава "Росатома", имея в виду реактор РБМК-1000, электрической мощностью в 1000 МВт.



Стоит также отметить, что в последнее время в российской экспертной среде постоянно поднимается вопрос о возможности применения тактического ядерного оружия (ТЯО) против режима Зеленского.



И вопрос этот весьма неоднозначен, как кажется на первый взгляд некоторым аналитикам. Есть большая вероятность того, что даже после успешных действий Москвы в отношении Киева США и их союзники не ограничатся очередными санкциями. Они вполне способны обвинить нашу страну в ядерном терроризме, после чего американцы могут начать открытую агрессию.



Об этом косвенно свидетельствуют откровения главы ЦРУ Уильяма Бернса, который напомнил об обеспокоенности США возможностью применения Россией осенью 2022 года ТЯО и рисках последующей эскалации. Директор американской разведки утверждает, что у него состоялся разговор с главой СВР Сергеем Нарышкиным, во время которого до Москвы были доведены опасения американцев вероятными последствиями такого российского шага.



Здесь необходимо подчеркнуть, что США, вне всяких сомнений, – это страна-террорист, страна-преступник. Но благодаря отлично работающей пропагандистской машине Вашингтон навязывает свою точку зрения большинству стран мира.



Удерживая контроль над мировыми средствами коммуникации и тесно связанными с ними финансовыми потоками, американцы продолжают вводить в заблуждение международное сообщество относительно собственных "достоинств" и "недостатков" своих противников, контролируя мировые трансакции и ограничивая права и возможности отдельных стран.



Россия в состоянии преодолеть эту злую силу, продолжая последовательно выстраивать двусторонние связи, дружественные союзы и объединения со странами Глобального Юга, последовательно создавая финансовую систему, независимую от США, одновременно одерживая успехи на фронтах. При этом применение ТЯО не должно представляться панацеей для разрешения конфликта на Украине.