Европа закрывается. Свободно передвигаться по странам зоны Шенгена уже не получится, - Игорь Веремеев

09:00 15.09.2024 Европа закрывается.



Свободно передвигаться по странам зоны Шенгена уже не получится

Игорь Веремеев

12.09.2024



Еще не так давно, а особенно после падения "Берлинской стены", которая разделяла Западную и Восточную Германии (ФРГ и ГДР), Запад трубил, что свобода передвижения по миру - одно из неотъемлемых прав свободы человека. В Европе была создана т.н. Шенгенская зона, по которой ее жители, а также обладатели Шенгенских виз из других стран могли передвигаться без ограничений. Однако теперь демагогия отброшена.



В Европе уже ввели и продолжают вводить всякого рода ограничения, и даже строят новые "стены", ставящие заслон для свободного передвижения людей.



Как сообщило 10 сентября агентство Reuters, Европейский союз сталкивается с ростом числа прибывающих легальных и нелегальных мигрантов, что побуждает некоторые страны-члены временно возобновить пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны, которая обычно является обширной зоной свободного передвижения. Шенгенские нормы, открывая новую вкладку в правила, допускают это "в качестве крайней меры" для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности или общественному порядку.



Агентство приводит длинный список стран, которые восстановили или ужесточили проверки на границах. Так Австрия вводит проверки на границе со Словакией и Чешской Республикой, а также со Словенией и Венгрией до 11 ноября. В качестве причин власти называют давление на систему приема беженцев, а также проблемы безопасности, усугубляемые террористическими группировками и преступными сетями, связанными с войной на Украине. Дания проводит проверки сухопутного и морского транзита из Германии, ссылаясь на террористические угрозы, связанные с войной в Газе и осквернением Корана в 2023 году, а также на риски пресловутого "российского шпионажа".



Франция, сославшись на давление на систему приема беженцев и угрозы терроризма, вновь вводит контроль на своих границах со странами Шенгенского соглашения, который пока продлится до 31 октября. Германия тоже планирует ужесточить контроль на всех своих сухопутных границах. В прошлом году эта страна объявила об ужесточении контроля на своих сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Эти меры, а также контроль на границе с Австрией позволили ей завернуть назад 30 000 мигрантов с октября 2023 года, говорится в заявлении.



Пограничный контроль Италии со Словенией продлится до 18 декабря после того, как Рим сообщил об опасности того, что среди транзитных мигрантов на балканском маршруте скрываются террористы, а также об опасениях по поводу войны на Украине и потенциального насилия, связанного с председательством Италии в G7. Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенское соглашение, восстановила пограничный контроль в портах, имеющих паромное сообщение с Шенгенской зоной, сославшись на некие "операции российской разведки", якобы угрожающие норвежскому экспорту газа или военной поддержке Украины. Словения установила пограничный контроль с Хорватией и Венгрией, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Украине, высокую угрозу терроризма и организованной преступности на Западных Балканах.



Швеция ужесточила пограничный контроль до 11 ноября, сославшись на возросший риск насилия, включая антисемитские нападения, после конфликта в Газе. Финляндия закрыла пункты пропуска на своей сухопутной границе с Россией - не являющейся государством Шенгенского соглашения - на неопределенный срок в ответ на всплеск притока беженцев из третьих стран, который, по ее словам, был якобы организован Москвой, хотя российская сторона решительно отвергла это обвинение. Хельсинки также добавили несколько портов в список, куда запрещен въезд со стороны восточного соседа, отметило агентство Reuters.



Мало того, в Финляндии, где русофобия уже зашкаливает, начали строить на границе с Россией забор. Фотографии строящегося восточного пограничного барьера в Пелколе (Иматра) появились на странице Погранслужбы в Twitter*.



Итоговый барьерный комплекс будет состоять из трехметрового забора (с двумя цилиндрическими ограждениями поверху), дороги рядом с ним и системы технического контроля. Общая высота ограждения будет составлять около четырех метров.



"Глубокий и прочный фундамент забора, столбы забора и элемент стальной сетки спроектированы так, чтобы выдерживать натиск группы людей и мгновенное проникновение", - говорилось в сообщении ведомства. В случае попытки перелезть через забор патрульные пограничники получат сигнал тревоги и приедут к месту происшествия. В прошлом году Пограничная служба оценила закупочную стоимость восточного пограничного заграждения примерно в 1,9 млн евро за километр. Было подсчитано, что около 70% затрат приходится на сам забор и его фундамент. На реализацию всего проекта Финляндия уже выделила около 145 млн евро, его общая стоимость оценивается в 380 млн евро.



Решение о строительстве стены было принято после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, писала немецкая газета Zuddeutsche Zeitung. При этом заместитель командира пограничной охраны Финляндии Юкка Луккари заверяет, что у сооружения нет никакой наступательной функции, а только оборонительная. Ее цель - предотвратить незаконные пересечения границы. Проект планируют завершить к 2026 году, но это в лучшем случае, ведь в ходе его реализации у властей возникла масса проблем. Дело в том, что во многих местах граница проходит через густые леса, а севернее - через болотистую местность. А потому нужно еще многое согласовать с Союзом лесовладельцев. Строительству препятствуют и защитники окружающей среды. Они смогли добиться того, чтобы через каждые три километра в стене оставались проходы для медведей, лис и волков. Их будут открывать и закрывать удаленно с контрольных пунктов.



Но иначе, как русобофской паранойей такую активность никак не объяснишь, поскольку Финляндия была излюбленным местом отдыха туристов из России, приток которых приносил немалый доход в финскую казну. А заборы и другие ограничение по въезду привели к лишь убыткам, к тому, что приграничные районы опустели и многие заведения, предназначенные для туристов, стали закрываться.



Но такой же паранойей в ущерб самим себе охвачены и другие государства Прибалтики. В Эстонии под предлогом мифической "российской угрозы" построен забор длиной 104 км на границе с Россией. Латвия также не хочет отставать и возвела заградительный барьер. Латвия строит еще и забор на границе с Белоруссией, длина которого составит 36,9 км.



А вот Литва уже построила две заградительных стены на границе с Белоруссией: один в период с 1999 по 2022 год длиной 502 км, второй - период с 2017 по 2018 год длиной 45 км.



Однако в Европе строят не только "заборы русофобии".



Согласно отчету, представленному в Европейский парламент, в период с 2014 по 2022 год физические барьеры на 19 внешних границах ЕС выросли с 315 км до 2048 км. В том числе примерно 13% или 1535 км внешних сухопутных границ ЕС были огорожены забором в 2022 году, а к нынешнему году их стало еще больше.



Первые пограничные заборы в Европе были построены Испанией в начале 1990-х годов для предотвращения нелегальной миграции в ее анклавы в Марокко - в Сеуту и Мелилью. Однако после миграционного кризиса 2015/2016 гг. количество заборов вокруг ЕС заметно увеличилось.



У Болгарии есть пограничный забор с Турцией длиной 235 километров, построенный в период с 2014 по 2017 год. Также в ЕС отличились Словения (забор с Хорватией протяженностью 198,7 км), Польша (забор длиной 186 км с Белоруссией), Австрия - на границе со Словенией (забор длиной 3,3 км). Заборы для защиты от мигрантов вдоль границы с Сербией установила Венгрия. Длина, например, второго забора достигает 155 километров и три метра в высоту. "Он способен остановить любое количество людей", - заявил премьер-министр Виктор Орбан. Сделано это не от хорошей жизни. В 2015 году в Венгрию прибыли около 400 тысяч беженцев и мигрантов, которые, в основном, направлялись через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого венгерские власти построили забор на южной границе и заметно усилили пограничный контроль, а потом соорудили еще один.



В прошлом году процесс строительства заборов на внешней границе ЕС стал, как свидетельствуют СМИ, самым активным за последние годы. Так, Греция расширила пограничный забор на границе с Турцией еще на 35 км, чтобы воспрепятствовать притоку нелегальных мигрантов, чему, как считают в Афинах, способствует Анкара.



Кроме того, как заявил греческий министр иммиграции и убежища Нотис Митаракис, в будущем ограждение в области Эврос, самой северной в Греции, будет расширено на все 200 километров сухопутной границы с Турцией. Строительство обойдется в 180 млн евро.



В итоге европейский континент, который в Брюсселе с пафосом провозглашают "цитаделью свободы и демократии", на самом деле постепенно превращается в самую закрытую территорию в мире. Источник - столетие

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