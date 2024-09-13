В Ташкент на 2 дня с визитом прилетает канцлер Олаф Шольц

10:22 15.09.2024

Визит Олафа Шольца в Узбекистан пройдет 15−16 сентября

Канцлер Германии Олаф Шольц 15−16 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом. Он проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде, а также совместную встречу с деловыми кругами двух стран. По данным СМИ, Берлин может подписать с Ташкентом миграционное соглашение.



Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 15−16 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиеева, сообщила пресс-служба главы государства.



Согласно программе, в Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.



Стороны обсудят расширение торгово-экономического, технологического и инвестиционно-финансового партнерства, углублению кооперации с ведущими немецкими компаниями и банками, продолжение активного взаимодействия в сфере трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и других направлениях.



В рамках программы президент Узбекистана и канцлер Германии также проведут совместную встречу с деловыми кругами двух стран.



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Глава Германии 17 сентября также примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Германия" (5+1) в Казахстане.



Первый саммит прошел в Берлине в сентябре 2023 года, где главы стран региона поддержали предложение об установлении стратегического регионального партнерства с Германией.



Как пишет Reuters, Олаф Шольц отправится с первыми визитом в Казахстан и Узбекистан, поскольку Берлин ищет новые рынки и источники энергии и полезных ископаемых после войны в Украине.



У него уже есть несколько важных сделок за плечами. Казахская нефть начала поступать по трубопроводу "Дружба" в июне прошлого года году, поддерживая работу берлинского НПЗ в Шведте после того, как Евросоюз ввел санкции против Москвы, а российские поставки прекратились.



Визит Шольца даст некоторое представление о том, в каком направлении Германия хочет развивать отношения дальше, пишет агентство.



По словам Эдуарда Кинсбрунера, регионального директора по Центральной Азии Немецкой ассоциации восточного бизнеса, многие немецкие компании, закрывшие бизнес в России, которая исторически была ключевым центром для Центральной Азии, открыли собственные офисы продаж и развернули операции по всему региону.



Кинсбрунер добавил, что немецкие группы ведут переговоры о контрактах в таких областях, как химическая промышленность, квалифицированная рабочая сила, возобновляемые источники энергии, логистика и образование, а также в других секторах. Он добавил, что многие из этих контрактов, как ожидается, будут подписаны во время визита Шольца.



28−29 августа этого года делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Берлин. В ходе переговоров с представителями правительства ФРГ определены направления партнерства в таких сферах, как химическая промышленность, геология и добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов, машиностроение и электротехническая промышленность, "зеленая энергетика" и других.



Кроме того, по данным немецких СМИ, что Германия планирует подписать с Узбекистаном миграционное соглашение. В октябре прошлого годастало известно, что специальный представитель правительства ФРГ Йоахим Стамп проводит конфиденциальные переговоры с несколькими странами о возможных миграционных соглашениях, которое обеспечит быстрое возвращение из Германии нелегальных мигрантов на родину. Помимо Грузии, Молдовы, Кении, Колумбии и Кыргызстана в него вошел и Узбекистан.



В июне Bloomberg сообщал, что немецкое правительство ведет переговоры с Узбекистаном о заключении соглашения, которое позволило бы депортировать афганских беженцев из Германии без прямых договоренностей с "Талибаном". Со слов источников, правительство Узбекистана рассматривает эту идею, но хочет, чтобы миграционный пакт также включал соглашение, которое позволило бы начать легальную миграцию рабочих из Узбекистана в Германию.