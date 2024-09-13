Кыргызстанка Валентина Шевченко победила мексиканку Грассо и вернула чемпионский титул UFC

13:17 15.09.2024

UFC: Шевченко с третьего раза победила Грассо и вернула себе чемпионский пояс



"Sport АКИpress" - Кыргызстанка Валентина Шевченко вернула себе чемпионский титул UFC.



15 сентября в городе Парвдайс (штат Невада, США) прошел турнир UFC 306, в со-главном поединке которого прошел бой за чемпионский титул в женском наилегчайшем дивизионе. В октагоне встретились действующая чемпионка Алекса Грассо из Мексики и экс-чемпионка Валентина Шевченко из Кыргызстана.



