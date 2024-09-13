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Кыргызстанка Валентина Шевченко победила мексиканку Грассо и вернула чемпионский титул UFC
13:17 15.09.2024

UFC: Шевченко с третьего раза победила Грассо и вернула себе чемпионский пояс

"Sport АКИpress" - Кыргызстанка Валентина Шевченко вернула себе чемпионский титул UFC.

15 сентября в городе Парвдайс (штат Невада, США) прошел турнир UFC 306, в со-главном поединке которого прошел бой за чемпионский титул в женском наилегчайшем дивизионе. В октагоне встретились действующая чемпионка Алекса Грассо из Мексики и экс-чемпионка Валентина Шевченко из Кыргызстана.



На протяжении всего поединка "Пуля" владела преимуществом и не оставила сопернице шансов.

По итогам пяти раундов по 5 минут судьи единогласным решением отдали победу Шевченко, которая вернула себе чемпионский титул.

Валентина Шевченко впервые завоевала титул в этом дивизионе 8 декабря 2018 года, победив Йоанну Енджейчик из Польши. После этого кыргызстанка 7 раз защитила свой титул, но 4 марта 2023 года уступила Грассо удушающим приемом.

16 сентября того же года спортсменки встретились в реванше, который завершился вничью, а пояс остался у Грассо.

Источник - АКИpress
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