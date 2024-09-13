|Шнобелевская премия 2024: Мертвая рыба, пьяные черви и дыхание через анус
13:26 15.09.2024
Мертвая рыба, пьяные черви и дыхание через анус
За что давали Шнобелевскую премию в 2024 году
В Гарвардском университете в 34-й раз вручили Шнобелевскую премию - ее дают за самые неочевидные, а порой странные научные открытия. В этот раз среди них были: изучение дыхания млекопитающих через анус, исследование связи долгожительства с ошибками в документах и мошенничеством, попытки использования голубей для наведения ракет и эксперименты с напуганными коровами и кошками.
В Гарварде объявили лауреатов 34-й Шнобелевской премии (ее еще называют Игнобелевской). В этот раз она была вручена в десяти номинациях.
В 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize - антипод Нобелевской премии. Первоначальная формулировка - "за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены". Теперь формулировку скорректировали: премия вручается за исследования, которые "сначала заставляют смеяться, а потом - думать". Шнобеля дают ежегодно, у премии нет постоянного списка номинаций и денежного эквивалента. Тем не менее церемония объявления лауреатов и награждения, проходящая по традиции в Театре Сандерса Гарвардского университета, остается одним из самых освещаемых событий в мире науки.
Шнобелевскую премию мира в этот раз получил ученый, который умер более 30 лет назад, за статью, опубликованную в 1960 году. Премия присуждена психологу Беррису Фредерику Скиннеру за "эксперименты по размещению живых голубей внутри ракет для того, чтобы направлять эти ракеты". Они были частью программы, запущенной во время Второй мировой войны - в рамках этой программы изучали возможность помещать разных птиц внутри ракет для наведения их на цели. Сам Скиннер называл эти эксперименты "безумными".
Шнобелевская премия по физиологии была вручена группе ученых из США и Японии, которые изучили возможности "энтерального дыхания млекопитающих" - иными словами, способности дышать с помощью кишечника и ануса в случае затруднений дыхания обычным способом. Ученые провели это исследование в 2021 году и обосновали его актуальность пандемией COVID-19, когда были заполнены аппараты искусственной вентиляции легких. Они провели эксперимент на мышах, крысах и свиньях и пришли к выводу, что после некоторых химических и механических вмешательств такое дыхание возможно.
Премия по медицине досталась ученым из Германии, Бельгии и Швейцарии, пришедшим к выводу, что прием плацебо с болезненными побочными эффектами может быть более эффективным, чем плацебо без подобных эффектов. В рамках эксперимента людям закапывали капли в нос, якобы содержащие фентанил, причем часть из них была нейтральна, а часть вызывала легкое жжение. Ученые пришли к выводу, что во втором случае у людей чаще было ощущение эффективного лечения, что могло влиять на их самочувствие.
Премию по демографии получили ученые из Великобритании и Австралии, которые пришли к выводу, что большое количество сверхдолгожителей в разных регионах чаще всего объясняется ошибками в документах, отсутствием точных записей о рождении и махинациями с пенсионными схемами. Так, по их подсчетам, лишь у 18% сверхдолгожителей были свидетельства о рождении. А некоторые регионы, славящиеся долгожителями, такие как Сардиния или Окинава, отличались скорее бедностью, высоким уровнем преступности и низкой средней продолжительностью жизни, что также указывает скорее на мошенничество и ошибки в документах.
Премию по ботанике получили американские и немецкие ученые за исследования того, как некоторые живые растения имитируют форму находящихся рядом с ними пластиковых цветов. Они изучали бокилу трехлистную - растение из Латинской Америки, известное своими способностями мимикрии под другие растения. Ученые выяснили, что она может мимикрировать не только под живые растения, но и под пластиковые.
Премия по биологии была присуждена за еще одно давнее исследование - опубликованную в 1939 году статью, в которой изучалось, в каких условиях коровы лучше дают молоко. В некоторых экспериментах на спину корове сажали кошку, а рядом периодически взрывали бумажные пакеты - так ученые пришли к выводу, что напуганные коровы дают меньше молока.
Группа ученых из Франции и Чили получила премию по анатомии за то, что они изучили, заворачиваются волосы у людей в Южном и Северном полушариях в одну сторону или в разные. Исследователи сравнили детей, родившихся во Франции и в Чили,- и не пришли к каким-то точным выводам, хотя и заметили некоторые особенности направления роста волос, которые чаще встречаются в Южном полушарии, чем в Северном.
Премию по физике получил ученый из Флоридского университета, который исследовал, как плавает в реках форель, в том числе мертвая. Целью исследования было изучение строения тела и движений рыб во время плавания - эти знания могли бы быть полезны при конструировании судов и других плавательных аппаратов. Ученый в числе прочего отметил, что некоторые движения мертвой рыбы в воде "пугающе" похожи на то, как движется живая рыба.
Премия по химии досталась ученым из Франции и Нидерландов за "использование хроматографии для обнаружения пьяных и трезвых червей". Это исследование было проведено в рамках изучения свойств полимеров.
Лауреатами Шнобелевской премии по теории вероятности стали более 50 ученых из разных стран, которые пришли к выводу, что подкинутая монетка несколько чаще приземляется той же стороной, которой ее подкинули, чем наоборот. Для того чтобы сделать этот вывод, они совершили в общей сложности 350 757 подкидываний монет.
Яна Рождественская