Шнобелевская премия 2024: Мертвая рыба, пьяные черви и дыхание через анус

13:26 15.09.2024

Мертвая рыба, пьяные черви и дыхание через анус

За что давали Шнобелевскую премию в 2024 году



В Гарвардском университете в 34-й раз вручили Шнобелевскую премию - ее дают за самые неочевидные, а порой странные научные открытия. В этот раз среди них были: изучение дыхания млекопитающих через анус, исследование связи долгожительства с ошибками в документах и мошенничеством, попытки использования голубей для наведения ракет и эксперименты с напуганными коровами и кошками.



