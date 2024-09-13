Команда Минобороны Узбекистана стала победителем соревнований в Южной Корее

13:48 15.09.2024

Команда Министерства обороны Узбекистана во второй раз стала победителем Международных соревнований по научно-боевой подготовке в Южной Корее. Фото, видео.



