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Штурм шахты "Южнодонбасская №3. Бандеровцы пережили "шок и трепет"
15:14 15.09.2024

15 сентября 24
Блестящий штурм нашими шахты "Южнодонбасская № 3". Бандеровцы пережили "шок и трепет"
Американские аналитики с унынием признают: "русская военная машина работает как часы"
Александр Ситников
14 сентября российские войска продвинулись на Угледарском направлении к юго-западу от Донецка и продолжили наступательные операции, пишут западные обзорщики со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ.

Особую озабоченность у врага вызывает ситуация в шахте "Южнодонбасская № 3" (Сурхай) к западу от Водяного. По данным бандеровского мейнстримщика DeepState (заблокированного в нашей стране), ситуация к юго-западу от Донецка продолжает ухудшаться для ВСУ. После захвата Водяного в течение последних четырех дней ВС РФ увеличили буферную зону к северо-западу от населенного пункта. Бои идут на территории шахты № 3.

На видеозаписи с геолокацией зафиксирован успешный штурм позиций ВСУ двумя бронегруппами при поддержке мотострелковых подразделений с заходом на противника с северного и южного направлений. Судя по координатам боя, продвижение наших бойцов составило около 2 км севернее Угледара. Западнее Пречистовки ВС РФ заняли участок шириной до 4.5 км и на глубину до 2.7 км.

О том, как ведутся сражения на этом направлении, рассказали дроноводы Dark Territory: "Гвардейцы из Бикина вновь отбросили врага на Угледарском направлении. После артиллерийской подготовки и уничтожения спутниковых терминалов противника бронегруппы перешли в наступление.

Одновременно расчет БПЛА "Dark Territory" зачищает окопы от живой силы сбросами. Под натиском наших подразделений боевики обратились в бегство - сбросы и FPV настигли тех, кто не успел убежать, остальных уничтожили ворвавшиеся в окопы пехотинцы. В ходе штурма также велись воздушные бои - прикрывая штурмовиков, дроноводы приземлили несколько вражеских квадриков".

По данным ТГ-канала Voin dv, штурм территории шахты "Южнодонбасская № 3" начался ранним утром с мощного бомбового удара. После ФАБирования враг, как сообщили бойцы, огрызался "умеренно и ограничился поражением нашего головного БТРа южной группы". Похоже, отработал бандеровский гранатометчик.

"По предварительным данным, десанту удалось покинуть подбитую машину. Остальные бронемашины, двигавшиеся что с севера, что с юга, успешно добрались до территории шахты, где завязался бой, который идет до сих пор. В процессе активно использовались дымы (дымовая завеса)", - подчеркивает Voin dv.

Военные эксперты отмечают, что потеря противником шахт № 1 и 3 станет предвестником сдачи Угледара. Дело в том, что под контролем, причем шатким, у ВСУ останутся только вентиляционный ствол третьей шахты (в километре к западу от нее самой) и воздухоподающий ствол (2 км к юго-западу от шахты). Расстояние до дороги Угледар-Богоявленка/Доброволье составляет где-то 4 километра. Этого будет достаточно, чтобы держать ее под наблюдением с помощью здания ствола шахты, а запрут ее на замок наши операторы БПЛА с помощью FPV-дронов или "мавиков-бомберов".

Военный блогер Руслан Татаринов написал: "Русская Армия собирает в коллекцию все стволы Угледарского Шахтного поля… Южнодонбасская-1, Южнодонбасская-3… Остался кусочек заброшенного ствола № 2 взять… Но за три года поля просто усыпаны минами… мало того, минные поля ушли вниз… Земля садится…".

С вражеской стороны о потере "хероями" шахты "Южнодонбасская № 1" сообщил австралийский эксперт Том Купер, который буквально прописался в Киеве и завел "кучу знакомств" среди офицеров ВСУ. По его словам, "Угледар… это еще один сектор, за которым трудно и больно наблюдать: русские не только заняли Водяное и 1-ю и 3-ю угольные шахты, но и продолжают продвигаться в поля к северу от Угледара в направлении Богоявленки. Все наступления ВС РФ поддерживаются мощными авиаударами и большим количеством FPV".

По другим данным, бои за "первую" шахту пока еще продолжаются. В любом случае, враг потеряет этот мега-опорник вследствие грамотных действий наших штурмовиков. "Миколы и тарасики" воют на своих форумах, что "русских невозможно остановить, хоть вырывай у себя последние чубы". Оказывается, что их закатывает в асфальт "совсем другая армия - не та, что была в 2022 году".

Согласно инсайдерским раскладам из Генштаба ВСУ, самой главной проблемой на украинском поле боя в районе Угледара Пентагон считает работающую, как часы, русскую военную логистику. Янки, если кто подзабыл, делали ставку на нарушение или ослабление поставок военных грузов подразделениям группировки "Восток".

Теперь противник с большой печалькой сообщил, что "у ВС РФ заработал сухопутный коридор". Об этом в своей очередной оперативке написал со ссылкой на советника экс-гауляйтера Мариуполя Петра Андрющенко Институт изучения войны (ISW). У американцев есть такая дурная привычка "шептать на ушко бандеровцам свою информацию с тем, чтобы те озвучили ее как "украинские данные, важные для цитирования".

"Российские войска все чаще перебрасывают военную технику и личный состав в район Донецк-Угледар через тыл Запорожской и Донецкой областей", - прочитал по бумажке Андрющенко. Это и позволило ВС РФ начать успешное освобождение юга и запада ДНР от украинских нацистов.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726402440


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