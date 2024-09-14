 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Удар по сухогрузу в "зерновом коридоре": Вскрылась афера Зеленского, - Игорь Перминов
17:00 15.09.2024

Удар по сухогрузу в "зерновом коридоре": Вскрылась афера Зеленского
Игорь Перминов. 14.09.2024

В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно из Украины в "страны Африки и Ближнего Востока". Как уже сообщалось, украинская сторона настаивала, будто атака произошла в тот момент, когда корабль находился в территориальных водах Румынии.

Нестыковки обнаружились очень скоро. Румынское морское ведомство поспешило опровергнуть украинскую версию. "Единственное, что я могу вам сказать о корабле, о котором идет речь, в то время он не находился в наших территориальных водах", – заявила Reuters пресс-секретарь ведомства Ирина Пушкасова. "Нас никоим образом не просили оказать помощь", – добавила она.

В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего...

Далее, когда выяснилось, что владельцы пострадавшего судна квартируют в Афинах, последовали многочисленные публикации в греческой прессе. Греки, следом за румынами, тоже поспешили откреститься от этого инцидента. Вот прямая цитата:

"Источники в судоходной отрасли сообщили, что сухогруз Aya, ходил под флагом Сент-Китса и Невиса. Менеджером судна является компания VRS Maritime Services, штаб-квартира которой находится в Афинах. В информации из Афин говорится, что судовладелец является иностранцем, а управляющий не имеет разрешения на открытие предприятия в Греции от Министерства судоходства Греции. А поскольку судно ходит под флагом Сент-Китс и Невис, между Грецией и судном нет никакой юридической связи".

Удивительно, что о самом грузе, перевозимом "торговым судном", нет достоверной информации, за исключением короткой реплики греческого издания Documento: "кораблю, включая груз и кран, нанесен материальный ущерб".

Еще более странно выглядит информация "об отсутствии пострадавших" в результате ракетной атаки. Несмотря на то, что "коридор", предусмотренный давно расторгнутой Россией "зерновой сделкой", использовался украинским режимом для поставок оружия и взрывчатки, Россия долгое время воздерживалась от атак на суда. Теперь же, прервав негласный мораторий, Россия ударила, да так, что никого из экипажа не ранила и лишь повредила, какой-то "кран"?

Вся совокупность приведенных фактов заставляет задуматься. Что, на самом деле, перевозил сухогруз "Aya", если он действительно был атакован, в отличие от десятков других кораблей с украинскими грузами на борту, регулярно снующих в акватории Черного моря? Да и был ли на самом деле "русский удар" по судну? Или речь идет об очередной тупой и примитивной провокации украинских пиар-диверсантов, подорвавших заряд динамита на пустой посудине, для достоверности рассыпав на палубе мешок пшеницы?

Совершенно очевидно просматривается неуклюжая попытка втянуть в конфликт два балканских государства, членов НАТО – Грецию и Румынию. Однако, и одни, и вторые, отмежевываются от этой украинской инсценировки, сколько сил хватает. Реакцию же европейской общественности на произошедшее очень точно сформулировал читатель одного греческого сайта:

"Украинские нацисты думали вывозить награбленное зерно на "пиратских" кораблях… Раскачивайте их!".

Очередная импровизация комика Зеленского не показалась публике смешной, скорее вызвала раздражение и презрительные ухмылки. Понятно, что Киевская хунта видит свое спасение в одном – в развязывании масштабного вооруженного конфликта с прямым участием НАТО. Однако их попытки придумать повод для непосредственного участия в военных действиях членов Альянса выглядят предельно неуклюже и бездарно.

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Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726408800


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