Кырпремьер Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время

18:11 15.09.2024

Садыр Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время

Бакыт Басарбек



15.09.24



Садыр Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время



Президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети обратился к жителям Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана с просьбой выносить мусор только с наступлением темноты.



"Давайте сохраним нашу прекрасную природу для будущих поколений и передадим ее в чистом виде!



Пользуясь случаем, напомню о важной просьбе мэров Бишкека, Оша и других городов.



Уважаемые горожане!



Пожалуйста, выносите мусор в вечернее время, с наступлением темноты до 24:00.



Службы забирают мусор по ночам. Многие привыкли делать это по утрам. Поэтому если вы научитесь выносить мусор до полуночи, контейнеры будут оставаться чистыми в течение дня.



Разве вам самим не приятно, когда наши города чистые".