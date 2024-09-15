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|Кырпремьер Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время
18:11 15.09.2024
Садыр Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время
Бакыт Басарбек
15.09.24
Садыр Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время
Президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети обратился к жителям Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана с просьбой выносить мусор только с наступлением темноты.
"Давайте сохраним нашу прекрасную природу для будущих поколений и передадим ее в чистом виде!
Пользуясь случаем, напомню о важной просьбе мэров Бишкека, Оша и других городов.
Уважаемые горожане!
Пожалуйста, выносите мусор в вечернее время, с наступлением темноты до 24:00.
Службы забирают мусор по ночам. Многие привыкли делать это по утрам. Поэтому если вы научитесь выносить мусор до полуночи, контейнеры будут оставаться чистыми в течение дня.
Разве вам самим не приятно, когда наши города чистые".