Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой

00:00 16.09.2024

Йеменское движение "Ансар Аллах" заявило о нанесении удара по военному объекту в районе Яффа в Тель-Авиве с помощью "гиперзвуковой баллистической ракеты". Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель группировки Яхья Сария.



"Операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которой удалось достичь своей цели", - написал он, подчеркнув, что перехватить израильским вооруженным силам ее не удалось.



По его словам, ракета за 11 с половиной минут преодолела расстояние в 2040 км.



Утром 15 сентября армия Израиля проинформировала об обнаружении ракеты класса "земля - земля". По данным израильской стороны, она "пересекла центральную часть Израиля с востока и упала на открытой местности". Позже в армии уточнили, что ракета прилетела из Йемена, по ней были выпущены ракеты-перехватчики.



Йемен атакует Израиль в ответ на "агрессию в секторе Газа", это не первая попытка удара хуситов по стране. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года они также регулярно наносят удары по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, следующим через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.