Казахстан предложил "добрые услуги" по организации переговоров России и Украины

00:01 16.09.2024

Tекст: Дарья Григоренко



Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Василенко в интервью Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта "предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации". По его словам, "Казахстан придерживается нейтральной позиции" и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.



"Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне" – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. "Как только это желание будет, мы будем готовы", – подчеркнул Василенко.



Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.



Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.



Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.