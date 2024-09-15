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Выборы в Молдавии берут под контроль румынские военные, - Светлана Гамова
00:07 16.09.2024

15.09.2024

Бухарест отреагировал на сигнал из Вашингтона об угрозе Кишиневу со стороны РФ
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Майя Санду активно агитирует сограждан за Евросоюз.

Высший совет национальной обороны Румынии обсудит 19 сентября выборы президента Республики Молдова (РМ) и референдум о вступлении в ЕС. Речь пойдет об "обеспечении необратимости европейского курса" соседней страны, сообщают румынские СМИ. "Если Молдова изменит свое геополитическое направление, это создаст непосредственную опасность не только для Украины, но и для Румынии", – объяснил интерес Бухареста к ситуации в соседней стране экс-вице-премьер РМ Владислав Кульминский.

Выборы президента РМ, намеченные на 20 октября, вызывают повышенный интерес на Западе. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия попытается манипулировать результатами президентских выборов в Молдавии.

После этого в Бухаресте объявили о созыве Высшего совета национальной обороны Румынии. Бухарестские СМИ поясняют со ссылкой на официальные источники, что это связано с необходимостью "обеспечения необратимости европейского курса" РМ. Кишиневские массмедиа расценивают интерес Бухареста к избирательной кампании в Молдавии как "вмешательство в выборы и референдум" в соседней стране.

"Газета "Молдавские ведомости" пишет, что Румыния ведет себя так, "как если бы Молдова была одним из ее уездов". И продолжает: "Можно предположить, что нынешним властям РМ будет оказана помощь в достижении нужных целей, ведь около 1 млн жителей нашей страны являются гражданами Румынии".

Издание допускает, что "будут подключены СМИ, спецслужбы и дипломатические структуры, чтобы обеспечить столь необходимые голоса "за". "Нечто подобное мы видели на предыдущих выборах, когда диаспору (в странах ЕС. – "НГ") свозили на избирательные участки. Поскольку ставки поднялись, можно ожидать и более решительных действий", – делает вывод автор статьи. По его мнению, все это будет проходить под аплодисменты молдавских властей.

Бывший вице-премьер РМ по реинтеграции Владислав Кульминский прокомментировал информацию о созыве Национального совета обороны, в повестке дня которого значится "стратегическое партнерство с Молдовой" и "обеспечение необратимости ее европейского курса". Кульминский отметил, что "после распада СССР Молдова предпочла политику "и с одними, и с другими", не сделав четкого выбора".

"Сегодня Россия хочет изменить региональный порядок и восстановить сферу влияния, в которую входят Украина и Республика Молдова. В коммюнике румынского президента содержится предупреждение Великобритании, Канады, США и Австралии, которые заявили, что Россия планирует вернуть Молдову в сферу своего влияния", – сказал в телеэфире бывший вице-премьер РМ.

Он также заявил, что, "если Россия не сможет прийти военным путем (в РМ. – "НГ"), она попытается создать правительство в Кишиневе, благодаря которому Молдова останется в серой зоне".

"Глобальный порядок после Второй мировой войны больше не существует, и мы больше не можем апеллировать к международному праву. Здесь будет иметь значение только та ситуация постфактум, которая будет создана и в которой окажется Молдова. Если Молдова изменит свое геополитическое направление, это создаст непосредственную опасность не только для Украины, но и для Румынии", – сказал Владислав Кульминский.

Отметим, что действия молдавской власти будут поддержаны многими странами Европейского союза, тем более что одновременно с выборами президента РМ будет проведен референдум об интеграции страны в ЕС. По замыслу инициатора всенародного опроса президента Майи Санду, молдаване должны подтвердить курс республики на Евросоюз и проголосовать за внесение этого положения в Конституцию страны.

Для того чтобы это мероприятие удалось, в Кишинев 17 сентября съедутся европейские чиновники для участия в Платформе поддержки Республики Молдова, инициированной Германией, Францией и Румынией два года назад, сообщила Санду. Она уточнила, что целью является усиление поддержки РМ со стороны Евросоюза.

Однако посетивший Кишинев также в сентябре министр иностранных дел Венгрии, председательствующей в ЕС, Петер Сийярто несколько разочаровал кишиневских руководителей. Он заявил, что страны – члены ЕС в ходе закрытых заседаний выступают против расширения Евросоюза.

"Не хочу портить ваше хорошее настроение, но наша главная задача положить конец лицемерию, которое проявилось в Брюсселе в отношении расширения ЕС. Большинство стран ЕС публично говорят, как сильно поддерживают расширение Евросоюза. Я там присутствую, и когда нет прессы, нет кандидатов, есть лишь мы, 27 стран-членов, большая часть коллег – глав МИД выступает скорее против расширения, чем за", – сказал Петер Сийярто. После чего депутаты от правящей партии PAS предложили уволить министра иностранных дел РМ Михая Попшоя за радушный прием венгерского коллеги.

"Конференция, проходящая 17 сентября, всего за три дня до начала избирательной кампании по выборам президента, очевидно, не имеет ничего общего с внешней поддержкой Майи Санду", – иронизирует экс-премьер РМ Влад Филат. "Но ретроспектива предыдущих конференций необходима, чтобы понять практическую значимость этой платформы для граждан Республики Молдова", – пишет политик.

Всего конференций платформы было четыре. Первая состоялось в Берлине 5 апреля 2022 года. По ее итогам Молдове была обещана помощь в 659 млн евро. Вторая состоялось в Бухаресте 15 июля 2022 года, после чего Молдове было обещано дополнительно 77 млн евро. Третья прошла в Париже 21 ноября 2022 года, Франция и Германия пообещали 200 млн и 95 млн евро соответственно. Четвертая конференция состоялась в Кишиневе в 2023 году.

Результат четырех конференций Платформы поддержки Республики Молдова – 1 млрд 180 млн евро. До 17 сентября – начала пятой конференции – в духе прозрачности принятия решений Филат просит правительство РМ представить подробный отчет: сколько из обещанных 1 млрд 180 млн евро поступило в госбюджет и как эти средства были потрачены. "Если отчет не будет представлен, мы адресуем этот вопрос 65 европейским чиновникам, которые примут участие в пятом заседании Платформы, – обещает оппозиционный политик. – Майя, где деньги?" – задает вопрос президенту РМ Филат, в свое время введший Санду в правительство, которым руководил.

Кишиневские СМИ утверждают, что встреча представителей ЕС в рамках Платформы предпринята с целью продвижения на выборах в РМ кандидата, выгодного Западу. Молдавские журналисты отмечают, что "весь сентябрь в Кишинев ездят эмиссары ЕС, чтобы якобы поддержать евроинтеграцию, а на самом деле – Санду на второй срок".

Между тем компания iData обнародовала результаты своего нового опроса. По его данным, 47,2% опрошенных считают, что дела в Молдавии движутся в неправильном направлении. Более трети (36,6%) жителей республики категорически против вступления РМ в ЕС. Менее половины (47,8%) респондентов выступают за одобрение поправок в Конституцию на референдуме. Рейтинг доверия к президент упал до 25,3%, то есть почти 75% молдаван против Санду. Но для "своих" она еще лидер.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726434420


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