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Воспитание детей и народов: мультикультурализм убивает, - Андрей Школьников
00:08 16.09.2024

Методы воспитания детей женщинами и мужчинами сильно различаются (не только папы и мамы, но и другие родственники), действия первых развивают у ребенка эмоционально-аффективную сферу (эмоции, чувства, настроение, страсть, аффект, стресс), вторые – когнитивные способности (память, внимание, речь, логику и другие навыки обработки информации). Реакции на одни и те же события и вызовы разные, что становится причиной конфликтов, споров и обид. Попытка защитить и оградить ребенка от вызовов и стрессов, позаботиться, рассказать вложить ему в голову все свои мысли и чувства, уберечь от царапин и синяков, характерны для женщин. Особенно если ребенок один или считается слабеньким и больным, то он всегда должен быть под опекой.

Мужская модель воспитания иная – пока ребенок сам не набьет шишек, не научится самостоятельно оценивать риски и исправлять последствия, он не повзрослеет. Без простуд и насморка не будет иммунитета, если цена ошибки – неделя синяков и ссадин, а потом не останется физического следа, пусть лезет, до свадьбы заживет, зато когнитивные навыки и воля развиваются. Культура начинается с запретов, как очень правильно давеча сказал Патриарх.

Совсем иная ситуация, если мужчина понимает, что риски велики, вот тут ни о каком собственном опыте речи быть не может. Однако, высока опасность, если у самого в голове ветер. Умение определять границы не только для себя, но и детей, важный критерий взрослости мужчины. От него требуется не просто сказать, что так делать нельзя, но и наглядно продемонстрировать последствия, а также сбить с головы корону – "Я самый умный, меня это не коснется. Всегда смогу остановиться / не попадусь".

Последнее также является проявлением когнитивных способностей – верно и корректно соотнести себя с другими. Вот тут мамина любовь оказывает медвежью услугу, с рассказами про уникальность, замечательность, особенно если не уравновешивается холодным расчетом и оценками отца, а также отсутствием сиблинговой конкуренции (дети одних родителей). Масла в огонь подливают различные западные "психологические методики воспитания" с приоритетом эмоций и попытками сведения когнитивных способностей к получению знаний, а не навыков и опыта.

Определенные аналогии возможны в отношении геополитических процессов, только в них напрочь отсутствует аффективная сфера, точнее она остается на индивидуальном уровне. В геостратегии правят бал когнитивные операции, рациональность и логика, остальное - суть манипуляции. Методы воспитания этнических систем схожи – дай набить шишек и научиться, если проблемы решаемы и процессы обратимы, в ином случае – изучай уроки исторического процесса и не считай себя уникальным и особенным.

Холокост и ядерное оружие на несколько поколений напугали человечество, выработав иммунитет. Последствия мультикультурализма замечательно показали, в какую химеру превращается этническая система, забывающая религию и традиции, пуская к себе представителей чуждой культуры. В работах Л.Н. Гумилева про подобное сказано, примеров фатальных ошибок в истории много, надо только правильно задавать вопросы. Однако, представители великой западноевропейской цивилизации посчитали себя выше этих правил и законов.

Они были уверены, что смогут поглотить и ассимилировать кого угодно и в любом количестве, опираясь лишь на общность языка, параллельно меняя собственную культуру, в угоду текущим интересам. Результат закономерен, ближайшие 15-20 лет наиболее пораженные и больные страны и этнические системы Европы (Бенилюкс, Скандинавия, Западная Германия) пройдут этот путь до конца, чтобы стать наглядным примером и спасением для других.

Отец может долго рассказывать про вред алкоголя, но, если сам позволяет себе периодически напиваться, но оставаясь ценным членом общества и любящим отцом, толку мало. Воспитание воли и самоограничений у ребенка является важнейшей задачей отца, с демонстрацией на своем примере. Ровно, как и демонстрация последствий перехода границы, но уже на чужом примере, как рассказывая о сломанных судьбах, так и наглядно показывая всю неприглядность, но издали. Следующая задача – показать, что если пойдешь по этому пути, то возвращения не будет. Небольшая ремарка - за агитацию в стиле алкоголь недопустим вообще, следует поход с миром и без гитары. Социальная функция и культура пития являются частью Русской культуры, а я не в терапевтической позиции.

С этническими системами аналогично, на примере Северной Европы нужно четко показать, к какой ментальной чуме приводит ультралиберализм, но нужно еще и сбить корону, убрав представление об уникальности Русского мира в части ассимиляции не понять кого. Пример последних 30 лет Средней Азии, да и остальных осколков очень полезен, он четко показал пределы наших усилий, что при желании даже русских людей на бУкраине смогли превратить в нацистов, что считалось невозможно в стране, победившей коричневую чуму XX в.

До 2023 г. в нашу страну массово запустили и раздали гражданство менее 1 млн. культурно чуждых для нас "бывших соотечественников" из Средней Азии, вовремя остановились. Считайте это живой вакциной, которая позволяет в очень слабом варианте переболеть и выработать иммунитет. Из наблюдаемых на улицах менее десятой части успели получить гражданство, иммунитет включается. Помимо уже введенных ограничений на получение паспорта, в ближайшее время анонсирован закон об ограничении привоза рабочими-мигрантами своих семей, далее проверки по постановке на воинский учет и т.д., обратный фильтр включается.

Порядок будет наведен, а уже осевшие будут всю жизнь ходить под дамокловым мечом лишения приобретенного гражданства и высылки за нарушение закона. Очень даже неплохой инструмент воспитания и мотив правильного отношения к окружающей действительности, особенно в сочетании с миллионом вернувшихся более пассионарных победителей с фронта. Выбор у приехавших будет прост – интеграция и ассимиляция или возвращайтесь на историческую родину.

Северная Европа уже не сможет вылечиться, зато она станет наглядным негативным примером для всех других этнических систем и на несколько поколений четко покажет, к чему приводят ошибки, излишняя самоуверенность и игнорирование влияния чужих традиций. Изучая программы культурной интеграции Скандинавских стран, складывается ощущение, что они изначально воспринимали приезжих полулюдьми-полуобезьянами, считая все их традиции жуткой, недостойной изучения архаикой, что стоит только показать внешний материальный комфорт, поманить им в будущее, дать безопасность, и тут же все ринутся, выбросив старые предрассудки.

Вся культурная толерантность и терпимость строилась на представлении о полной вторичности традиций, а уважение к ней было не больше, чем к умению плести циновки, ловить рыбу острогой и готовить на костре. Все это надо "уважать", чтобы не обидеть, и ждать пока приехавшие сами поймут бессмысленность и не переведут в состояние фольклора и творческого самовыражения. Одни поют пьяными в караоке, другие в храме – с точки зрения бывших европейских протестантов, это совершенно тождественно и одинаково ценно.

И, да, скандинавские народы подобны избалованному ребенку, что вырос и стал наркоманом, его уже не спасти, но на его примере можно объяснить другим, что мультикультурализм убивает…

Источник - Завтра
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