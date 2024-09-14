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Харрис вырвалась вперед в общенациональных опросах, но это не гарантирует ей победы на выборах, - Е.Мур
00:12 16.09.2024

От трех до пяти
Камала Харрис вырвалась вперед в общенациональных опросах, но это не гарантирует ей победы на выборах
Благодаря успешному выступлению на дебатах с Дональдом Трампом кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис укрепила свои позиции в предвыборной гонке: ее лидерство в общенациональных опросах достигло 3–5 процентных пунктов. Однако ее преимущество в ключевых штатах, решающих исход гонки, крайне незначительно. Избиратель по-прежнему не слишком доверяет ей в вопросах экономики, и это может стать серьезным препятствием на ее пути к победе. К тому же у ее соперника есть козырь в рукаве: среди избирателей имеется немалое число его "тайных" сторонников - людей, не участвующих в опросах. Недооценивать эту "скрытую электоральную поддержку" было бы крайне неосмотрительно, предупреждают эксперты.

Прошедшие во вторник дебаты между кандидатами в президенты США вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом придали дополнительный импульс предвыборной кампании демократки, но переломить ход президентской гонки так и не смогли, свидетельствуют данные опросов общественного мнения и комментарии экспертов.

Экспресс-опрос, опубликованный CNN сразу же после дебатов, показал, что 63% зрителей посчитали, что победила Камала Харрис. Ставки на ее победу в ноябре немедленно выросли у ведущих букмекеров: многие пришли к выводу, что теперь она является фаворитом гонки.

Однако максимально капитализировать успех у кандидатки все-таки не получилось. Согласно шести опросам, проведенным Newsweek, госпожа Харрис действительно опережает Дональда Трампа в среднем на 3–5 процентных пунктов.

При этом издание добавляет, что из-за сложной системы голосования коллегией выборщиков выигрыш по голосам избирателей еще не гарантия победы.

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон потерпела поражение от Дональда Трампа в кампании в 2016 году, несмотря на еще более уверенное лидерство по голосам избирателей.

Сейчас, по данным Real Clear Politics, госпожа Харрис опережает Дональда Трампа в гонке за голоса в ключевых штатах всего на 0,1 процентного пункта. Ресурс прочит ей поддержку 221 выборщика, а экс-президенту - 219 при необходимых для победы 270 голосах. То есть 98 голосов пока не разыграны.

Любопытная деталь: сразу после дебатов поддержку демократке выразила поп-дива Тейлор Свифт. Однако она скорее нанесла ущерб кампании. Опрос от YouGov, который был опубликован в субботу, показал, что лишь 8% респондентов заявили, что одобрение госпожи Свифт в "некоторой степени" или "гораздо вероятнее" убедит их отдать голос за Камалу Харрис, а 20% - что наоборот.

Член редколлегии Wall Street Journal Кимберли Страссел отмечает, что дебаты не ответили на принципиальные вопросы: демократы радуются "победе", "республиканцы раздражены предвзятостью модераторов и неохотно признают ошибки Трампа", социальные сети спорят, решит ли поддержка Тейлор Свифт исход выборов. "В реальности все это вызывает лишь усмешку,- говорит госпожа Страссел,- не было победителей в этих теледебатах. Был только проигравший - трудолюбивая нация". По ее словам, миллионы американцев пришли домой после рабочего дня в надежде "найти ответы на свои вопросы, связанные с инфляцией, мигрантами, преступностью, а вместо этого увидели модераторов, зацикленных на внутриполитических вопросах, и кандидатов, снова и снова муссирующих темы с бородой".

В итоге избиратели, которые так и не решили, за кого голосовать, оказались в еще большей растерянности.

В частности, агентство Reuters после дебатов задало вопрос десяти колеблющимся избирателям. Шесть из них заявили, что теперь либо проголосуют за Дональда Трампа, либо склоняются к его поддержке. Один остался неопределившимся. Трое поддержали госпожу Харрис. Опрошенные Reuters респонденты упрекнули вице-президента в неспособности объяснить, как она собирается улучшить экономику, что их заботит больше всего.

Как прошли дебаты кандидатов
Разговор New York Times с восемью неопределившимися избирателями после дебатов показал, что двое склоняются к поддержке Дональда Трампа, один - Камалы Харрис, остальные сбиты с толку. Интервью CNN, BBC и Wall Street Journal с неопределившимися избирателями дали схожие результаты. По замечанию госпожи Страссел, Дональд Трамп, быть может, и недостаточно красноречив, но, в отличие от конкурентки, ему не обязательно предоставлять план, поскольку американцы помнят состояние экономики в годы его президентства и могут сравнить ее с экономикой Байдена-Харрис, а это не лучшее сравнение для демократки. "Дональд Трамп может и не победить. Он непопулярен и недисциплинирован и доказал свою способность проигрывать. Но в последний раз пресса и демократы были так же легкомысленны по отношению к своему кандидату… в 2016 году. Помните, чем это обернулось для Хиллари Клинтон?" - резюмирует она.

Похожей точки зрения придерживается и Politico, которое считает, что всплеск эйфории крайне вреден для демократов. А мнение, что Дональд Трамп своим выступлением на дебатах серьезно снизил свои шансы на победу, может быть "опасным заблуждением". Демократы могут опять стать слишком самоуверенными, напоминает издание все о том же провале в 2016 году, когда опросы после всех дебатов считали господина Трампа проигравшим и недооценивали его поддержку по результатам выборов. Politico напоминает о слабых сторонах кампании Харрис: ей не особенно доверяют во всем, что касается экономики, 32% избирателей считают ее слишком либеральной, наконец, она проигрывает Дональду Трампу в популярности среди избирателей-мужчин.

Еще один скрытый резерв экс-президента - его популярность среди малоактивных избирателей, которые не участвуют в опросах.

Это означает, что уровень его поддержки может стать сюрпризом в день выборов, предупреждает издание. "Однозначно, что Трамп потерпел поражение (в дебатах.- "Ъ"). Об этом свидетельствуют и его обвинения в адрес ведущих, и утверждения о том, что все было сфальсифицировано", но "важнейший политический урок эпохи Трампа применим и здесь. Когда все элиты придерживаются одного мнения - будь то в соцсетях, на Уолл-стрит, в политических кругах, в печатных изданиях или на кабельных телеканалах,- лучше относиться к этому с большой долей скептицизма", резюмирует Politico.

Екатерина Мур, Вашингтон
Газета "Коммерсантъ" №168/П от 16.09.2024, стр. 6

Источник - Коммерсантъ
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