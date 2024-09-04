 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
00:13 16.09.2024

Инсайдерская история

Elmedia – 3 571 подписчик на этой неделе

Оппозиционный Telegram-канал сообщает, что "по Астане ползут слухи об отставке премьер-министра Бектенова".

"По словам наших инсайдеров, Бектенов, … чувствует себя крайне неуютно в должности премьер-министра", – цитирует канал оппозиционное интернет-издание Respublica-KZ.Expert.

Его журналисты замечают, что у премьера нет опыта руководства экономикой даже на уровне района.

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"По словам инсайдеров, Олжас Бектенов обратился к Токаеву с просьбой освободить его от занимаемой должности и вернуть на работу в силовой блок. Лучше всего на позицию Генпрокурора РК", - цитирует далее ТГ.

Сегодня деятельность Правительства находится под огнем критики и, судя по последнему заседанию Совбеза, не слишком устраивает главу страны, пишут телеграмеры Elmedia. "Упомянутый медиаресурс утверждает, что Токаев располагает как минимум двумя "запасными" - … это вице-премьеры Роман Скляр и Канат Бозумбаев", - сообщают авторы.

Но заявление Олжаса Абаевича – если оно существует, подписано будет не скоро, убеждены телеграмеры. По их мнению, переход Бектенова в Генпрокуратуру будет означать косвенное признание провала кампании по возврату незаконно приобретенных активов. Сейчас – под эгидой генпрокурора Берика Асылова, она проходит не слишком прозрачно, зато достаточно эффектно, пишет ТГ:

"Одно только "обезжиривание" назарбаевского племяша почти на два "ярда" баксов способно впечатлить не слишком искушенную публику… А ведь не исключено, что впереди у Берика Ногаевича потенциальная добыча не менее крупного калибра".

Источник - zonakz.net
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