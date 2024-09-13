Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе

00:28 16.09.2024 Нетаньяху ведет Израиль к катастрофе, а Иран - к победе

В войне на семь фронтов еврейскому государству не поможет даже вмешательство США

Михаил Магид



13.09.24



Однажды автор этих строк послал своей знакомой видео из Италии. Там мастер учит изящную итальянку навыкам ножевого боя. Знакомая в ответ написала: "Теперь я знаю, как ты хочешь умереть!" Это, конечно, было сильным преувеличением с ее стороны. Сегодня, когда я читаю записи израильтян - сторонников премьер-министра Биньямина Нетаньяху, - людей, которые мечтают развязать полномасштабную сухопутную войну с "Хезболлой", проиранской группировкой, контролирующей Ливан, я вижу, как хотят умереть они. И эта смерть будет совсем неизящной.



Что ждет Израиль в Ливане?



Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" длятся 11 месяцев. Но обычно ограничиваются ударами по приграничным районам. Однако сегодня в Израиле усилились разговоры о возможном массированном сухопутном вторжении в Ливан с целью отодвинуть "Хезболлу" от границы.



В Ливане армию вторжения ждут подземные города. Они очень похожи на те, что Израиль оказался неспособен разрушить в Газе за 11 месяцев войны. 50 тыс. боевиков "Хезболлы" заточены под герилью против ЦАХАЛа, Плюс идеальная для партизанской войны местность (холмы и невысокие лесистые горы). В то же время в случае вторжения в Ливан на Израиль обрушатся дожди из ракет и дронов.



Война между еврейским государством и проиранской Осью сопротивления, куда входят и палестинский ХАМАС, и ливанская "Хезболла", продолжается с 7 октября. В этот день в прошлом году отряды спецназа "Нухба" (военного крыла ХАМАС) численностью несколько тысяч боевиков выдвинулись из Газы. Прорвав блокаду, они взяли штурмом штаб дивизии ЦАХАЛ, убили 300 военных и захватили десятки единиц бронетехники. Затем они взяли под контроль 22 населенных пункта и удерживали их около трех суток, прежде чем были выдавлены оттуда. ХАМАС убил около 900 гражданских и взял в заложники 240 израильтян.



С тех пор ЦАХАЛ штурмует Сектор. Согласно данным Минздрава Газы, в ходе сражений и израильских бомбежек погибли свыше 41 тыс. палестинцев, 94 тыс. ранены. Нет сомнений, что значительная часть убитых и раненых - гражданские. И хотя нет возможности проверить эти цифры, в прошлом данные Минздрава Газы о жертвах израильских бомбежек подтверждались независимыми международными организациями.



ХАМАС входит в созданную Ираном коалицию, т.н. Ось сопротивления. То же самое - "Хезболла", шиитская организация, чьи вооруженные силы в значительной степени контролируют Ливан. Поэтому вскоре после начала войны в Газе начались столкновения между Израилем и "Хезболлой" на границе.



За последние 11 месяцев север Израиля превращен ракетными и дроновыми ударами в безлюдную местность на 10−15 км в глубину.



Около 60 тыс. человек стали беженцами. Обладая колоссальным (примерно 150 тыс.) запасом ракет и дронов (который постоянно пополняется как поставками из Ирана, так и благодаря собственным предприятиям), "Хезболла" способна передвинуть мертвую зону на 50 или 100 км в глубину территории Израиля; никакие ПВО и ПРО пока что не остановили эти регулярные удары.



Важно, что ливанцы готовы прекратить огонь, если Израиль перестанет стрелять по Газе и договорится о прекращении огня с союзным "Хезболле" ХАМАСом.



За время последней арабо-израильской войны, которой скоро год, Израиль сумел нанести противнику огромные потери. Ударами высокоточных израильских ракет убиты командиры множества подразделений "Хезболлы". Что касается боевиков ХАМАС, то, по разным оценкам, они потеряли до половины своего численного состава.



И все же, по мнению израильского генштаба, дальнейшие операции в Секторе бесперспективны. Израильское командование не видит возможности уничтожить ХАМАС в Газе. По его мнению, эта цель, поставленная Биньямином Нетаньяху, нереализуема. Боевики в Газе прячутся в тоннелях или скрываются среди местного населения. Попытка их зачистить превращается в удары в пустоту, затем армия отходит, и боевики возвращают себе власть, поливая солдат ЦАХАЛа огнем.



Об этом представители израильской военной верхушки рассказали в интервью американскому изданию "Нью-Йорк Таймс" несколько месяцев назад. Невольно напрашивается вывод: если ЦАХАЛ не может справиться с ХАМАС, как же он победит "Хезболлу" - самую мощную в военном отношении негосударственную армию в мире? По оценкам специалистов, "Хезболла" многократно сильнее ХАМАС.



Причем, если последний сражается в почти полной блокаде, то ливанская "Хезболла" станет получать помощь людьми и боеприпасами от Ирана и его союзников: шиитских ополчений и партий, контролирующих Ирак (Силы народной мобилизации, или СНМ), значительную часть Сирии (режим Башара Асада, Местные силы обороны, МСО) и треть Йемена (хуситы). Общая численность бойцов всех этих милиций составляет сегодня около 200 тыс., в то время как их резервы фактически безграничны.



Конечно, возможности израильской армии велики. Она способна нанести "Хезболле" большие потери. Но асимметричная война, основой которой станут удары ливанского спецназа "Радван" (аналог "Нухбы") и ракетные обстрелы Израиля, нанесут тяжелый ущерб и ему. Потери "Хезболлы" будут компенсированы притоком боевиков других проиранских группировок.



Две предыдущие войны в Ливане: Первая (1982−2000) и Вторая (2006) закончились для Израиля неудачно, причем в последнем случае это было официально признано государственной комиссией под руководством Элияху Винограда. Нет никаких причин думать, что Третья ливанская закончится иначе.



Израильские командиры предлагают остановиться



ЦАХАЛ выступает за прекращение огня в Газе. Армия заявляет о несогласии с позицией Нетаньяху, намеренного продолжать боевые действия. Эта позиция доведена до общественности как в виде утечки (через прессу США), так и вполне официально министром обороны Йоавом Галантом. По мнению военной верхушки и руководства спецслужб, нужно договариваться с ХАМАС об отступлении из Газы в обмен на возвращение заложников (около 100 человек).



Израиль участвует в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и сделке с заложниками. Посредниками выступают США, Египет и Катар.



На страницах американского издания Foreign Affairs, выражающего интересы и мнения верхушки политического класса США, израильский эксперт, генерал-майор в отставке и ученый Амос Ядлин указывает на важное обстоятельство. "Если бы команда переговорщиков Израиля, возглавляемая баронами национальной безопасности, чьи коллеги находятся на передовой этой войны, была решающей, они бы приняли условия любой из сделок, которые были заключены в ходе последних трех раундов переговоров. Эти бароны уже несколько месяцев дают понять, что сделка, лежащая на столе переговоров, является лучшим стратегическим и моральным вариантом для Израиля. Среди этих высокопоставленных чиновников - Давид Барнеа, глава „Моссад" - израильской СВР, Ронен Бар, глава „Шин-Бет" - службы внутренней безопасности, Герци Халеви, начальник генштаба ЦАХАЛ, министр обороны Йоав Галант".



Скорее всего, в результате такой сделки, Израиль получит мир на севере с "Хезболлой", так как она готова прекратить огонь, если будет остановлена война в Газе.



Кроме того, Израиль получит дополнительные гарантии и, возможно, прямую военную поддержку от своего союзника - США, если "Хезболла", ХАМАС и их патрон Иран продолжат боевые действия.



Это не говоря о других американских подарках Израилю после будущей сделки с ХАМАС. Среди них главный - установление дипломатических отношений и соглашение с Саудовской Аравией, самым богатым арабским государством, хранителем двух мусульманских святынь и союзником США.



Это будет также направленное против Ирана военное партнерство (саудиты вместе с американцами сбивали иранские ракеты и дроны, атаковавшие Израиль в апреле) плюс экономический и инфраструктурный мегапроект.



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Речь сегодня идет о строительстве и модернизации портов и системы железных дорог, связывающих КСА, ОАЭ и Израиль с индо-тихоокеанским регионом и Европой. Все вместе создает условия для получения высоких прибылей экономикой Израиля и для серьезного увеличения его стратегической роли в мировой политике.



США готовы инвестировать $17 млрд в данный проект. Мало того, американцы уже предоставили Израилю пакет военной помощи на $14 млрд и обещают поставки оружия, усиливающие его военную мощь, включая 50 новейших версий боевых самолетов F-15 и многое другое.



Но это станет возможным, лишь если Израиль прекратит операцию в Газе и пойдет на сделку с ХАМАС. Американцы ясно дали понять: им не нужна война на Ближнем Востоке, которую ведет Нетаньяху. Она угрожает втянуть США, поскольку те являются израильским союзником. Это то, чего администрации в Вашингтоне меньше всего хочется перед выборами.



Кроме того, эскалация конфликта, согласно подсчетам Bloomberg, способна поднять цены на нефть до $150 за баррель, тем самым обрушив мировую экономику и вызвав ее рецессию, чего правящий класс США хотел бы избежать.



Однако Нетаньяху, который вначале пообещал американцам принять сделку ХАМАС (обмен заложников на прекращение огня и вывод войск из Газы), позднее отказался от нее. Его решение, как указывает Ядлин, не сулит Израилю ничего хорошего. Небольшое государство, чьи вооруженные силы заточены под короткие военные компании, не обладает ресурсами для долгой войны на истощение.



Ядлин описывает мрачное будущее Израиля, которое готовит Нетаньяху, намереваясь воевать до бесконечности.



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По мнению эксперта, желание "полной победе" означает продолжение конфликта в Газе ценой пренебрежения к противникам на других фронтах. А они сегодня представляют более серьезную угрозу, чем ХАМАС. Продолжение нынешних операций в Газе не приведет к его уничтожению, но втянет Израиль в длительную, дорогостоящую антипартизанскую войну и в то же время приведет к эскалации на других направлениях.



Заложники будут гибнуть в туннелях ХАМАС, экономика страны продолжит разрушаться, статус Израиля в мире начнет обрушаться, а юридическая борьба в международных судах, направленная против него, только усилится.



Ядлин отмечает, что стратегия "полной победы Израиля" служит целям Ирана: втянуть противника в безнадежную войну на истощение сразу на нескольких аренах, пока тот не выдохнется. Кроме того, этот путь приведет Израиль к более острому конфликту с администрацией США, которая в последнее время теряет терпение из-за неспособности союзника выполнить обязательства, взятые на себя в совместно разработанной сделке по заложникам.



Вашингтон убежден в том, что стремление Нетаньяху к неуловимой "полной победе" в Газе, скорее всего, спровоцирует более масштабную региональную войну, которая может потребовать американского вмешательства, а это - последнее, что нужно Белому дому перед президентскими выборами.



И даже после них, администрация США, которая больше всего обеспокоена противостоянием с КНР, не захочет быть втянутой в большую ближневосточную войну. К тому же, опыт операций в Ираке и Афганистане был негативным для Америки и надолго отбил у нее желание участвовать в подобных делах.



Возможно, региональная война - не то, что задумал Нетаньяху, но именно к ней ведут его действия и бездействие, замечает Ядлин.



Ситуация в Газе подпитывает конфликты на шести других территориях: в Иране, Ираке, Ливане, Сирии, на Западном берегу реки Иордан и в Йемене. Многофронтовая региональная война создаст вокруг Израиля огненное кольцо. "Единство арен сопротивления", за которое выступают руководители Оси в Тегеране, приведет Израиль к краху, полагает Ядлин.



Зачем Нетаньяху ведет Израиль к катастрофе



Есть несколько причин, по которым Нетаньяху желает продолжения войны до бесконечности и отказывается от сделки с ХАМАС.



Ядлин отмечает, что премьер беспокоится о своей собственной судьбе. Ведь окончание войны в Газе приведет к распаду поддерживающей его коалиции в Кнессете. Правящая коалиция включает радикальные ультранационалистические партии, которые возглавляют министры Бецалель Смотрич и Итамар бен Гвир. С их точки зрения Израиль - священное мессианское государство, а Газа - его часть.



Эти партии и министры требуют любой ценой добить ХАМАС, угрожая в случае сделки покинуть правительство и правящую коалицию. Если это случится, то вскоре состоятся новые выборы, которые, судя по данным соцопросов, Нетаньяху и его партия Ликуд проиграют.



Нетаньяху также знает, что после войны наступит неизбежная расплата. В Израиле существует глубоко укоренившаяся традиция, по которой комиссия, состоящая из независимых лиц, будет искать виновных в военных неудачах.



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В данном случае речь пойдет о вине политиков и части командного состава за неспособность предотвратить атаки ХАМАСа 7 октября - величайший провал спецслужб в истории страны. Нынешние руководители израильских органов национальной безопасности публично признали свою ответственность, а Нетаньяху - нет.



Указывая на все эти обстоятельства, Ядлин, впрочем, дипломатично умалчивает о главном. Верховный суд Израиля ведет против Нетаньяху три уголовных дела по обвинению в коррупции.



Посадить в тюрьму действующего главу правительства во время войны фактически невозможно. Совсем другое дело - отправить за решетку потерявшего власть политика, проигравшего выборы.



Как только Нетаньяху станет лузером, его сделают козлом отпущения за провал 7 октября и вообще за все несчастья. Премьеру 74 года, и он не хочет провести остаток жизни в тюрьме.



Поэтому настроен продолжать войну с ХАМАС и другими союзниками Ирана до бесконечности, просто чтобы не утратить власть и личную свободу. Это несет угрозу для израильского государства и одновременно открывает дополнительные возможности для Тегерана. Источник - свободная пресса

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