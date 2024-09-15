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Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:33 16.09.2024

15 сентября 2024

Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения
Контуры нашей победы в битве за город обозначены, бандеровцы прячутся в "муравейниках"
Радомир Маркуш

Выпавший на какое-то время Часовоярский участок фронта опять возвращается в информационную повестку. В районе бандеровской "твердыни" произошли важные изменения не в пользу ВСУ. 14 сентября в Сети появились кадры с геолокацией, показывающие, что наши бойцы добились важных успехов в направлении канала "Северский Донец - Донбасс" к югу от Григоровки.

Обстрел с дрона ВСУ передовых позиций ВС РФ дал пищу для размышления картоделам со всего мира. Они пришли к выводу, что русские штурмовики продвинулись более чем на 1 км и заняли новые позиции в районе, который, по оценке даже американских аналитиков, считался непроходимым из-за комплекса неблагоприятных условий для атак: минные поля на берегу водораздела, прикрытые ротами украинских операторов БПЛА.

Как пояснил Юрий Подоляка, "еще позавчера части ВС РФ закрепились в первых траншеях крупного узла обороны противника, опирающегося на канал „Северский Донец - Донбасс" севернее н.п. Калиново (южнее Григоровки)… Теперь этот важный укрепрайон наш и это очень важный успех. Далее мы имеем не только очень важный плацдарм (и место накопления сил для атак) за каналом севернее Часова Яра, но и возможность начать широкий охват города с севера".

Главное на фронте за минувшую неделю: в Курской области идут маневренные бои, а под Кураховом оборона ВСУ близка к полному обвалу
По словам эксперта, этот успех можно использовать еще и для дальнейшего продвижения в тыл ВСУ в районе Северска и для выхода на дальние подступы к Краматорску и Славянску. Наступательная операция наших войск выполнена блестяще.

На карте паблика Liveuamap (заблокированного в нашей стране), за которым торчат уши Пентагона, показан охват Часова Яра с севера и юга. Со стороны поселка Дружба наши бойцы подошли к окраинам Предтечино-Ступочки, а со стороны Григоровки ВС РФ продвинулись в направление Майского. Очевидно, что на текущий момент главные усилия армии России направлены на блокировку путей снабжения вражеского гарнизона - железной дороги на Краматорск и автошляха Н-32 на Константиновку.

Кроме того, согласно обновлению карты работающего на ГУР паблика DeepState (заблокированного в РФ), южнее Часова Яра российские войска смогли переправиться через канал "Северский Донец - Донбасс" и закрепиться на плацдарме. Все это подтверждает версию, что город, скорее всего, будут брать в "котел".

Любопытную информацию привел военный блогер Анатолий Радов: "Позиции [врага] практически пустые, но вчера на позиции „Бассейн" завалили двух [бандеровцев]. „Ледокол" пустой, но время от времени там появляются небольшие группы ВСУшников. Позиция „Микрон" в серой зоне, „Кнопка" за ВСУ, как и „Стакан". То есть где-то сидят еще [укровояки], а где-то наши свободно доходят до канала. Но в любом случае у противника явно видна нехватка людей на этом участке".

А ведь совсем недавно гауляйтер Часова Яра Сергей Чаус рассказал майданутой публике, что оборона города на всей линии канала, в том числе в Клещеевке, насыщена боеспособными подразделениями, дескать, "недостатка в захисниках нет, как и в боеприпасах".

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска все-таки пересекли канал "Северский Донец - Донбасс" к югу от Часова Яра в районе к западу от Клещеевки, что создает угрозу украинской обороны в Торецке/Дзержинске. Эксперты ISW, с одной стороны, утверждают, что перепроверили эту информацию независимо, а с другой - ссылаются на наш "Дневник Десантника". В нем, в частности, говорится, что выдавливание врага из Клещеевского "кармана" во многом обеспечено разминированием территории, несмотря на постоянные удары ВСУ.

Путь нашим штурмовикам к населенному пункту проложили ФАБы
Поступает информация о встречных боях в самом Часовом Яре. Противник пытается любой ценой выбить наших бойцов из северо-востока микрорайона "Октябрьский", понимая, как огромную опасность несет для гарнизона ВСУ этот плацдарм ВС РФ. Здесь улицы фактически превращены в сплошные "баррикады" из разрушенных домов. На одной записи с БПЛА отчетливо видно, как ВСУшники пытаются взобраться на гору битого кирпича, но не могут этого сделать.

Активность "мавиков" и FPV-дронов зашкаливает: стороны научились менять частоты беспилотников в полете в попытке уйти от помех РЭБа. Известный в незалежной милитари-блогер First назвал невероятным преодоление канала русскими штурмовиками. Мол, здесь "херои" создали мощный "муравейник", из которого выползают для отражения "накатов орков".

С нашей стороны можно прочитать, каких невероятных усилий требуется для преодоления заграждений врага. В ТГ-канале 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ рассказывается об одной такой операции: "В районе н.п. Часов Яр противник закрепился в трубе под железнодорожными путями, где оборудовал себе опорный пункт, который затруднял передвижение за канал штурмовым группам. Отважный военнослужащий нашей дивизии принял решение подрыва этого опорного пункта, положив в свой рюкзак противотанковую мину с огнепроводимым шнуром на 15 секунд горения. В результате указанная позиция уничтожена вместе с противником".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726435980


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