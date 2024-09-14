Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации

00:36 16.09.2024

Певец Станислав Юрко, исполнявший военно-патриотические песни, погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Он также был ветераном войны в Афганистане, сообщили в Комитете по делам воинов-интернационалистов государств - участников СНГ.



"Вчера пришло, нет, не печальное, горькое известие - погиб Стас Юрко. Именно так его знало все ветеранское сообщество России и стран СНГ. Десантник, ветеран войны в Афганистане, ветеран 56 ДШБ, просто удивительный человек", - сообщается на сайте.



Юрко был 61 год. Он мечтал стать актером, однако не поступил в ГИТИС. В итоге перед службой в армии получил профессию радиомонтажника. Мужчина служил в Афганистане с 1981 по 1983 год, был рядовым, разведчиком.







Ранее сообщалось, что российский актер Евгений Шишов погиб во время боев в Курской области. Мужчине было 42 года.