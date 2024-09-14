Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)

00:37 16.09.2024

РОСАТОМ ПРИСТУПИЛ К СООРУЖЕНИЮ МАЛОЙ СТАНЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

"Дирекция по строительству атомной станции" при агентстве "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион корпорации "Росатом") подписали протокол о начале работ по проекту атомной станции малой мощности в Узбекистане. После подписания протокола проект переходит в активную фазу, которая включает в себя разработку проектной документации и подготовительные работы на стройплощадке.



Договор о строительстве атомной станции малой мощности (АСММ) был подписан в ходе визита Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года. Станция мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт) будет построена в Джизакской области, и планируется, что энергопуск первого реактора произойдет в 2029 году. Это первый в мире экспортный контракт на сооружение АСММ.

Ранее Ш. Мирзиеев подчеркивал: "Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана".



Кроме того, это будет первая атомная станция в регионе. В соседнем Казахстане пока готовятся к проведению референдума по вопросу строительства АЭС в начале октября.