|02:46 Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13 "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов
01:06 Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04 Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59 Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57 Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53 Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51 Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49 Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41 Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40 Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37 Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36 Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33 Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28 Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14 Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13 СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
00:10 Корявое время. В Казахстане неожиданно "ожила" партия власти Аманат, - В.Юрицын
00:08 Воспитание детей и народов: мультикультурализм убивает, - Андрей Школьников
00:07 Выборы в Молдавии берут под контроль румынские военные, - Светлана Гамова
00:01 Казахстан предложил "добрые услуги" по организации переговоров России и Украины
00:00 Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
|Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:37 16.09.2024
РОСАТОМ ПРИСТУПИЛ К СООРУЖЕНИЮ МАЛОЙ СТАНЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
"Дирекция по строительству атомной станции" при агентстве "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион корпорации "Росатом") подписали протокол о начале работ по проекту атомной станции малой мощности в Узбекистане. После подписания протокола проект переходит в активную фазу, которая включает в себя разработку проектной документации и подготовительные работы на стройплощадке.
Договор о строительстве атомной станции малой мощности (АСММ) был подписан в ходе визита Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года. Станция мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт) будет построена в Джизакской области, и планируется, что энергопуск первого реактора произойдет в 2029 году. Это первый в мире экспортный контракт на сооружение АСММ.
Ранее Ш. Мирзиеев подчеркивал: "Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана".
Кроме того, это будет первая атомная станция в регионе. В соседнем Казахстане пока готовятся к проведению референдума по вопросу строительства АЭС в начале октября.