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Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:40 16.09.2024

15.09.2024

Шольц протестирует позицию Ташкента и Астаны по урегулированию ситуации в Украине
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.09.24

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Самарканде 16 сентября обсудят дальнейшее развитие многопланового сотрудничества между двумя странами. Главы двух государств также примут участие и в форуме деловых кругов двух стран. Узбекистан, стремительно развивающийся в экономическом и политическом плане, становится привлекательным для крупных немецких компаний, многие из которых готовы перенести свое производство на территорию республики. В рамках визита планируется подписание ряда документов, включая соглашение в сфере миграции, которое позволит гражданам Узбекистана получить доступ на трудовой рынок Германии.
Встречи с президентом Шавкатом Мирзиеевым, состоявшиеся в мае и сентябре 2023 года во время визита главы Узбекистана в Германию, заложила прочный фундамент для нынешнего визита Шольца. Это ответный визит, подчеркивающий важность и деловые отношения между двумя странами. Ожидается, что главы двух государств не только подведут промежуточный итог ранее подписанных инвестиционных соглашений (см. "НГ" от 03,05.23), но и наметят планы на будущее.

"Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Узбекистан ожидался уже давно. В предыдущий раз глава немецкого правительства был с официальным визитом в далеком 2002 году. При этом Берлин является важнейшим партнером Ташкента в Евросоюзе, обе страны поддерживают активные политические контакты, имеют достаточно разносторонние и продвинутые торгово-экономические отношения.

"Надо отметить, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, посетив Берлин дважды только в прошлом году, уже установил плодотворные рабочие отношения с немецкими руководителями и обозначил свое видение перспектив развития сотрудничества исходя из приоритетов реформирования страны и процессов регионализации в Центральной Азии", – сказал "НГ" директор Центра внешнеполитических исследований и международных инициатив Санжар Валиев.

По словам эксперта, в Германии, в свою очередь, наблюдается невиданный ранее рост интереса бизнеса к региону и особенно Узбекистану. Этому способствует комбинация таких факторов, как сложная геополитическая ситуация в мире, внутриевропейские экономические проблемы и процессы углубления многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии.

"Восточный комитет немецкой экономики считает наиболее перспективными направлениями сотрудничества добычу и переработку сырьевых ресурсов, повышение продуктивности сельскохозяйственного производства, рациональное использование водных ресурсов, внедрение технологий возобновляемой энергетики, развитие внутрирегиональной транспортно-логистической инфраструктуры и укрепление системы здравоохранения", – отметил Валиев.

Помимо крупных немецких компаний ведением бизнеса в Узбекистане активно интересуются средние и малые предприятия. На сегодня в Узбекистане создано 221 предприятие с участием немецких инвестиций, а представительства 31 немецкой компании получили аккредитацию. Поэтому визит Шольца и приуроченные к нему мероприятия деловой программы призваны интенсифицировать открытие новых совместных предприятий, стимулировать приток прямых немецких инвестиций, подчеркнул Валиев.

"Для обеспечения условий по реализации отмеченных направлений сотрудничества необходимы подготовленные кадры. Ожидается, что стороны заключат "программный документ", регулирующий организационные аспекты подготовки и направления в Германию граждан Узбекистана для осуществления трудовой деятельности. Здесь есть полное понимание сторонами того, что это взаимосвязанный комплекс мер охватывающих подбор кандидатов, языковое и профессиональное обучение, прохождение трудового периода и возвращение на родину в качестве высококвалифицированного специалиста", – подчеркнул эксперт.

В настоящее время в Германии большой спрос на рабочий персонал. По данным Ассоциации торгово-промышленных палат ФРГ, 53% немецких компаний испытывают проблемы с заполнением вакансий. Требуется около 400 тыс. новых квалифицированных сотрудников в год, в том числе таких специалистов, как инженеры-электронщики, электрики, электромонтажники, медсестры, машиностроители, консультанты и менеджеры по работе с клиентами.

Население Узбекистана увеличивается на 1,5 млн человек каждые два года. В стране динамично развивается сектор образования, начиная с дошкольного и заканчивая созданием университетов и центров подготовки специалистов. Почти в 1 тыс. средних школ преподается немецкий язык – это самый высокий показатель в регионе.

Все это далеко не полный перечень обсуждаемых вопросов. Ташкент и Берлин много лет поддерживают содержательный диалог по афганскому вопросу, совместно продвигают на международной арене инициативы по целому ряду глобальных проблем.

К слову, германское общество ожидает, что Ташкент поможет Берлину ограничить нелегальную миграцию, в том числе из Афганистана. По данным немецких СМИ, миграционное соглашение обеспечит возврат нелегальных мигрантов из Афганистана на родину без прямых договоренностей с руководством "Талибана" (запрещенная в РФ организация). На фоне роста преступности с участием мигрантов и популярности правых популистов тема борьбы с нелегальной миграцией стала одной из центральных в Германии. Правительство Шольца на днях приняло целый ряд ограничений, включая проверки на границе.

Еще одним вопросом, который Шольц поднимет на переговорах в Самарканде и Астане, куда он отправится 16 сентября, станет подготовка ко второй мирной конференции по Украине с обязательным участием России. С такой инициативой на днях выступил Шольц. Казахстан, по мнению политолога Данияра Ашимбаева, может стать посредником на этих переговорах. "Думаю, вопрос российско-украинского конфликта все же будут обсуждать в Астане. Но он будет касается "прощупывания позиций". Чего-то сверх глобального и значимого от этой встречи я бы не стал ждать. Понятно, что Запад пытается прощупать позицию Казахстана, так как мы отчаянно торгуем по всем направлениям. Но это не та площадка, где принимают серьезные геополитические решения. Здесь больше "демонстрация флагов". Демонстрация немецкого влияния в Центральной Азии", – сказал "Курсиву" казахстанский политолог.

Источник - НГ
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