Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин

00:41 16.09.2024

15 сентября 2024,



Оппоненты готовятся к уличному противостоянию

Игорь Кармазин



В Грузии осталось полтора месяца до парламентских выборов. ЦИК страны сообщает, что во время голосования применит много новшеств, например электронный подсчет голосов. В свою очередь, вражда между политическими партиями только обостряется, оппоненты готовятся не только к электоральной борьбе, но и к уличному противостоянию. "Известия" разбирались в ситуации.



В Грузии готовятся к выборам

В Грузии полным ходом идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся 26 октября. ЦИК страны сообщает, что процедура голосования претерпит ряд серьезных изменений. Во-первых, в прошлое уходят бумажные списки избирателей, граждане будут подтверждать свою личность с помощью электронной верификации, то есть сканирования паспорта на специальном устройстве.



Второй момент - после подтверждения личности избиратели получат не два привычных бюллетеня, а всего один. Дело в том, что Грузия полностью перешла на пропорциональную систему - граждане будут выбирать исключительно между партийными списками, без мажоритарных округов. При этом проходной барьер для партий тоже повышен: если раньше он составлял 1%, то теперь надо набрать 5%.



Наконец, после волеизъявления граждане будут опускать бумажные бюллетени не в обычные урны, а в специальные электронные машины. Утверждается, что современные технологии упростят и ускорят подсчет результатов. При этом для правильного срабатывания машины гражданам советуют не ставить в бюллетенях стандартные галочки и крестики, а закрашивать специальным маркером кружок напротив названия выбранной партии.



Для внедрения всех этих технологий ЦИК страны провел несколько имитационных выборов, в ходе которых все желающие могли ознакомиться с новой процедурой. В последней инсценировке, прошедшей 11 сентября, участие приняли 122 тыс. человек. "Информирование граждан о всех новшествах является нашим приоритетом. Всего на сегодняшний день об изменениях процедуры оповещено более 600 тыс. человек", - подчеркивается в сообщении ЦИК.



Параллельно в республику прибывает все больше иностранных наблюдателей, которые проследят за ходом выборов. Так, 12 сентября в стране начала работу миссия БДИПЧ ОБСЕ, в ее составе уже сейчас 42 специалиста, ближе к дате голосования к ним добавится еще 350 краткосрочных наблюдателей. До этого в страну прилетели представители ряда американских структур. Так, Национально-демократический и Международный республиканский институты США прислали 25 своих экспертов.



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Политическая вражда нарастает

В политической плоскости главной новостью последних дней оказалась публикация правящей партией части своего избирательного списка. Сенсацией стало то, что первым номером оказался олигарх Бидзина Иванишвили. Он считается теневым лидером объединения, раньше свое участие в партийной жизни старался не подчеркивать. На выборах 2012 года список "Грузинской мечты" (ГМ) возглавлял футболист, будущий мэр Тбилиси Каха Каладзе, в 2016 и 2020 годах - действовавшие в тот момент премьеры Георгий Квирикашвили и Георгий Гахария.



В оппозиции тут же раскритиковали олигарха, напомнив, что раньше он объявлял об уходе из политики. В свою очередь, в правящей партии объяснили решение важностью нынешних выборов. "Нам важно получить не простое, а конституционное большинство, чтобы у нас была гарантия мира, достоинства и процветания. Именно поэтому он первый номер списка", - подчеркнул исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.



Другая важная новость - грузинский парламент во втором чтении одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в России). За документ проголосовали исключительно депутаты правящей партии, оппозиция объявила бойкот и пропустила заседание. Инициатива предполагает запрет однополых браков, запрет на операции по смене пола и агитацию за такую смену, запрет на пропаганду нетрадиционных отношений в школах и многое другое.



Правящая партия, видимо, рассчитывает с помощью закона привлечь на свою сторону консервативную часть избирателей. При этом произошедшее уже вызвало новую волну возмущения со стороны западных структур. Так, пресс-спикер верховного представителя ЕС Петер Стано заявил, что нормативный акт подрывает фундаментальные права человека. В официальном заявлении Евросоюза говорится, что процесс евроинтеграции Грузии остановлен, обсуждается также отмена безвиза.



В целом обстановка в Грузии остается максимально напряженной. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в начале сентября заявил, что вечером 26 октября оппозиция попытается устроить беспорядки. По его словам, рейтинг "Грузинской мечты" достигает 60%, оппоненты понимают, что мирным путем к власти прийти не смогут. "Оппозиция начнет акции протеста, ее поддержит "глобальная партия войны" из США и ЕС, которая хочет открыть второй фронт против России", - предрек он. Интересно, что российская Служба внешней разведки тоже предупреждает Тбилиси об угрозе цветной революции.



В грузинской правящей партии также говорят, что в следующем созыве парламента может вообще не оказаться оппозиции. Так, премьер Кобахидзе заявлял, что по итогам голосования в парламент могут избраться только две силы - правящая "Грузинская мечта" и оппозиционное Единое нацдвижение. После своей победы ГМ инициирует "Нюрнбергский процесс", в результате Конституционный суд может запретить ЕНД. По словам главы правительства, далее логичным продолжением станет лишение оппозиции мандатов.



В протестных кругах эти заявления называют анонсированием диктатуры. При этом вовсе не отрицают, что после голосования собираются вывести сторонников на улицы, хотя обещают исключительно мирные акции. Президент-оппозиционер Саломе Зурабишвили также говорит о важности текущего момента. По ее словам, 26 октября людям придется сделать экзистенциальный выбор, а действия властей якобы ведут к изоляции и гражданскому противостоянию.



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Что говорят эксперты

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота Апхаидзе считает, что правящая партия получит большинство голосов.



- В Грузии наблюдается определенный экономический рост, страна также смогла избежать столкновения с Россией, не стала ввязываться в конфликт на Украине. Кроме того, консервативной части общества по нраву последние инициативы правящей партии - это и запрет ЛГБТ-пропаганды, и закон об иноагентах, и наделение православия статусом госрелигии. Наконец, нынешние власти будут, видимо, пользоваться админресурсом, мобилизуют 26 октября бюджетников в регионах. В итоге "Грузинская мечта" получит, думаю, порядка 50–55% голосов, - полагает он. Собеседник добавляет, что оппозиция попробует оспорить итоги голосования на улице, "государству придется поработать над предотвращением переворота".



Политолог Арчил Сихарулидзе утверждает, что в парламент пройдет всего две партии.



- "Грузинская мечта" получит 45–50%, Единое нацдвижение - 13–16%, больше пятипроцентный барьер никто не преодолеет. В итоге у правящей партии будет обычное большинство, до конституционного она вряд ли дотянет. Выборы пройдут в электронном формате, что не позволит оппозиции заявлять о подтасовках. Далее пару дней мы будем наблюдать какие-то протесты, но все очень быстро успокоится, институты в стране выглядят устойчивыми, - прогнозирует он.