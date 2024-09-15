Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников

00:49 16.09.2024

15.09.2024



Кирилл Стрельников



На очередной совершенно внутренней рабочей встрече с правительством России президент Владимир Путин предложил "подумать" о возможности ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике России.

Эта просьба вызвала совершенно необъяснимый феномен: западные рынки сразу буквально взорвало, цены на вышеупомянутые товары резко скакнули, а экономические и профильные СМИ просто захлестнули панические публикации.



Откуда такие нервы, успешносанкционные вы наши? Ведь всем хорошо известно: страна, где унитаз - это роскошь, а самолеты-кукурузники клеят из вывезенных с Украины стиральных машин, ни на что не влияет и ее место в мировой табели о рангах где-то в районе Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо).



Еще днем ранее уважаемые мировые эксперты никак не могли понять, почему "обреченная" Россия не ползет на коленях с покаянной головой. Например, издание Foreign Policy сообщило, что "западные санкции, какими бы массовыми и исторически масштабными они ни были, так и не подорвали возможности Путина вести войну". А тут они бросились смотреть, что же будет, если Россия не только подумает, но и что-то сделает по поводу уже своих встречных санкций, - и выяснилось много любопытного.



Например, что в случае введения ограничений на экспорт урана ядерную энергетику США ждет не крах, но близко к тому. Гордые американцы об этом не говорят, но доля российского топлива для американских АЭС составляет почти треть, и в обозримом будущем заменить агрессивные русские электроны и нейтроны просто нечем. По признанию Reuters, "уран - одна из вещей, которые по-настоящему могут навредить Западу", а эксперты Citi заявили, что "(русский уран) будет очень сложно заменить" с учетом того, что "Росатом" стоит за половиной всей мировой ядерной энергогенерации.



Тут западные эксперты метнулись смотреть, а какие же есть альтернативы. Слава богу, есть условно нейтральный Казахстан, который стоит по добыче урана на первом месте, - пронесло. Но совершенно случайно - буквально накануне невинной просьбы Путина "подумать" - глава "Казатомпрома" заявил, что "Казахстан испытывает растущие сложности с поставками урана на западный рынок" в связи с антироссийскими санкциями, которые нарушили традиционные маршруты, и теперь Астане проще продавать уран Китаю и (опаньки!) России. И совершенно очевидно, что "Росатом", который недавно купил крупнейшее месторождение урана в Казахстане и вышел по его запасам на второе место в мире (а также обладает "значительной" долей во всех шести уранодобывающих компаниях страны), не имеет к данному заявлению ни малейшего отношения.

Примерно та же неутешительная картина маслом нарисовалась по титану. Россия занимает четвертую часть мирового рынка по этому стратегическому металлу и третью часть по его "губчатой" модификации, критично важной для авиа- и судостроения, а компания "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана с полным технологическим циклом. По информации от Critical Minerals Institute (CMI), "Россия является ключевым поставщиком титана в мире" и в случае введения ограничений "глобальные рынки будут разрушены".



Интересно, что компании Boeing и Airbus после начала СВО пафосно заявили о "полном и безоговорочном" отказе от российского титана. Но оказалось, что это полное и безоговорочное вранье: западные власти втихую внесли эти компании в "маленькие" исключения и они пока радостно продолжают строить самолеты из русских тоталитарных титана и алюминия, а если их не станет - опять же, заменить будет нечем (или очень-очень сложно, дорого и долго).



Еще более забавная ситуация выяснилась по никелю. Россия стоит на третьем месте в мире как по "сырому", так и по обогащенному никелю, уступая только Индонезии и Филиппинам. После намека Путина биржевые цены на никель за час скакнули почти на три процента: несмотря на все запреты, на главной "редкоземельной" лондонской бирже LME почти 40% всего никеля имеет российское происхождение.



И история с никелем (в случае ее продолжения) может повлиять на Запад гораздо сильнее, чем даже уран и титан. Дело в том, что абсолютно вся возня с "зеленой революцией" на Западе завязана на редкие металлы, которые нужны и в ветроэнергетике, и в солнечных панелях, и в электромобилях, а идея фикс Запада - выиграть на этом поле битву у КНР.



В отличие от Китая, который для аккумуляторов электромобилей в основном использует литий, США сделали ставку на никель, причем в горизонте до 2035 года потребность в нем может вырасти в шесть раз. Соответственно, для тех же Соединенных Штатов совершенно критично получать максимальное количество никеля, а желательно - весь.



После слов Путина американцы побежали к Индонезии (42% мирового рынка обогащенного никеля), но и здесь наступили опаньки: Индонезия сообщила, что планирует присоединиться к БРИКС, а тут еще Россия стала одним из основных поставщиков в страну зерна (рост за год в десять раз). Никто вообще ни на что не намекает, но есть совершенно ненулевая вероятность, что Россия с Индонезией никелевый вопрос решат полюбовно, но американцев в этом любовном треугольнике точно не будет.



Россия давно предупреждала, что мы нужны Западу больше, чем он нам. Прозрение уже произошло - и это только начало.