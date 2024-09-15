Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко

00:51 16.09.2024

15.09.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО



Очередная структура для воровства и распила денег



Киевская власть продолжает думать о том, как бы так сделать, чтобы еще больше бесконтрольно тратить деньги налогоплательщиков и за это ничего не было. Еще лучше, чтобы эти деньги можно было бы выводить за границу и там они исчезали на счетах тех, кто сделал из Украины свою кормушку, а ее граждан взял в заложники.



Власть думала, думала и изобрела Министерство повернення (возвращения) украинцев или сокращенно МинПУК. Забыли, наверное, что как вы лодку назовете, так она и поплывет.



Первые идеи создания такой странной структуры были озвучены в этом августе Зеленским во время встречи с руководителями украинских посольств. Дескать, украинцев за границей стало так много, что МИД не справляется ни с государственным контролем такого количества граждан, ни со стимулированием их возвращения домой. Тем более что после принятия нового закона о мобилизации они, особенно мужчины, еще больше расхотели возвращаться на Украину.



Вот Зеленский и придумал (не сам, конечно, а с помощью материально заинтересованных помощников) создать какую-то структуру, которая бы занималось исключительно этим вопросом и не отвлекала МИД от выпрашивания денег и оружия по всему миру.



В сентябре эта идея спустилась из президентского офиса в недавно обновленное правительство. Премьер Шмыгаль так и объявил: за границей находятся порядка 7,5 млн украинских граждан, а заниматься ими приходится разным структурам – МИД, Минсоцполитики, Минэкономики и т. п. (которые, кстати, этого не особо и хотят). Поэтому придется правительству "создать команду" специальной структуры (МинПУК), которая и будет решать этот вопрос стратегически.



Однако и тут не прозвучало никакой конкретики. Подозреваю, что полная фраза должна была звучать как-то так: мы не успеваем воровать и пока еще не придумали устраивающую всех заинтересованных лиц очередную схему распила денег. Еще надо придумать структуру МинПУК, определить полномочия, назначить руководство, выделить финансирование на создание ведомства и бюджет, а также пристроить новых чиновников на создаваемые государственные должности. Естественно, с отсрочкой от мобилизации иначе работать такая структура не сможет.



Тем более что, кроме центрального аппарата нового ведомства, теоретически, могут быть созданы представительства МинПУК за границей (или его структуры при посольствах и консульствах), куда Киев сможет отправить на хлебные места родственников власть имущих или тех, у кого будет достаточно денег заплатить за такое назначение.



Опять же, учитывая распределение украинских граждан, скорее всего, речь будет идти об ориентации работы новой структуры на страны Европы, США и Канаду, где концентрация украинцев наиболее высокая. О выехавших в Россию, понятное дело, речь не идет, потому как уехавшие туда украинские граждане в большинстве своем уже стали россиянами и призывы к ним вернуться на Украину будут вызывать лишь гомерический хохот.



Очень хотелось бы узнать, как МинПУК собирается возвращать находящихся за границей граждан на Украину. Принятые киевской властью меры пока были лишь репрессивными: запрет для мужчин на обслуживание в консульствах и получение документов за границей; штрафы за неявку по повесткам с перспективой лишения имущества; ограничения на использование за границей банковских карт украинских банков и т. п. Причем в основном эти карательные меры сконцентрированы на мужчинах мобилизационного возраста, которых по приезде на Украину сразу отправят воевать.



А вот как МинПУК собирается объяснять другим категориям граждан (женщинам, детям, старикам), как они будут выживать на Украине после возвращения? Потому что киевская власть никак не может скрыть наличие глобальных проблем с выполнением государством своих базовых обязанностей.



Первая проблема – это электроэнергия. Уже сейчас на зиму планируются не отключения электроэнергии, а ее включения на несколько часов в сутки. Премьер Шмыгаль признал, что "эта зима может быть самой тяжелой". Это говорит о том, что к зиме ситуация может быть гораздо хуже.



Вторая проблема – поставки газа. Киевская власть истерично заявляет, что продления контракта с РФ на транзит российского газа через Украину не будет. Таким образом, 1 января 2025 г. вентиль на газовой трубе из России будет закрыт. Хотя большая часть транзитного газа на самом деле выкупалась самой Украиной у европейских перекупщиков и использовалась на украинской территории. Но если не будет транзита газа, то не будет и газа в городах и селах. Отсюда возникает и следующая проблема.



Третья проблема – отопление. Если нет российского газа, то нечем будет отапливать газифицированные дома в селах, а также нагревать и поставлять горячую воду в многоэтажные дома городов. Обслуживающие их украинские ТЭЦ функционируют в основном на газе (только российского газа не будет) или угле (а он остался в Донбассе), т. е работать не смогут. При отсутствии отопления многоэтажные дома городов превратятся в каменные джунгли, где жить будет невозможно, потому что от холода полопаются и трубы водоснабжения, и трубы канализации.



Четвертая проблема – голод. Да-да, на Украине, которая славится самой плодородной в мире землей – черноземом (помнится, что немцы вывозили ее эшелонами во время Второй мировой войны) – может возникнуть голод. Без возможности приобрести в магазинах продовольствие (магазинам тоже нужна электроэнергия, отопление и работники) жители городов будут обречены на вымирание. Особенно пожилое поколение, которое будет массово уходить из жизни от холода, голода и болезней.



Частично эта проблема начинает возникать уже сейчас – это вопрос питьевой воды. Из-за недавнего загрязнения Десны, которая обеспечивает водой 70% Киева, в ближайшее время вся система водоочистки и водоснабжения украинской (пока еще) столицы подвергнется сильному перенапряжению. Учитывая, что инфраструктура на Украине за все годы после развала СССР практически не обновлялась, то в комплексе с отключениями электроэнергии можно ожидать серии системных аварий и проблем с водоснабжением сначала по всему Киеву, а позднее и в других городах ниже по Днепру.



При таком сценарии в оставшихся под контролем киевской власти регионах произойдет комплексное разрушение условий жизни людей или так называемая синергия (модное в Европе слово) инфраструктурных проблем Украины.



Так что рассчитывать на то, что украинцы начнут массово возвращаться домой, не приходится. Скорее наоборот, они все больше будут стремиться выехать с Украины, чтобы выжить. А создаваемый МинПУК будет кидать в трубу бюджетные деньги и радостно рапортовать: "Все хорошо, прекрасная маркиза…"