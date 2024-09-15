Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"

00:53 16.09.2024 15.09.2024



Мировым лидерам предлагается спасать будущее планеты сообща



Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.



По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, результатом саммита станет согласованный Пакт во имя будущего.



В Нью-Йорке открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В этом году рутинное международное мероприятие приобретает особый миротворческий пафос. В его рамках 22–23 сентября намечается провести Саммит будущего, который должен, согласно ожиданиям его устроителей, определить не только формат функционирования ООН на годы вперед, но и само будущее этой организации.



И если оно, по большому счету, важно лишь для очень небольшой группы международных чиновников, то вопрос куда более масштабный – каким-то образом спасти все человечество от надвигающегося военного столкновения крупнейших мировых держав, – наверное, должен волновать не только генсека Антониу Гутерриша и президентов как минимум стран – постоянных членов Совета Безопасности. Проблема в том, что нынче ни руководство крупнейших международных организаций, ни разного рода "неправительственные благожелатели" не знают, что еще нужно сделать, чтобы выйти из сложившегося тупика.



Стоит остановиться на трех важных моментах, связанных с этой сессией ГА и Саммитом будущего. Главным из них является упование и лично Гутерриша, и ряда других влиятельных международных политических персонажей на персональное участие в работе ГА глав государств, реально влияющих на происходящие в мире события. Якобы если их удастся уговорить прибыть в Нью-Йорк и выступить с высокой международной трибуны, то что-то неизбежно в нашем бренном мире к лучшему изменится. Вот только так ли это?



Напомню, что четверо из пяти лидеров мировых держав отсутствовали на прошлогодней сессии ГА. Был на ней в качестве хозяина лишь Джозеф Байден, а все остальные мировые "тяжеловесы" по политическим мотивам мероприятие проигнорировали. Подобный факт свидетельствовал об очевидном кризисе доверия к ООН и ее институтам.



Почему же так происходит? Ставший глобальным региональный, по сути, кризис вокруг Украины, давно уже тупиковая ситуация на Ближнем Востоке, растущий межгосударственный антагонизм США и Китая – и во всех этих конфликтных столкновениях ООН при всей ее пафосности и важности ничего не может сделать, какие бы для этого усилия ни прилагал ее генсек и сколько бы раз он ни обращался с пламенными речами к лидерам конфликтующих стран.



С точки зрения глобальной логики, чем выше статус приезжающих политиков со всего света на ГА, тем выше они и их страны ценят вес ООН и ее важность при решении проблемных вопросов. Но что на сегодня можно сделать с первыми лицами государств, чтобы их мотивировать приездом в Нью-Йорк на ооновские саммиты? Ведь среди этих людей, согласно ныне принятым международным понятиям, есть агрессоры, автократы, диктаторы и даже массовые убийцы, на которых Международный суд выдает ордеры на арест.



Хотя тот же глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат считался одно время чуть ли не главным террористом в мире, он все же приезжал в Нью-Йорк на сессию ГА ООН. А вот Саддам Хуссейн, президент Сирии Хафез Асад (как и его сын Башар Асад) считались по ооновским понятиям чуть ли не серийными убийцами собственного народа, как, впрочем, и руководители КНДР. В итоге подобные мероприятия ООН они никогда не посещали и публично их критиковали.



Да, иногда первые лица не приезжают на сессию ГА по причине грядущих или прошедших выборов, а также форс-мажорного возникновения критически важных внутренних проблем в их странах. Неуместно здесь рассуждать о некой морально-этической важности выступления перед всем миром и внесения личного вклада в решение важнейших на сегодня проблем, стоящих перед человечеством. Но проблема в том, что ныне это самое "обеспокоенное человечество" как никогда ранее и во всем разъединено. И найти даже минимально общий язык мировым лидерам становится даже при помощи ООН не просто все труднее, а все чаще нереально.



Хотя ГА ООН остается по-прежнему единственным местом, где любая страна вне зависимости от своего международного веса и размеров территории с населением может быть услышанной всем миром. Вот только слушать большую часть президентов и премьеров можно каждый год, и при этом прекрасно осознавая, что от их даже самых правильных и искренних слов ровным счетом на нашей планете ничего не зависит.



Между тем вторая проблема, присутствующая на каждом заседании ГА из года в год, – декларирование одних и тех же тем при фактически нулевом результате. И в этот раз присутствующие, к примеру, начнут мусолить тему расширения и реформирования Совета Безопасности. А еще вновь возникнет вопрос о выдаче виз Соединенными Штатами представителям стран – участниц ооновских встреч. Напомню, что делегации России, Ирака и Кубы еще в 2000 году подавали совместный протест в секретариат ГА, жалуясь на американские власти по поводу невыдачи въездных виз своим представителям.



И что, есть ли какие-то радикальные изменения в этих вопросах? Так, целый ряд стран американцы по-прежнему считают "спонсорами международного терроризма" (Куба, Ирак, Иран, КНДР, Судан, Сирия, Ливия). Их лидерам американцы уже не выдавали визы. А когда в 1988 году американцы не дали визы Арафату, его выступление впервые в истории организации было перенесено в Женеву в тамошний ооновский офис.



Кстати, в 1974 году Арафату визу в США дали, но, чтобы избежать столкновений с протестующими, его доставили на северную лужайку здания ООН на Ист-Ривер на вертолете. Да и само его выступление тогда в Нью-Йорке до сих пор считается уникальным, поскольку ему удалось пронести в зал заседаний "Дома мира" пистолет (якобы для личной защиты от еврейских фанатиков). Перед выступлением с трибуны Арафат передал "подержать на время" свой пистолет тогдашнему министру иностранных дел Алжира, а позднее – его президенту Абдельазизу Бутефлике.



В этот раз на встречах высшего уровня в Нью-Йорке ставки как никогда высоки. Гутерриш всеми силами пытается мотивировать приехать в штаб-квартиру ООН первых лиц России, Китая, Франции и Великобритании. И не просто засвидетельствовать свое почтение, а выступить с некими эпохальными речами, которые бы могли содействовать разрешению конфликтов вокруг Украины и Ближнего Востока.



Разумеется, частично Гутерриш преследует и личные цели с тем, чтобы и самого себя показать планете в качестве главного миротворца. И самой ООН все-таки придать статус "отнюдь не бесполезности" в международных делах, если именно с ее трибуны прозвучат судьбоносные речи лидеров стран, решающих будущее человечества. Но если учесть, что с трибуны ГА выступит президент Украины Владимир Зеленский (а содержание его речи будет однозначно антироссийским) и лидер Палестины Махмуд Аббас ("во всем виноват Израиль"), слишком велика опасность того, что в случае их присутствия в Нью-Йорке, мягко говоря, переругаются между собой и первые лица крупнейших государств.



Что касается России, то она столкнется с малоприятной критикой любых своих действий что по Украине, что по решению других международных конфликтов. Теоретически ООН остается, по сути дела, единственной площадкой, где Москва еще может пользоваться эксклюзивным статусом "большого игрока", доставшимся ей по результатам победы СССР во Второй мировой войне, сохранять который она любыми путями стремится.



Однако нынешняя ситуация такова, что ни ООН, ни даже самые присутственные со стороны мировых лидеров саммиты (как бы их высокопарно ни именовали) не в состоянии разрешить конфликты, порожденные безудержным соперничеством государств коллективного Запада и всеми теми, кто с их главенством не согласен. Договариваться их лидеры при любом генсеке ООН не только не готовы, но и концептуально не намерены.



И даже если в этот раз мы с ооновской трибуны услышим правильные на слух, но совершенно неисполнимые на практике слова президентов и премьеров из самых различных уголков планеты, вряд ли на какие-то прорывные решения верхние этажи мировой власти в конечном итоге сподобятся. Да и сами они, как представляется, именно к такому результату предстоящих встреч и выступлений в Нью-Йорке внутренне готовы. Источник - НГ

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