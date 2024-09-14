Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ

00:57 16.09.2024

Дефицит китайской валюты привел к росту доходности юаневых облигаций российских эмитентов до 9–12% годовых. Это заметно выше ставок по депозитам в крупнейших банках, которые составляют 3,6–6,3% годовых. Однако в таких инвестициях стоит учитывать ограниченную ликвидность большинства выпусков облигаций. Кроме того, остаются риски дальнейшего роста ставок в России и динамики курса юаня.



Ставки в рост

На минувшей неделе "Роснефть" установила ставку купонов по выпуску юаневых облигаций (серия 002Р-12) в размере 9% годовых. Этот выпуск компания разместила еще в сентябре 2022 года с купонной ставкой 3,05% годовых, которая действовала два года до оферты, исполняющейся 20 сентября текущего года. Новая купонная ставка на 1,1 процентного пункта (п.п.) выше доходности, установленной при размещении в конце августа нового выпуска облигаций "Роснефти" объемом 15 млрд CNY. При этом новый выпуск погашается через десять лет, однако по нему действует годовая оферта, т. е. фактические инвесторы могут рассматривать его как годовой.



Всего у компании в обращении находятся четыре выпуска юаневых облигаций суммарным объемом 65 млрд CNY. По данным Rusbonds, доходность по ним составляет 8–12% годовых в зависимости от дюрации (0,9–1,5 года). Эти доходности на 2,5–4 п.п. выше значений начала года. Как отмечает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак, доходность облигаций, номинированных в китайских юанях, выросла с начала года в среднем по рынку почти в два раза - с 5,4% годовых до 10,7% годовых. Причем только с начала сентября доходности выросли в среднем на 1,16 п.п.



Повышение ставок происходило не только на вторичном, но и на первичном рынке. Если в 2022 году облигации размещались с купонами в диапазоне 3,1–4% годовых, в 2023 году ставки выросли до 3,5–5,5% годовых, в 2024-м - до 5,5–9% годовых.



thunderobot.ru

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В прошлом году подъем ставок происходил в первую очередь из-за конкуренции с замещающими облигациями и нормализации ставок в юанях на российском рынке. В текущем году, как отмечает господин Ермак, им пришлось конкурировать с рублевыми облигациями.



Ликвидность на убыль

Дополнительное давление на цены оказал дефицит юаневой ликвидности на рынке, что привело к росту стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских валюте. Индикатор RUSFAR CNY (рассчитывается на основе данных по однодневным репо с клиринговыми сертификатами участия) вырос с 8,4% годовых в августе до 40–212% годовых в начале сентября. "Нехваткой юаневой ликвидности, которая наблюдается с начала года и которая обострилась после санкций в отношении НКЦ, ведет к росту стоимости заимствований в юанях",- поясняет портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Артем Привалов.



Аналитики и управляющие не исключают дальнейшего роста ставок по инструментам в китайской валюте. Ключевой причиной останется дефицит юаней, который может усилиться после завершения действия лицензии OFAC на сворачивание операций на Московской бирже. Повышению ставок, как считает Александр Ермак, может поспособствовать и давление навеса замещающихся в конце года суверенных еврооблигаций. "Поддержку рынку способно оказать ослабление рубля, что может повысить привлекательность облигаций в иностранных валютах",- отмечает господин Ермак.



Кроме того, не все выпуски юаневых облигаций имеют вторичное обращение. По данным Московской биржи, к торгам допущено только 29 выпусков, с 3 из них совсем не совершаются сделки, а с 8 выпусками проводятся лишь эпизодические сделки. В число наиболее ликвидных, с которыми совершается ежедневно несколько десятков сделок на десятки миллионов рублей, входят дебютные выпуски "Полюса" (доходность 10,48% годовых) и "Роснефти" (доходность 10% годовых), размещенные еще в 2022 году, а также размещенные в этом году выпуски "Акрона" (9,85% годовых) и "Газпром нефти".



Спред между лучшими ценами покупки и продажи по данным бумагам не превышает 30 б.п. У менее ликвидных бумаг спред может доходить до 100 б.п.



"Спред сильно зависит от объема заявки. Большие объемы продать или купить сложнее",- отмечает Артем Привалов.



Курсы врозь

Поскольку все юаневые облигации учитываются в российском депозитарии, инфраструктурные риски подобных инвестиций минимальны. Согласно условиям размещения, выплаты по таким бумагам могут проводиться в юанях либо в рублях по курсу ЦБ. При этом не стоит сбрасывать со счетов риски ослаблению юаня, курс которого регулируется Народным банком Китая. Портфельный управляющий УК "Первая" Артур Копышев обращает внимание на риски прекращения обращения юаня на бирже. Соответственно, в этом случае появятся вопросы в отношении справедливости курса. Уже сейчас нередки случаи расхождения биржевого и внебиржевого курсов. "Может возникнуть ситуация, когда курс доллара растет относительно рубля, а курс юаня не двигается",- отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Артем Привалов.



Динамика курса юаня будет важна и при расчете налогов, так как налоги будут рассчитываться с учетом валютной переоценки.



То есть все расходы и доходы пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату совершения сделок. Поэтому в случае ослабления рубля возникнет налогооблагаемая база, даже если непосредственно в валюте облигация не принесла никакого дохода.



Виталий Гайдаев