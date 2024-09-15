Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин

00:59 16.09.2024 15.09.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Япония рассматривает Россию врагом и готова ей угрожать со своей территории

В Токио должны осознать серьезность слов Президента РФ в отношении ракет средней дальности



На днях МИД РФ в очередной раз предупредил японское правительство Японии о том, что Москва будет жестко реагировать на недружественные шаги Токио.



13 сентября прошли переговоры между директором третьего департамента Азии МИД РФ Людмилой Воробьевой и директором департамента Европы МИД Японии Кацуро Китагавой. "Подчеркивалось, что в складывающейся ситуации Российская Федерация продолжит реагировать на недружественные шаги японских властей максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.



В МИД РФ добавили, что с российской стороны были озвучены принципиальные оценки нынешнего состояния и перспектив двусторонних отношений, "деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации Кисиды до беспрецедентно низкого уровня".



Как показывает практика, сетования на фактическое прекращение между двумя государствами дипломатического и политического диалога лишь убеждают токийских политиков в якобы большей заинтересованности Москвы в возобновлении такого диалога, а также в восстановлении прежнего "довоенного" уровня торгово-экономических отношений. И хотя инициативу в проведении беседы проявила японская сторона, высказанные очередные вербальные "предупреждения" едва ли произведут впечатление на японцев. Да и сама встреча, скорее, носила характер зондажа настроений в Москве в отношении Японии для определения опять-таки пределов нагнетания враждебности к нашей стране и повсеместного распространения в Стране восходящего солнца русофобии, уровень которой уже зашкаливает.



Вообще-то каждое государство само определяет отношения с зарубежными странами. Поэтому "подталкивать" Японию к добрососедству, разъяснять преимущества взаимовыгодного торгово-экономического обмена в нынешних условиях представляется, по крайней мере, несерьезным. Ибо в нашем народе давно существует поговорка о том, что "насильно мил не будешь". А Япония, вопреки представлениям отечественных японофилов в политике, никогда не была "мила" к нашей стране, будь то царская Россия, Советский Союз или современная Российская Федерация. Поэтому обвинять Токио в недальновидности едва ли правильно – все они видят и просчитывают. Как неверны преувеличения зависимости Токио в политике от США, ибо она сама и без американцев всегда рассматривала Россию как мрачную и враждебную силу, якобы создающую для "маленькой и миролюбивой" Японии постоянную угрозу нападения.



Сегодня говорить о перспективах скорого улучшения японо-российских отношений просто наивно. Ибо Япония на сегодняшний день не только политически, но и в военном отношении полностью включена в ударный кулак США на Дальнем Востоке для вооруженной борьбы против Китая, России и КНДР.



То, что заявил Президент РФ Владимир Путин о предоставлении киевскому нелегитимному режиму ракет для нанесения ударов вглубь российской территории, в равной степени можно и нужно отнести к ракетам средней дальности, размещаемым на Японских островах. Ибо при их применении они, как и в Европе, будут наводиться и управляться американцами.



"…Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет.



Если решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией", – справедливо говорит Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России. Отсюда следует, что при размещении способных нести ядерные заряды американских ракет на японской территории эта страна также попадает в разряд воюющих с Россией государств.



В связи с этим небезынтересна статья Дуга Бэндоу – старшего научного сотрудника Института Катона, бывшего специального помощника президента Рональда Рейгана – в издании The American Conservative под заголовком "Америка должна остерегаться ядерных войн, а не провоцировать их".



Автор статьи цитирует главу британской разведки Ричарда Мура из МИ-6 и Билла Бернса из ЦРУ, которые заявили, что "мировой порядок оказался под угрозой, невиданной со времен холодной войны". И резюмирует: "Если это и так, то отнюдь не вопреки поведению Вашингтона, а, наоборот, как следствие - особенно следствие его безрассудного стремления к мировому господству. Политика США грозит расползанием конфликта на Ближнем Востоке и войной великих держав как в Европе, так и в Азии. Хуже того, последние две могут стать ядерными, и целью может стать территория США".



Проанализировав опасность начала ядерного конфликта в "горячих точках" мира, Бэндоу утверждает, что любая из этих войн, даже неядерная, будет серьезной. Он пишет: "А в Европе и Азии конфликты вполне могут перерасти в ядерные. Президент Владимир Путин периодически предупреждал о готовности применить ядерное оружие, и Москва обновляет свою ядерную доктрину, чтобы облегчить его применение.



Некоторые западные аналитики считают Москву бумажным тигром, поскольку она не пошла на обострение в ответ на многочисленные провокации. Однако, даже несмотря на высокие издержки, Россия побеждает и недавно добилась решающих успехов в Донбассе. Правительство Путина, по-видимому, решило, что рисковать ядерной войной нет нужды. Но что, если конфликт обернется против Москвы и начнет угрожать самой путинской власти?"



Ситуация складывается действительно серьезная, когда филиппик департамента информации и печати МИД РФ, которые, да простят меня российские дипломаты, на "коллективном Западе" пропускают мимо ушей, уже не достаточно. Что же касается японских политиков, то они откровенно говорили автору этих строк, что воспринимают и всерьез анализируют только заявления Президента России. Высокопоставленные дипломаты же должны доносить до политиков зарубежных стран и СМИ подлинный смысл сказанного лидером РФ. Что и сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в адрес японского правительства, объявив, что Россия даст комплексный военно-технический ответ, если США разместят свои ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии. "Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов, а дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства", - сказал он. "Безальтернативность нашей, в том числе материальной, военной и военно-технической реакции, должна быть понятна тем, кто продолжает эти игры с нулевой суммой в Вашингтоне, в Токио, в других столицах", - добавил замминистра.



Обрели конкретику и высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москва и Пекин не допустят ослабления национальной безопасности и обороноспособности в результате деструктивных действий Вашингтона.



"На появление дополнительных и при этом весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что неоднократно подтверждалось двумя странами, – отметила дипломат. – Ни у кого не должно быть сомнений, что наша страна и Китай не допустят ослабления национальной безопасности и обороноспособности в результате деструктивных действий США. Хотела бы напомнить в данном контексте о российско-китайском понимании, и оно было озвучено ранее министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о том, что на двойное сдерживание со стороны США Москва и Пекин ответят двойным противодействием".



Захарова обратила внимание на то, что РФ и Китай на постоянной основе обсуждают проблематику наземных ракет средней и меньшей дальности и координируют взаимные подходы. "Поэтому с полной уверенностью и с полным основанием могу подтвердить, что оценки Москвы и Пекина в данной сфере практически идентичны, и подтверждением тому служит содержание совместных российско-китайских заявлений, которые принимаются на высшем уровне", – заверила она.



В связи со сказанным привлекло внимание данное ТАСС интервью эксперта Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй, который отметил, что "развертывание США ракет (средней дальности) поощряет Японию и в то же время становится более прямым сдерживанием Китая и России. Китаю и России необходимо укреплять сотрудничество в контексте эскалации конфронтации в Азии, особенно в области обмена информацией и своевременного обмена оценками ситуации…



Ситуацию вокруг планов размещения ракет средней дальности в Японии китайский эксперт обозначил термином из восточных единоборств seme, который означает психологическое давления на противника перед атакой: "В настоящее время Китаю и России необходимо предотвратить и пресечь дальнейшее распространение seme. Потому что, как только seme в Японии будет успешно завершен, это будет означать, что она готова вытащить меч".



"Размещение США ракет средней дальности в Азии также является частью их глобального военного развертывания для борьбы с противниками и создания региональной нестабильности. США не действуют в одиночку, а обостряют конфронтацию через посредников, постоянно обеспечивая помощь в развертывании вооруженных сил. Точно так же, как США полностью поддерживают Украину в военном противостоянии с Россией в Европе. Европейский регион оказался в очень плохой и совершенно непредсказуемой ситуации", – указал эксперт.



Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и в Азии. "Аналогичным образом в Азии, где не было реального кризиса в области безопасности, США выбрали Японию и напрямую купили "страховку" для Японии через развертывание ракет средней дальности, чтобы развязать Японии руки для действий. США уже отработали эту модель в Европе, а теперь начинают тиражировать ее в Азии", – считает Чжэн Жуньюй.



От себя замечу, что обстановка такова, когда от вербальных протестов и запугиваний по поводу перехода "красных линий" следует отказаться. В связи с этим хотелось бы напомнить один эпизод из истории.



Во время беседы И.В. Сталина с министром иностранных дел Германии И. Риббентропом в сентябре 1939 года в ответ на предложение последнего сделать какой-либо жест в сторону японцев с тем, чтобы побудить их к урегулированию отношений с Советским Союзом, советский лидер сказал следующее. Из германской записи беседы: "Г-н Сталин ответил, что он полностью одобряет намерения г-на министра, однако считает непригодным предложенный им путь из следующих соображений: премьер-министр Абэ до сих пор не проявил никакого желания достичь компромисса между Советским Союзом и Японией. Каждый шаг Советского Союза в этом направлении с японской стороны истолковывается как признак слабости и попрошайничества. Он просил бы господина министра иностранных дел не обижаться на него, если он скажет, что он, Сталин, лучше знает азиатов, чем г-н Риббентроп. У этих людей особая ментальность, на них можно действовать только силой…" Источник - fondsk.ru

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