"Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов

В замечательном турецком городе Изник находится удивительный памятник - Кыргыз Тюрбеси. Предположительно, в этой гробнице похоронены кыргызские воины, погибшие при взятии византийской крепости Никея (ныне Изник) в 1331 году. Как кыргызы оказались в рядах армии Орхан Гази доподлинно неизвестно, но можно предположить, что это связано с монгольскими завоеваниями.



В 1254 году внук Чингисхана Хулагу, сын Толуя и Сорхохтани-беги, начал поход монголов на Ближний Восток. А уже спустя всего лишь семь лет, в 1261 году, Хубилай признал Хулагу правителем всех завоеванных территорий с титулом ильхана, то есть хана части государства (завоеванной именно Хулагу территорий). Эта территория включала часть таких современных государств, как Иран, Азербайджан, Туркменистан, Пакистан, Афганистан, Армения, а также части таких современных государств, как Ирак, Турция, Грузия, часть современного Дагестана и северную часть Сирии.



Мать Хулагу, Сорхохтани, была племянницей Ван-хана кереитского, дочерью Джакамбу, брата Ван-хана. Кто такие кереиты и как они связаны с кыргызами? Чтобы понять это, обратимся к известному источнику "Маджму-ат-таварих" Аксикенди [1]. Этот исторический трактат был написан на рубеже 15-16 веков на фарси. В этом трактате приводятся сведения о взаимоотношениях кереитского правителя Он-хана (Ван-хана) и Чингисхана. В целом эти сведения совпадают с тем, что дает Рашид-ад-Дин в своем известном труде [2]. Но есть отличие в том, что касается дальнейшей судьбы кереитов [3]:



"Взяв тот город, он (Чингисхан) дальше пошел в сторону Китая в 623 году, в год собаки. Дойдя до города Унтун, после захвата города, Чингисхан заболел. Джучи отправил к сыну Кассара и велел, чтобы привели к нему шахзод Октая (Угедея) и Тулуя, где бы они ни находились. Он отправился и привел их. Бекам сказал так: "Вы отойдите подальше, у меня есть тайный разговор с шахзодами!". Они отошли. Оставшись наедине с сыновьями, он в напутствие сказал им: "Мне до смерти осталось совсем мало. Ради вас я очень много усердствовал и покорил весь мир. Теперь слушайте мои заветы: у вас много врагов, все они, объединившись, могут противостоять вам. Вы должны уметь управлять воинами. Знайте о том, что Октай хан за старшего… Актуг хан могол - наш зять. С давних времен он шахзода. Является нашим родственником. Его звание Он-хан. Глава правого и левого крыла. Слушайтесь его! При покорении мира он был вместе со мной. Я отдал Ташкент Он-хану. Кто бы из вас ни был, каждый управляйте правительством по одному году. Если против вас со стороны врагов будет какое-либо противодействие, тогда вы должны слушаться Он-хана! Потому что Он-хан является потомком издревле правивших падишахов...Чингисхан отправил Он-хана - Актуга в Ташкент, а всех остальных беков отправил в свои покои. Тулуй-хана он также отправил вместе с Саидом Мухаммадом в Касан... Через некоторое время Саид Наки и Тулуй-хан покинули мир. Актуг-могол, придя в Ташкент, через некоторое время также умер и был похоронен в Ташкенте. Вместо Актуг-хана на трон сел Мари Он-хан. Все моголы признали власть Мари".



Здесь под Он-ханом подразумевается правитель кереитов. Однако Ван-хан и Чингисхан не могли быть вместе при покорении мира. Задолго до этого они рассорились, и это закончилось изгнанием и смертью Ван-хана. Это хорошо установленный факт. Но здесь нет противоречия, если учесть, что "Он-хан" - это наследуемый титул, который передается от отца к сыну. После Ван-хана этот титул должен был перейти к его сыну Сангуну. Однако известно, что именно Сангун был зачинщиком заговора против Чингисхана и после поражения был вынужден бежать. Поэтому после смерти Ван-хана титул Он-хан перешел к другому члену клана - Актуг-бию, зятю Чингисхана.



Кто такой Ак-Туг Он-хан, можно понять из родословной кыргызов и моголов, которая также приводится в "Маджму-ат-Таварих". Я представил эту родословную в виде диаграммы (см. рис. 2).Здесь Сол огул и Ак огул - легендарные прародители всех современных кыргызов, Анга-тюря - предводитель кыргызского и кыпчакского улуса Могулистана, Токтомуш-хан - последний великий хан Золотой Орды. Все они потомки Инал Хакка. Инал - это титул правителей енисейских кыргызов. Рашид-ад-Дин в главе о кыргызах пишет [2 стр 150]:



"Титул [каждого] их государя, хотя бы он имел другое имя, - инал, а родовое имя тех из этой области, кто пользуется уважением и известностью, - иди. Государь ее был... [пропуск]. Название другой области - Еди-Орун, государя тамошнего называли Урусинал".



В главе о кереитах Ф.Рашид-ад-Дин объясняет, как народ стал называться кереитами [2 стр 128}:



"Рассказывают, что в древние времена был один царь; он имел семь [восемь] сыновей, и все они [были] смуглые. По этой причине их называли кераитами. После того, с течением времени, каждое из ответвлений и потомства тех сыновей получили особое имя и прозвище. До самого последнего времени собственно кераитами называют одну [племенную] ветвь, в которой был один [действительный] государь; остальные сыновья стали слугами того брата, который был государем, из них же государя не было. [Впрочем] Аллах больше знает!" Т.е. название кереит происходит от кара ети (кара жети) или "семеро черных". Ети (иди) означает число "семь" на языке енисейских кыргызов.



Как видно из диаграммы, кыргызы правого крыла и моголы происходят от одного предка - Арслан бия.



Далее, обращаю ваше внимание на имя Сангун бий в желтом квадрате. Есть соблазн отождествить его с сыном легендарного Ван-хана кереитского. Что известно о судьбе Сангуна? Рашиди сообщает, что по одним сведениям он погиб на Тибете, а по другим - он бежал к кыргызам [2,стр133]:



"У Он-хана был старший эмир, именуемый Куй-Тимуром. В те времена, когда у Чингисхана с Он-ханом была дружба, [взаимоотношения] отца и сына, и [Чингисхан] сидел у Он-хана на правах сына, тот эмир сиживал выше [Чингисхана], исполняя всякое дело и слово, которые бывали между Чингисханом и Он-ханом, и дружил с [Чингисханом]. Когда же Чингисхан победил и низложил Он-хана, его сына Сангуна и их эмиров, и те, которые не были убиты, подчинились ему, - этот Куй-Тимур-нойон, полагаясь на старую дружбу и в расчете на прежнее согласие, пришел служить к Чингисхану; он же почтил его и оказал уважение. Все старые и молодые верили его слову. Куй-Тимур был старцем с согбенным станом. Он имел много жен и одну из них чрезвычайно любил. Случилось так, что распространилась молва, будто Сангун находится в стране киргизов и опять в тех районах усилился, - [Куй-Тимур] оставил дом и все достояние и ушел. Некоторое время он блуждал, но Сангуна не нашел".



Если действительно Сангун бежал к кыргызам, то Каблан бий (Каблан, по-видимому, прозвище, обычно даваемое за особые воинские заслуги) - это тот самый Ван-хан кереитский, который был названным отцом Чингисхана и который мог бы изменить ход мировой истории, если бы убил Чингисхана. Но Чингисхан сам расправился с Ван-ханом и захватил власть в монгольских степях. Тем не менее титул "Он-хан" ему не перешел, поскольку он не мог претендовать на этот титул по праву рождения. Титул "Он-хан" перешел к соратнику Чингисхана Ак Тугу, другому члену правящего клана. А Сангун стал родоначальником значительной части современных кыргызов. Возможно этим объясняется тот факт, что кыргызы не признавали Чингисхана и чингизидов. Та часть кыргызов (кереитов), которые подчинились Чингисхану, стали называться монголами или моголами.



У Ван-хана (Он-хана) был брат Джакамбу. У него было четыре дочери. Одну из них, Абикэ-беги, Чингисхан сосватал себе. Другую, Биктутмиш-фуджин, сосватал для своего старшего сына Джучи. Третью дочь, Соркуктани-беги, он сосватал младшему сыну Тулую. Она стала матерью четырех великих ханов: Мунке, Кубилая, Хулагу и Арик-Бука.



У Он-хана, правителя кереитов, было два сына: Сангун и Уйку. У Уйку была дочь Дугуз-хатун, которую Чингисхан сосватал для Тулуя. После смерти Тулуя Дугуз-хатун стала женой Хулагу-хана и была его старшей женой.



Братьями Дугуз-хатун были Сариджа и еще один брат, имя которого не указано. Урук-хатун - дочь Сариджа, стала женой Аргун-хана, внука Хулагу, и матерью наследника престола хулагидов, Харбандэ. По количеству браков с кланом Ван-хана можно понять, насколько Чингисхан ценил отношения с кереитами.



Итак, как уже отмечалось выше Соркуктани, дочь Джакамбу, выдали замуж за младшего сына Чингисхана, Толуя. Их (Толуя и Соркуктани-беги) сын Хулагу в 1261 году покорил огромную территорию Ближнего и Среднего Востока. Вполне возможно, что вместе с Соркуктани, под управление Толуя, а затем и Хулагу, перешли часть кереитов и кыргызов, которые впоследствии в рядах монгольской армии оказались на Ближнем и Среднем Востоке. Кыргызы могли занимать высокое положение во дворе хулагидов, о чем свидетельствуют многочисленные персидские миниатюры. Здесь я приведу одну миниатюру [рис. 3] "Gazan-Khan gives a feast for the notables in his tent in Urjann" (Газан-хан устраивает пир для знати в своем шатре в Урджанне). Газан-хан - это ильхан государства Хулагуидов (1271-1304 годы), правнук Хулагу-хана. Думаю, комментарии излишни. По мере ослабления государства Хулагуидов и усиления Османов, кыргызы могли перейти на службу Орхан Гази [рис. 4] и помогли ему покорить Икею в 1331 году.



Такова дальнейшая судьба этих кыргызов? В битве Тимура и Баязида 1402 года под Анкарой они могли участвовать на стороне Баязида в составе "татар" [3]. "Татары" составляли примерно две трети войск Баязида. Эти "татары" перешли на сторону Тимура и тем самым предопределили поражение Баязида. Они затем были переселены Тимуром в Самарканд и на Иссык-Куль [4]:



"После того, как Темур утвердился в столице, решил начать расселение татар. Они (татары) были многочисленными и мужественными людьми. Хотя Темур отобрал у них оружие и подавил их славу и гордость, однако бог сохранил их численность. Поэтому Темур опасался их смелости. Он расформировал их сборище, освободил земли от занявших там толпы. Разбросал их в пустыни и ручьи, степи и просторы, разослал их в окраины, бросил их в заброшенные и неурожайные места, раскидал их в смертельно плачевные места. Потом он закрыл их головами рты границы, их поясами перекрыл ворота дороги. Одну из их групп отправил в Кашгар, это один из промежуточных мест между Китаем и Индией; еще одну группу направил в Дувайру, расположенный посредине местности, называемая Иссык-куль (Горячее озеро). Она (местность Иссык-куль) является границей земли Темура и монголов. Этой группе случайно улыбнулось счастье. Потом как только Темур расстанется с людьми, присоединившихся к нему, они (татары) расстались с людьми, которые должны были присоединиться к ним. В результате они (татары), сбежав, соединились (с соплеменниками) и больше не вернулись к Темуру."



Какая-то часть их соединилась на Иссык-Куле со своими соплеменниками, т.е. с кыргызами.



Напоследок приведу рис. 5. "Осада Балха Тимуром", здесь и защитники и нападающие в кыргызских калпаках. Эти события происходили в 1370 году задолго до похода Тимура в Рум, т.е. Турцию. О том что кыргызы были в составе войск Тимура говорит следующий факт [4]:



"Как было сказано ранее, Темур вызвал к себе из Самарканда внука Мухаммад Султана и Эмир Сайфуддина с группой людей... Они оба воздвигли Ашпару и установили основание правилам прекращения грабежа( Ашпара это крепость воздвигнутая Тимуром, ныне это село Чалдовар в Чуйской области-М.Б.) находился у горла земель Монголии(имеется в виду Могулистан-М.Б.)и Жато, самый край границы, куда доходила власть Темура, и было началом земель Китая. Они поставили правителем в Ашпара эмира по имени Аргуншах и в поддержку были посланы группа воинов, которые должны были охранять границы Монголии (Могулистана-М.Б.)...Потом они оба стали серьезно готовиться, укрепили Ашпару оружием и боевыми людьми. В том числе одна группа (отряд) из Арабского Ирака и Азербайджана, были также ряд людей называемых "жони ?урбон". Они присоединили тех бойцов с одним туманом (десять тысяч) Чагатайскими киргизами к эмиру Аргуншаху... Потом оба нашли смерть: Сайфуддин – в Хорасане, а Мухаммед - в стране Рум."



"Бири кетти КЫРЫМга, бири кетти УРУМга" , "Кайың барбы кыргыз балта чаппаган. Кыр-жон барбы кыргыз кыргын таппаган." Спустя шестьсот лет история повторяется. Печалька...



