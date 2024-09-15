Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин

02:46 16.09.2024

15.09.2024



Китай спасает Мальдивы от финансового краха

Владимир Скосырев



В Мумбаи успешно работает магазин Apple, который предлагает покупателям айфоны и другие товары этой корпорации.

Соперничество Индии с Китаем обостряется. Раньше спор шел на суше – в Гималаях, а теперь он распространился на моря. Дели опирался на тесные связи со Шри-Ланкой и Мальдивами, а Пекин – на Пакистан. В этом уравнении все большую роль играют США и их союзники, втянувшие Дели в группу Quаd (США, Япония, Австралия, Индия). Но Китай не остался бесстрастным наблюдателем этой большой игры. Пообещав спасти от финансового краха крохотное государство Мальдивы, которое посещает много зарубежных туристов, он выиграл очередной раунд в схватке с конкурентами.



Как передает Reuters, Китай вселил надежду в сердца членов правящей верхушки Мальдив, пообещав увеличить масштаб торговли и капиталовложений в это государство-архипелаг.



Поскольку его жители исповедуют ислам, расчет по государственному долгу производится в исламских облигациях, отвечающих законам шариата. Но чтобы плату приняли, все равно нужно иметь доллары или другую твердую иностранную валюту.



Рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что дефолт становится все более вероятным, так как резервы иностранной валюты, которыми располагают Мальдивы, меньше 600–700 млн долл., что необходимо выплатить в 2025 году. А в 2026-м нужно будет заплатить больше 1 млрд долл. И как раз в этот момент Центральный банк Китая и Министерство торговли и экономического развития Мальдив сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. Обе стороны заявили, что этот документ создает рамки для транзакций текущих счетов и прямых инвестиций в местных валютах.



Подписание меморандума о взаимопонимании – это еще один пример того, как Мальдивы меняют свою ориентацию во внешней политике. Раньше самым близким партнером государства-архипелага в военной сфере и экономике была Индия. А теперь Мальдивы ориентируются на Китай. В апреле на парламентских выборах партия президента Мохамеда Муиззу победила с подавляющим большинством голосов. Муиззу, который стал президентом в прошлом году, в январе нынешнего года посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая, конечно, не стал бы принимать президента маленькой страны с населением менее 400 тыс. человек, если бы для этого не было веских оснований. Ясно, что Пекин желает как расширить свое военное присутствие в Индийском океане, так и укрепить свою роль как экономического партнера прибрежных стран.



Эта стратегия нашла четкое отражение в заявлении МИД Китая, опубликованном два дня назад. "Китай, как всегда, будет делать все, что от него зависит, поддерживая и оказывая помощь экономическому и социальному развитию Мальдив", – сказала представитель МИД Мао Нин.



После этого исламские облигации быстро поднялись. Они за день прибавили 4,2 цента и почти достигли уровня 79 центов за 1 доллар.



Между тем, как пишет британский еженедельник Observer, корпорация Apple объявила, что ее последняя модель телефона iPhone 16 будет выпускаться в Индии. Дело в том, что "технологический бегемот", базирующийся в Калифорнии, уводит свою технологическую цепочку из Китая. Это также означает огромный шаг навстречу правительству Индии, которое хочет превратить свою страну во всемирный хаб по производству электронных изделий для потребителя. Apple, стремясь диверсифицировать цепочки поставок, начала впервые переводить сборку смартфонов в Индию в 2017 году. Эта тенденция получила ускорение во время пандемии. Тогда китайские заводы неожиданно сократили производство в ответ на протесты работников против локдаунов. В результате в 2022 году в сезон отпусков поставки смартфонов заказчикам сильно замедлились. А сейчас каждый седьмой iPhone Apple, выпускаемый в мире, производят в Индии.



Apple не единственный американский технологический гигант, который выводит цепочки поставок из Китая после пандемии Covid-19. Microsoft и Amazon тоже вывели часть своих производств в Индию и Вьетнам.



Дели сулит предоставить зарубежным партнерам, строящим заводы в Индии, щедрые субсидии. С другой стороны, Apple побуждает переносить часть бизнеса из Китая в Индию геополитический фактор. В частности, неурегулированный территориальный спор о границе в Гималаях. Подозрения в корпорации Apple по отношению к Пекину усилило то, Китай требует включить в число руководящих работников в ее подразделениях в Китае членов Коммунистической партии.