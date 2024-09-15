Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов

03:20 16.09.2024

15.09.2024



Ташкент держит свое решение в секрете



Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.



еаэс, узбекистан, центральная азия, экономика, политика, международные отношения Михаил Мишустин встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Фото с сайта www.government.ru

9 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Ташкенте со своим коллегой Абдуллой Ариповым и 10 сентября – с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Еще до начала визита российская пресса связывала визит с агитацией Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Назывались и цели его агитации – чтобы усилить позиции России в противостоянии с Западом и облегчить развитие торговли внутри союза. Это действительно так. Дело в том, что в 2024 году отчетливо наметился дрейф Армении из Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому возможное сокращение членов ЕАЭС с пяти до четырех на фоне роста числа членов НАТО стало бы неприятным фактом. В начале марта 2023 года Михаил Мишустин уже летал в Таджикистан, однако в поездке затрагивались лишь экономические вопросы. И вот теперь аргументы к вхождению Узбекистана в ЕАЭС названы открыто.

Следует заметить, что Таджикистан уже много лет отмежевывается от Евразийского экономического союза и "изучает плюсы и минусы". Как предполагают эксперты, вступлению Таджикистана препятствует Китай, но с Узбекистаном, который в конце 2020 года стал наблюдателем ЕАЭС, пополнение союза вполне вероятно. Что касается положения узбекских трудовых мигрантов в России – здесь можно перечислить сплошные плюсы: деньги за патенты попадут из России в Узбекистан, люди смогут осуществлять свою трудовую деятельность наравне с гражданами стран союза, будут признаны дипломы и сертификаты, сохранится трудовой стаж. Так же, как граждане стран ЕАЭС, узбекские трудовые мигранты смогут использовать внутренний паспорт, привозить с собой семьи, выбирать место работы и иметь льготы в вопросах страхования.



Вместе с тем говорить о росте благосостояния населения от вступления в союз 35 млн граждан Узбекистана вряд ли уместно, поскольку рост экономики в основном зависит от партнеров и договоров. Что же касается таможенных сборов, пересечения государственных границ грузами и прочего – все это надо считать, так как на границе Кыргызстана и Казахстана, к примеру, отмечались задержки сотен фур с грузами, включая скоропортящиеся. Часть продуктов, несмотря на единый санитарный и фитосанитарный контроль, не проходила границу. Кроме того, поставки грузов сегодня зависят от всякого рода санкций.



В 2019 году первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев заявил: "Узбекистан не то государство, на которое можно давить. Лидер Узбекистана не та личность, которая может прогибаться под давлением". Чиновники высокого ранга правы: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, наблюдая обсуждение, также склонен выслушивать всех и изучить доклад Олий Мажлиса (парламента) страны, чтобы потом было с кого спросить.



Вспоминая 2020 год, когда вступление Узбекистана в ЕАЭС обсуждалось особенно бурно, можно напомнить, что премьер-министр Абдулла Арипов резонно заявлял: "Если мы станем членами ЕАЭС… верно, кому-то это нравится, кому-то нет. Сейчас стало много политологов. "Мы потеряем независимость". Кому мы отдадим независимость? Кому? Никто не задает вопрос, в чем видится потеря независимости. Правительство вынесет этот вопрос парламенту, пусть парламент рассмотрит". На Востоке не принято спешить, и там знают – как только головной мозг начинает что-то обдумывать, другим органом решение уже принято. И если, к примеру, к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) Узбекистан целенаправленно готовится (см. "НГ" от 03.06.24), с вхождением в ЕАЭС пока не спешат.



Между тем известно (см. "НГ" от 08.09.24), что канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие во встрече в рамках саммита "С5+1" "Центральная Азия – Германия". Это будет уже второй подобный саммит, и Германия намерена расширить сотрудничество с Центральной Азий. Как и Евросоюз, в этом регионе Германию интересует природный газ, будущий Транскаспийский транспортный коридор (ТКТК), и задача вытеснить Россию и Китай с рынка редких металлов и редкоземельных элементов с повестки дня тоже не снята. Под эти проекты Евросоюз уже пообещал дать 10 млрд евро льготного кредита, а такие деньги, как говорится, на дороге не валяются. В ходе визита в Ташкент Олафа Шольца будут обсуждены также вопросы инвестирования Германией отдельных крупных проектов в Узбекистане, о которых стороны говорили во время визита Шавката Мирзиеева в Германию в мае 2023 года. Стоит заметить также, что Узбекистан принял беспрецедентное решение – заявил о неприкосновенности собственности Германии и создании благоприятного инвестиционного и делового климата. Кроме этого, президент Узбекистана ожидает также содействия Германии во вступлении в ВТО.



Вступить в ЕАЭС прямо сегодня для Узбекистана означает улучшить для России общий политический фон. Отказаться – так вопрос вообще не стоит, поскольку Узбекистан является наблюдателем в союзе и действительно изучает выгоды и потери. Так что, учитывая заманчивые предложения из Европы и России, а также режим санкций, после встречи в середине сентября Узбекистан вновь задумается над выбором между Европой и страной, приглашающей в Евразийский союз. В этих условиях Узбекистан, как и остальные страны Центральной Азии, будет еще скрупулезнее просчитывать каждый шаг в политике и экономике. Насколько можно понять, у президента Узбекистана нет планов задерживаться на выборной должности навечно. Завершать реформы и принимать судьбоносные для страны решения предстоит тому же Шавкату Мирзиееву, которому референдум 2023 года выдал карт-бланш на будущее. Естественно, дел в стране предстоит много, в частности в Каракалпакстане, куда недавно совершила визит помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеева. Дочери президента поручено курировать сложный регион, фактически потерявший выход к Аральскому морю, в котором она занимается экономикой. Развивать в Каракалпакстане промышленность, строить детские и медицинские учреждения в Каракалпакстане, не имея выгоды, Россия вряд ли будет, и заниматься республикой Узбекистану приходится самому. Известно, что для проектов на огромной территории Каракалпакстана в 2024 году предусмотрены иностранные инвестиции 2,1 млрд долл., что для населения в 2 млн человек – хорошие деньги. Если в таких отраслях, как текстильная, производство стройматериалов, лекарственных средств и других, будут реализованы намеченные 24 крупных проекта, в Каракалпакстане можно достичь снижения безработицы и уровня трудовой миграции – самых сложных факторов, с которыми надо справляться. Где взять такие инвестиции под приемлемый процент и как решить задачу проведения реформ и развития экономики в Каракалпакстане и в Узбекистане в целом?



По всей вероятности, принятие решения о вхождении в Евразийский союз в обозримом будущем не связано ни с европейскими инвестициями, ни с российской агитацией, и вот почему. Во-первых, открытию новых рынков сбыта в странах ЕАЭС и поиску новых партнеров Узбекистану никто не препятствует и без всякого союза. Во-вторых, что тоже важно: если Российское государство не считает деньги, а Узбекистану важен каждый доллар, вступление в Евразийский союз должно быть взаимовыгодным, и поэтому расчеты должны быть предельно точными. В-третьих, вступление в ЕАЭС откроет страну для дешевого импорта и реэкспорта, и разорение многих производителей неминуемо. В-четвертых, давление на Узбекистан и его президента со стороны любого конкурента в принципе невозможно – суверенная страна будет принимать решение самостоятельно. И наконец, в-пятых, сегодня мало кому понятно, какой в будущем будет национальная и миграционная политика России, поскольку на высшем уровне анонсировано создание нового органа, который будет заниматься миграцией. Скорее всего Узбекистан отложит принятие решения до создания и начала работы этой структуры.