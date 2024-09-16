 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
04:47 16.09.2024

Правоохранители установили личность подозреваемого в покушении на Трампа во Флориде

Райан Уэсли Рут является подозреваемым в покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде, сообщает Fox News. Уточняется, что он просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич.

Подозреваемый находился в одном месте с Трампом, расположившись на расстоянии 270-450 метров от политика.

Ранее сын бывшего президента объявил, что подозреваемый был задержан сотрудниками службы безопасности. По его словам, в кустах было найдено оружие, из которого он мог стрелять. Кроме того, конгрессмен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что Трамп пережил второе покушение со стороны противников, которые пытаются помешать его победе на президентских выборах.

Согласно информации New York Post, стрельба началась, когда Трамп выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Журналисты отметили, что двое мужчин конфликтовали между собой и это не имело отношения к Трампу, однако эта версия еще не подтверждена. Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа, Стивен Чунг, заявил, что политик в безопасности.

Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ

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Предполагаемым стрелком, совершившим покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался 58-летний житель США Райан Раут из штата Гавайи, пишет New York Post.

"Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как 58-летнего Райана Уэсли Раута", - говорится в публикации.
В статье отмечается, что у Раута есть судимость, он часто писал о политике и с 2019 года делал пожертвования исключительно кандидатам от демократической партии.

Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его предвыборный штаб.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/09/16/za-pokushenie-na-trampa-zaderzhan-storonnik-dempartii-ssha

Источник - МК
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