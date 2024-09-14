 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.09.2024
05:50  Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты
05:04  Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания
04:54  ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:47  В Трампа снова стреляли. Райан Рут просунул автомат сквозь ограду клуба...
03:20  Россия агитирует Узбекистан вступить в Евразийский союз, - А.Захватов
02:46  Пекин обрел партнера для борьбы с Дели в Индийском океане, - В.Скоркин
01:13  "Кыргызский след" в Передней Азии, - М.Байбосунов

01:06  Русская национальная идея - это антиидея: не допустить реализации национальных идей всего остального мира, - Иван Охлобыстин
01:04  Одоление ига. Часть II. Герои и предатели, - Александр Проханов
00:59  Самураи точат катаны. Япония рассматривает Россию врагом, - А.Кошкин
00:57  Дефицит из Поднебесной. Особенности обращения облигаций в юанях, - Къ
00:53  Юрий Сигов: ООН ждет судьбоносного саммита и "Пакта во имя будущего"
00:51  Вернет ли Украина разбегающихся граждан или ограничится одним МинПУКом? - Д.Шевченко
00:49  Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение, - Кирилл Стрельников
00:41  Есть такие партии: в Грузии обостряется борьба власти и оппозиции, - Игорь Кармазин
00:40  Германия открывается для узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
00:37  Росатом приступил к сооружению Джизакской малой АЭС в Узбекистане - (6 реакторов по 55 МВт)
00:36  Ветеран Афгана Российский певец Стас Юрко погиб на спецоперации
00:33  Григоровский прорыв: Над Часовым Яром нависла реальная угроза окружения, - Р.Маркуш
00:28  Михаил Магид ведет Израиль к катастрофе, а Иран – к победе
00:14  Америка зависла между светом и тьмой, - Дмитрий Косырев
00:13  СлухиKZ. Скоро уйдет в отставку правительство Бектенова
00:12  Харрис вырвалась вперед в общенациональных опросах, но это не гарантирует ей победы на выборах, - Е.Мур
00:11  Энергетике Германии осталось недолго: 600 млрд евро ушли в навоз
00:10  Корявое время. В Казахстане неожиданно "ожила" партия власти Аманат, - В.Юрицын
00:08  Воспитание детей и народов: мультикультурализм убивает, - Андрей Школьников
00:07  Выборы в Молдавии берут под контроль румынские военные, - Светлана Гамова
00:02  Уэст-Палм-Бич. Вокруг Трампа снова стрельба
00:01  Казахстан предложил "добрые услуги" по организации переговоров России и Украины
00:00  Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Воскресенье, 15.09.2024
23:36  ВС РФ выбивают противника из Курской области и освобождают города Донбасса - недельная сводка боев Укрфронта от Readovka
18:11  Кырпремьер Жапаров попросил жителей городов выносить мусор в вечернее время
17:00  Удар по сухогрузу в "зерновом коридоре": Вскрылась афера Зеленского, - Игорь Перминов
15:14  Штурм шахты "Южнодонбасская №3. Бандеровцы пережили "шок и трепет"
14:57  В Казахстане утвердили новые Правила регистрации населения
13:48  Команда Минобороны Узбекистана стала победителем соревнований "по научно-боевой подготовке"(?!) в Южной Корее
13:26  Шнобелевская премия 2024: Мертвая рыба, пьяные черви и дыхание через анус
13:17  Кыргызстанка Валентина Шевченко победила мексиканку Грассо и вернула чемпионский титул UFC
10:22  В Ташкент на 2 дня с визитом прилетает канцлер Олаф Шольц
09:00  Европа закрывается. Свободно передвигаться по странам зоны Шенгена уже не получится, - Игорь Веремеев
08:32  Ядерный терроризм США и их союзников, - Тая Сильвергельм
08:28  "Чудовищный приговор". Рижанку посадили за неправильный цвет занавесок
08:22  Один на всех: Россия может создать Сырьевой альянс, - "Известия"
03:29  Обратная сторона международной помощи (на примере Кыргызстана и Таджикистана)
02:31  Серые волки Великого Турана. Эрдоган в БРИКС станет троянским конем Запада, - В.Хомяков
02:25  Роль Центральной Азии в интеграционных проектах в Евразии: концепция трансъевразийской интеграции
01:32  Уступки или распад. Запад и Украина поставлены перед болезненным выбором, - Луиш да Кунья
00:17  В битву за Палестину вступает Эрдоган. Сможет ли турецкая разведка пробить брешь в "бетонных" позициях Израиля и ХАМАС, - СП
Суббота, 14.09.2024
22:22  Кипр лишил своего гражданства укр-олигарха Коломойского
19:54  Бишкек. 9 экс-премьеров поздравили главу Кабмина Акылбека Жапарова с 60-летним юбилеем
19:53  "Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС
04:54 16.09.2024

ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: пытаются ударить по нашему флангу
Появились подробности, как "элита" ВСУ получила в Нью-Йорке люлей

Российская армия после непродолжительной паузы с новой мощью обрушилась на оборону противника на Торецком и Угледарском направлениях. Как сообщают военные обозреватели, наши бойцы сломали оборону батальона "Азов" (запрещен и признан террористической организацией. - "МК") на Фенольном заводе Нью-Йорка и заставили "элитных" боевиков бежать с ключевой точки обороны.

Таким образом, противник вынужден признать, что мы давим на всей линии фронта, а это увеличивает риск глобального прорыва.

Тем временем противник предпринял еще одну попытку прорыва нашей госграницы на Курском направлении. Пока мы штурмуем Любимовку, чтобы отрезать группировку ВСУ под Кореневым, враг зашел в Глушковский район (Новый Путь, Веселое), чтобы ударить во фланг нашей группировке.

Появились подробности, как "элита" ВСУ получила в Нью-Йорке люлей

Обстановка на основном фронте для нас остается довольно позитивной. Самые главные события сейчас разыгрываются на Угледарском и Торецоком направлениях.

Российская армия продолжает улучшать свои позиции на подступах к Угледару. Сейчас там идут бои за шахты, без взятия которых дальнейшее наше продвижение невозможно.

Так, продолжается штурм шахты "Южнодонбасская" №3, часть которой уже находится под нашим контролем, другая часть пока в "серой" зоне. Впрочем, это, похоже, лишь вопрос времени. Утром 15 сентября сообщалось о начале нашего нового штурма шахты и прилегающих укрепрайонов противника.

После освобождения населенного пункта Водяное мы также пытаемся перерезать дорогу из Богоявленки ("Южнодонбасская-3" расположена как раз на дороге в село) на на Угледар. По этой трассе идет снабжение города. Как только она будет перерезана, город может оказаться в оперативном окружении.

На Торецком направлении все внимание было сосредоточено вокруг Фенольного завода Нью-Йорка, где "элитные" подразделения ВСУ были снова обращены в бегство. Как пишут военные обозреватели, бойцы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в очередной раз сломали "упорство" "азовцев" (организация признана террористической. - "МК") и заставили их бежать с поля боя.

Проигранный бой для ВСУ, как пишет эксперт Юрий Подоляка, означает не просто неоправданные надежды, но и "конец гарнизона в хорошо укрепленном месте", это еще и "конец контрудара", для которого командование выделило дефицитные резервы.

"Элита" ВСУ в очередной раз получила люлей и сбежала с позиций, оставив далее все разгребать мобилизованным и потрепанным бригадам "второго сорта", которых никому не жалко, сколько бы при этом нового мяса туда не прислали тэцэкашники" - пишет военный обозреватель.

Минобороны: ВСУ шесть раз пытались прорваться через границу

Ничего хорошего не обещает противнику ситуация и в самом Торецке (Дзержинске). Там наши части продвинулись еще на 600 метров в направлении центра. Достигнув центральной части, наши войска смогут перерезать вражескую группировку между севером и югом города.

С каждым днем ухудшается обстановка у ВСУ и на Селидово-Кураховском направлении. Вражеские ресурсы основную угрозу видят в быстром прорыве их обороны в районе Украинска. Там допускают, что уже в ближайшее время будут вынуждены прекратить оборону шахты "Украина" и ее террикона. Как только это произойдет, придется распрощаться и с Цукурино - для того чтобы отбить этот удар, нужны силы, которых у противника здесь нет.

Как сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка, "к логическому концу приходит агония группировки ВСУ южнее реки Волчья". В конце недели противник отступил из Желанного Первого. Выход из села Желанное Второе приведет к окончательному схлопыванию этого плацдарма, с которого враг планировал нанести удар в тыл нашей группировки "Центр".

Между тем довольно напряженной продолжает оставаться обстановка в Курской области. Противник на днях успешно использовал единственную возможность перехватить инициативу и ввел в Глушковском районе (населенный пункт Веселое) до 2500 тысяч бойцов. Как пишут военные обозреватели, вэсэушники здесь действуют малыми бронегруппами, заходят под перекрытием дымов и РЭБа (радиоэлектронная борьба. - "МК").

На данный момент в Веселом идут тяжелые бои. Населенный пункт Новый Путь, через который противник тащит резервы к Веселому, остается за противником.

В этой атаке противник потерял до 60 человек, три танка, БТР и пять боевых бронемашины. Это удар, пишут военные обозреватели, благодаря мужеству наших бойцов пока был парирован. Несмотря на это враг будет пытаться расширить зону своего контроля и пытаться ударить во фланг нашей группировки, которая сейчас штурмует Любимовку, чтобы отрезать противника под Коренево.

Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726451640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны
- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента
- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС
- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области
- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области
- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества
- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году
- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  