ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: тяжелые бои по всей ЛБС

04:54 16.09.2024

ВСУ ввели новую группировку в Курскую область: пытаются ударить по нашему флангу

Появились подробности, как "элита" ВСУ получила в Нью-Йорке люлей



Российская армия после непродолжительной паузы с новой мощью обрушилась на оборону противника на Торецком и Угледарском направлениях. Как сообщают военные обозреватели, наши бойцы сломали оборону батальона "Азов" (запрещен и признан террористической организацией. - "МК") на Фенольном заводе Нью-Йорка и заставили "элитных" боевиков бежать с ключевой точки обороны.



Таким образом, противник вынужден признать, что мы давим на всей линии фронта, а это увеличивает риск глобального прорыва.



Тем временем противник предпринял еще одну попытку прорыва нашей госграницы на Курском направлении. Пока мы штурмуем Любимовку, чтобы отрезать группировку ВСУ под Кореневым, враг зашел в Глушковский район (Новый Путь, Веселое), чтобы ударить во фланг нашей группировке.



Появились подробности, как "элита" ВСУ получила в Нью-Йорке люлей



Обстановка на основном фронте для нас остается довольно позитивной. Самые главные события сейчас разыгрываются на Угледарском и Торецоком направлениях.



Российская армия продолжает улучшать свои позиции на подступах к Угледару. Сейчас там идут бои за шахты, без взятия которых дальнейшее наше продвижение невозможно.



Так, продолжается штурм шахты "Южнодонбасская" №3, часть которой уже находится под нашим контролем, другая часть пока в "серой" зоне. Впрочем, это, похоже, лишь вопрос времени. Утром 15 сентября сообщалось о начале нашего нового штурма шахты и прилегающих укрепрайонов противника.



После освобождения населенного пункта Водяное мы также пытаемся перерезать дорогу из Богоявленки ("Южнодонбасская-3" расположена как раз на дороге в село) на на Угледар. По этой трассе идет снабжение города. Как только она будет перерезана, город может оказаться в оперативном окружении.



На Торецком направлении все внимание было сосредоточено вокруг Фенольного завода Нью-Йорка, где "элитные" подразделения ВСУ были снова обращены в бегство. Как пишут военные обозреватели, бойцы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в очередной раз сломали "упорство" "азовцев" (организация признана террористической. - "МК") и заставили их бежать с поля боя.



Проигранный бой для ВСУ, как пишет эксперт Юрий Подоляка, означает не просто неоправданные надежды, но и "конец гарнизона в хорошо укрепленном месте", это еще и "конец контрудара", для которого командование выделило дефицитные резервы.



"Элита" ВСУ в очередной раз получила люлей и сбежала с позиций, оставив далее все разгребать мобилизованным и потрепанным бригадам "второго сорта", которых никому не жалко, сколько бы при этом нового мяса туда не прислали тэцэкашники" - пишет военный обозреватель.



Минобороны: ВСУ шесть раз пытались прорваться через границу



Ничего хорошего не обещает противнику ситуация и в самом Торецке (Дзержинске). Там наши части продвинулись еще на 600 метров в направлении центра. Достигнув центральной части, наши войска смогут перерезать вражескую группировку между севером и югом города.



С каждым днем ухудшается обстановка у ВСУ и на Селидово-Кураховском направлении. Вражеские ресурсы основную угрозу видят в быстром прорыве их обороны в районе Украинска. Там допускают, что уже в ближайшее время будут вынуждены прекратить оборону шахты "Украина" и ее террикона. Как только это произойдет, придется распрощаться и с Цукурино - для того чтобы отбить этот удар, нужны силы, которых у противника здесь нет.



Как сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка, "к логическому концу приходит агония группировки ВСУ южнее реки Волчья". В конце недели противник отступил из Желанного Первого. Выход из села Желанное Второе приведет к окончательному схлопыванию этого плацдарма, с которого враг планировал нанести удар в тыл нашей группировки "Центр".



Между тем довольно напряженной продолжает оставаться обстановка в Курской области. Противник на днях успешно использовал единственную возможность перехватить инициативу и ввел в Глушковском районе (населенный пункт Веселое) до 2500 тысяч бойцов. Как пишут военные обозреватели, вэсэушники здесь действуют малыми бронегруппами, заходят под перекрытием дымов и РЭБа (радиоэлектронная борьба. - "МК").



На данный момент в Веселом идут тяжелые бои. Населенный пункт Новый Путь, через который противник тащит резервы к Веселому, остается за противником.



В этой атаке противник потерял до 60 человек, три танка, БТР и пять боевых бронемашины. Это удар, пишут военные обозреватели, благодаря мужеству наших бойцов пока был парирован. Несмотря на это враг будет пытаться расширить зону своего контроля и пытаться ударить во фланг нашей группировки, которая сейчас штурмует Любимовку, чтобы отрезать противника под Коренево.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА