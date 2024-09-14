Общенациональная германская "Тагесцайтунг" прекратила выпуск газетного издания

05:04 16.09.2024

Крупная немецкая газета "Тагесцайтунг" (с нем. - "Ежедневная газета") заявила о прекращении выпуска печатного издания.



"Тагесцайтунг" стал первой общенациональной газетой в Германии, прекратившей выпуск печатного издания. Вместо этого редакция хочет расширить свой веб-сайт, электронную газету и собственное приложение.



"У нас нет кризиса. Мы действуем с позиции силы", - поспешили заявить главные редакторы Барбара Юнге и Ульрике Винкельманн.

Впрочем, для заместителя главного редактора Катрин Готшалк все звучит немного иначе.



"Это решение было направлено на предотвращение банкротства газеты", - рассказала она "Шпигелю".



Ранее EADaily сообщало о том, что одна из старейших пивоварен Баварии "Шлессле Бир" объявила о своем закрытии из-за роста затрат на сырье и электроэнергию.