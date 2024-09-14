Иран запустил очередной космоспутник. На Западе предполагают, что при помощи новейшей ракеты

05:50 16.09.2024

Иран заявил о запуске нового космического спутника

Иран запустил космический спутник, фото - Новости Zakon.kz от

Иран заявил, что успешно запустил спутник с помощью ракеты, которая, вероятно, может способствовать программе создания баллистических ракет, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 14 сентября Иран запустил в космос спутник с помощью ракеты, созданной военизированным Корпусом стражей исламской революции.



Иран охарактеризовал запуск как успешный, который станет вторым подобным запуском, выводящим спутник на орбиту с помощью ракеты.



Кадры, позже опубликованные иранскими СМИ, показали, что ракета стартовала с мобильной пусковой установки. Анализ видео и других изображений, проведенный Associated Press, показал, что запуск произошел со стартовой площадки Гвардии на окраине города Шахруд.



Иран идентифицировал ракету-носитель спутника как Qaem-100, которую гвардия использовала в январе для еще одного успешного запуска. Qaem означает "вертикальный" на иранском языке фарси.



Ранее СМИ Северной Кореи показали "производство" ядерных бомб.



Аксинья Титова