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|В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями
05:54 16.09.2024
В США приняли закон для пострадавших от рабства
В Нью-Йорке приняли законопроект, направленный на возмещение ущерба потомкам, пострадавших от рабства, сообщает Zakon.kz.
По информации The New York Times, в рамках закона будет создана специальная комиссия, которая разработает план репараций. Она также займется исследованием последствий рабства, таких как:
диспропорции в уголовном преследовании;
некачественная медицинская помощь;
отсутствие возможности получения достойного образования.
В качестве компенсаций потомки пострадавших получат не только финансовую поддержку, но и повышенный доступ к образованию, медицинским услугам, а также официальные извинения со стороны властей.
Алия Абди