В США продолжают продвигать законопроект о компенсации неграм за рабство - деньгами и привилегиями

05:54 16.09.2024

В США приняли закон для пострадавших от рабства



В Нью-Йорке приняли законопроект, направленный на возмещение ущерба потомкам, пострадавших от рабства, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, в рамках закона будет создана специальная комиссия, которая разработает план репараций. Она также займется исследованием последствий рабства, таких как:



диспропорции в уголовном преследовании;

некачественная медицинская помощь;

отсутствие возможности получения достойного образования.



В качестве компенсаций потомки пострадавших получат не только финансовую поддержку, но и повышенный доступ к образованию, медицинским услугам, а также официальные извинения со стороны властей.



Алия Абди