Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины, - МК

11:42 16.09.2024

Новое покушение: Трампа хотел убить из АК-47 рьяный сторонник Украины

Экс-президент США не пострадал в инциденте с огнестрельным оружием



Дональд Трамп опять под огнем - и не огнем критики со стороны либералов и леваков. Речь идет об огне из огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан после попытки "покушения на Трампа" на поле для гольфа во Флориде.



Экс-президент США "не пострадал" после того, как агенты Секретной службы открыли огонь, заметив человека с огнестрельным автоматическим оружием, пишет The Guardian.



Подозреваемый был задержан, а штурмовая винтовка типа АК-47 и оптический прицел были обнаружены на поле для гольфа Дональда Трампа во Флориде в воскресенье днем после того, что ФБР назвало "покушением на бывшего президента".



По словам официальных лиц, агент Секретной службы США заметил дуло огнестрельного оружия, торчащее из-за забора в лесистой местности в международном клубе Trump International Club в Уэст-Палм-Бич, где выступал Трамп.



Агент, входивший в группу безопасности, которая проводила разведку перед Трампом, открыл огонь, и подозреваемый скрылся, сообщил журналистам шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу на дневной пресс-конференции.



Он сказал, что свидетель сфотографировал подозреваемого и автомобиль, на котором он уехал, и вскоре после этого на межштатной автомагистрали 95 полицейские округа Мартин, расположенного непосредственно к северу от округа Палм-Бич, остановили и задержали человека.



Брэдшоу не назвал личность подозреваемого, но представитель республиканской партии от штата Флорида Джон Снайдер заявил в соцсети X, что это "белый мужчина". Трое сотрудников местных правоохранительных органов, пожелавших остаться неназванными, назвали его Райаном Уэсли Раутом.



В документах о регистрации избирателей в Северной Каролине указано, что мужчина с таким же именем, в возрасте 57 или 58 лет, проживающий в Жюльене, зарегистрирован как демократ и в последний раз голосовал в марте этого года.



Аккаунт в социальной сети, принадлежащий человеку с таким же именем, содержит множество постов, в которых он решительно поддерживает Украину в ее конфликте с Россией и призывает Конгресс разрешить американским военнослужащим участвовать в военных действиях на стороне ВСУ в качестве гражданских лиц.



Трамп во время президентских дебатов на прошлой неделе в Пенсильвании неоднократно отказывался говорить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла противостояние с Россией, напоминает The Guardian.



Трамп был немедленно окружен сотрудниками службы безопасности и не пострадал в воскресном инциденте, который произошел около 13:30, когда он находился между 5-й и 6-й лунками, сказал Брэдшоу, добавив, что его помощники немедленно оцепили территорию.



Шериф подсчитал, что человек был замечен на расстоянии от 300 до 500 ярдов от того места, где находился Трамп, но "с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", - сказал он.



Обнаружение камеры GoPro, установленной на заборе рядом с двумя рюкзаками, а также рядом с винтовкой и оптическим прицелом, предположительно оставленными этим человеком, вызвало предположение, что они намеревались снимать свои действия на видео или транслировать их в прямом эфире.



"К счастью, нам удалось найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: "Эй, я видел, как парень выбегал из кустов, он запрыгнул в черный "Ниссан", и я сфотографировал машину и табличку", - сказал Брэдшоу.



"Нам удалось установить местонахождение этого автомобиля на шоссе I-95. Свидетеля, который был свидетелем инцидента, мы отвезли туда, и он опознал [подозреваемого] как человека, выбежавшего из кустов и запрыгнувшего в машину".



В заявлении ФБР говорится, что, по мнению агентства, это было второе покушение на жизнь Трампа за два месяца после того, как он был ранен в результате стрельбы на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля. Один из зрителей был убит, еще двое получили ранения, а снайперы секретной службы застрелили предполагаемого убийцу.



Шериф округа Мартин Уильям Снайдер рассказал о задержании подозреваемого. Он сказал, что его помощники "немедленно перекрыли I-95 на полосе движения в северном направлении на каждом съезде между линией Палм-Бич и линией округа Сент-Люси" после получения предупреждения, а также заметили и остановили транспортное средство.



Шериф сказал, что подозреваемый был безоружен, и никакого оружия видно не было. Подозреваемый, который, по словам Снайдера, в настоящее время находится под стражей в ФБР, не оказал сопротивления.



"Поведение подозреваемого я бы охарактеризовал как относительно спокойное", - сказал он. "Он не проявлял особых эмоций, он никогда не спрашивал: "В чем дело?". Очевидно, там были представители правоохранительных органов с длинными винтовками, синими огнями, много чего происходило. Он никогда не подвергал это сомнению. Он не был вооружен, когда мы вытаскивали его из машины".



Снайдер сказал, что автомобиль будет отбуксирован обратно в округ Палм-Бич и передан ФБР, которое, по его словам, получит ордер на обыск.



Брэдшоу сообщил на пресс-конференции, что арестованный "на данный момент не сделал никаких заявлений относительно своей причастности к инциденту, и предстоит завершить дальнейшее расследование".



Дэвид Аронберг, прокурор округа Палм-Бич, сказал: "В настоящее время наши прокуроры готовят ордера и ходатайство о предварительном заключении подозреваемого под стражу. Таким образом, он будет содержаться под стражей.



"Но то, что мы выдвинули эти ордера и обвинения на уровне штата, не исключает возможности предъявления обвинений на федеральном уровне. Но в то же время, похоже, что ордера и ходатайство о предварительном заключении будут поданы в первую очередь".



В заявлении для своих сторонников Трамп сказал: "Поблизости от меня раздавались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел, чтобы вы услышали это первыми: я В БЕЗОПАСНОСТИ И у меня все хорошо! Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ!"



Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм сказал, что Трамп был в "хорошем настроении" после того, как вернулся в Мар-а-Лаго, свой дом в Палм-Бич, расположенный неподалеку, после инцидента.



"Только что разговаривал с президентом Трампом. Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал. Он в хорошем настроении и более чем когда-либо полон решимости спасти нашу страну", - написал Грэм в Twitter.



Белый дом сообщил, что Джо Байдена и Камалу Харрис проинформировали об инциденте. "Они с облегчением узнали, что он в безопасности. Их команда будет регулярно обновлять их", - сказал пресс-секретарь.



Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, которая баллотируется в президенты против Трампа на выборах 5 ноября, добавила в своем заявлении в Twitter/X: "Я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке".



Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, поддержал Харрис в его собственном заявлении. "В этой стране нет места политическому насилию любого рода. Виновный должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона", - сказал он.



Ведущий программы Fox News Шон Хэннити сообщил телезрителям, что он также разговаривал с Трампом и подтвердил, что бывший президент "цел и невредим".



Хэннити добавил, что Трамп был на 5-й лунке и собирался нанести удар, когда "Секретная служба набросилась на президента, прикрыла его, у вас были снайперы со штативами.



"Они знали направление, откуда были произведены выстрелы, и они наблюдали за местом, откуда были произведены выстрелы", - сказал Хэннити.



Хэннити также сказал, что он подтвердил Трампу, что "было найдено оружие – они идентифицировали его как АК-47".



Ссылаясь на источник, Натали Уинтерс, соведущая программы War Room, которую ведет бывший стратег Белого дома Стив Бэннон, заявила в эфире телеканала X, что Трамп был "помещен в комнату повышенной безопасности" после стрельбы.



Андрей Яшлавский