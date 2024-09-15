Трагически погиб постпред МВД Киргизии в России полковник Исмайил Сагыналиев

11:45 16.09.2024

Скончался представитель МВД КР в РФ Исмайил Сагыналиев



Бишкек (АКИpress) – Представитель МВД Кыргызстана в России Исмайил Сагыналиев погиб в результате несчастного случая.



