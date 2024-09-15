Эстонский акробат Яан Руз первым в мире перешел по канату из Азии в Европу

11:54 16.09.2024

Захватывающие моменты на Босфоре... Он прошел из Азии в Европу на веревке



15 сентября 2024



Яан Роозе прошел по канату с азиатского континента на европейский в Стамбуле. Руз стал первым человеком, который сменил континенты, пройдя по канату.



Эстонский спортсмен Яан Роозе вошел в историю на Босфоре в рамках мероприятия Continental Pass. Идя по специальной веревке, натянутой над опорами Моста Мучеников 15 июля, Руз прошел из Азии в Европу. Этот необыкновенный переход, который он совершил на веревке длиной 1074 метра на высоте 165 метров над землей, вызвал большой ажиотаж в Стамбуле. Руз, начавший свое путешествие по азиатскому континенту в 18:00, достиг европейской стороны примерно за 47 минут. Никогда еще никто не шел из Азии в Европу с такой высокой точки. Руз стал первым спортсменом в истории, добившимся такого успеха.



Выступая после мероприятия, которое проводилось при участии Министерства транспорта и инфраструктуры и Главного управления автомобильных дорог, эстонский спортсмен Яан Роозе сказал: "Помимо того, что Босфор соединяет два континента, он имеет тысячелетнее историческое и культурное значение. , а также невероятную природную красоту. Если объединить это с переменными погодными условиями и сильными морскими течениями, "это было уникальное место для слэклайнинга. Я вошел в историю, поэтому я очень счастлив", - сказал он.