В Алматы пациентов психбольницы похищали и убивали ради их недвижимости

14:57 16.09.2024 В Алматы пациентов психбольницы на Каблукова похищали и убивали, а их квартиры продавали за бесценок



13 сентября 2024



В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы начались слушания по громкому делу. На скамье подсудимых 22 человека, среди которых экс-заведующие отделениями Центра психологического здоровья (ЦПЗ), бывшие сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, риелторы и преступники-рецидивисты. Банда находила одиноких людей с психическими расстройствами, у которых в собственности была недвижимость. Кого-то похищали и держали в неволе, а квартиры переписывали и продавали. А кого-то и вовсе убивали. Подробности жуткого дела стали известны журналисту Orda.kz.



О том, что в суде начали рассматривать уголовное дело, мы узнали из соцсетей Рената Кадырова - юриста, специализирующегося на семейном и наследственном праве. Он рассказал, что "организованная преступная группа на протяжении почти 10 лет систематически похищала психически больных людей, лишая их свободы и имущества".



"Используя обман и злоупотребление доверием, они совершили преступления в особо крупном размере. Преступная группа разработала тщательно продуманную схему. Они использовали похищенных психически больных людей в качестве подставных лиц для незаконного оформления недвижимого имущества",

написал на своей странице в Facebook юрист.



Люди с психическими расстройствами стали марионетками в руках преступников. Их не только лишали свободы и имущества, над ними издевались и даже убивали. Для узаконивания всех преступных действий в ОПГ были свои "ручные" нотариусы.



"Группа оформляла имущество на подставных лиц, таким образом скрывая свои следы и узаконивая преступные действия. Это позволяло им контролировать и распоряжаться недвижимостью, не вызывая подозрений у правоохранительных органов",

отметил Кадыров.



У всех участников ОПГ были свои четко распределенные обязанности:



"Врачи использовали свои профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения, нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие, а рецидивисты выполняли роль исполнителей, проводя физическое удержание жертв и устраняя нежелательных свидетелей".



По мнению Рената Кадырова, "скандал всколыхнул общество и вызвал волну негодования". Но тут мы не согласимся. Пока об этом деле знают лишь единицы.



Очень квалифицированные врачи из больницы на Каблукова



Уголовное дело завели в ноябре 2022 года. Следствие выделило 37 эпизодов, большинство из которых описывают мошеннические действия по захвату чужой недвижимости - квартир в городе Алматы. Сотрудники ЦПЗ, известном в народе как "психбольница на Каблукова", помогали членам ОПГ выявлять одиноких клиентов клиники.



Журналист Orda.kz посетил злополучный ЦПЗ города Алматы. Но ни директор, ни кто-либо из врачей не захотел разговаривать с нашим журналистом. В отделе кадров сказали, что начали работать после увольнения тех сотрудников. А начальница центра попросила все вопросы отправить письменно, через портал eOtinish.



Но нам удалось найти одного человека, который кое-что смог рассказать. Наш собеседник попросил не раскрывать его личность.



Два года назад на работе перестали появляться двое заведующих мужскими отделениями - номер один и номер два. "Начальство поначалу говорило, что они в отпуске". Со временем в коллективе появились слухи. А потом работников центра стали приглашать на допросы.



Бывшая заведующая отделением № 1 ЦПЗ Айжан Джусупгалиева - именитый высококвалифицированный врач-психиатр со стажем работы около 20 лет. Ее очень ценили не только пациенты, но и руководство больницы. Многие работники направляли к ней своих знакомых. Она никогда не отказывала в помощи. Из открытых интернет-источников мы узнали, что Джусупгалиева - автор научных исследований.



Сотрудник ЦПЗ предполагает, что бывшую завотделением № 1 обвиняют в том, что она передавала данные о своих пациентах рецидивистам.



Бывшая заведующая отделением № 3 ЦПЗ Майра Уразаева - врач высшей категории, психиатр, невролог со стажем работы более 20 лет. В 2022 году Министерство здравоохранения наградило Уразаеву знаком "Отличник здравоохранения". Обычно такую награду присуждают отличившимся медработникам за многолетний труд и личный вклад в развитие практического здравоохранения, разработку, внедрение уникальных методов диагностики и лечения, активное участие в совершенствовании и реформировании системы здравоохранения, развитие медицинской науки, образования и инновационной деятельности в области здравоохранения.



Врач защитила магистерскую работу по теме "Типология суицидов у мужчин, способы оказания коррекционной помощи". В анкете врача на сайте 103.kz указано, что Уразаева обучалась в докторантуре и готовила диссертацию к защите ученой степени. Ко всему прочему, она - многодетная мама.



По слухам, ее также подозревают в передаче личных данных пациентов участникам ОПГ.



Наш источник предполагает, что расследование началось, когда в Алматы из России приехала близкая родственница бывшего пациента одного из врачей. Он умер, а женщина была прямой наследницей его имущества. Но по прибытию в Алматы она обнаружила, что квартира не только была оформлена на неизвестное лицо, но уже и перепродана.



"В кулуарах больницы говорят, что врачам светит срок 16–18 лет",

сказал нам наш источник.



Нам неизвестно, был ли пациент, о котором рассказал нам сотрудник больницы, одним из убитых. Но редакции удалось найти близкую родственницу убитой бабушки, чье дело также будет рассмотрено в суде в рамках большого расследования. От девушки мы узнали имена предполагаемых организаторов и руководителей ОПГ.



Убили бабушку



Одно из убийств - история смерти бабушки, с чьей внучкой нам удалось пообщаться. Элеонора Долгова рассказала, что ее бабушка Эмилия Кондратьевна умерла в декабре 2020 года, как позже выяснило следствие - от удушения. Тогда девушке было 17 лет, она осталась полной сиротой - родители умерли раньше.



По закону девушка должна была вступить в наследство. Но ее двоюродная тетя Ирина Гапарова - одна из главных подозреваемых уголовного дела - заявила, что бабушка незадолго до смерти написала завещание, в котором оставила все свое имущество племяннице (то есть Гапаровой), а не внучке.



"Ирина Гапарова - это моя двоюродная тетя. Я встречала ее в детстве. Она приходила к бабушке на праздники - дни рождения, юбилеи. Но это было очень редко. Однажды после ее посещения у бабушки пропали все ее накопления - пять или шесть тысяч евро. Точно не помню. Тогда я была совсем ребенком. И после этого случая тетя пропала надолго, не появлялась лет семь. Она не звонила бабушке, и я ничего о Гапаровой не слышала. Потом в 2020 году осенью у меня не получалось навещать бабушку в обычном режиме - я много работала. И вот в начале октября мне позвонила подруга бабушки Анна и сказала, что бабушка очень сильно заболела",

начала свой рассказ девушка.



Она очень удивилась, ведь до этого Эмилия Кондратьевна, несмотря на свои 83 года, вела очень активный образ жизни, каждый день ездила на базар, ухаживала за сыном. Оказывается, во время отсутствия внучки в дом зачастила Гапарова. Она поселила в квартире у тети свою знакомую. А бабушка вдруг слегла.



"Когда я увидела ее в таком состоянии, вызвала скорую. Тут же примчалась Ирина Гапарова, сказала, что госпитализация не нужна. В квартире у бабушки уже поселилась ее подруга. Ирина настаивала, что она будет ухаживать за бабушкой. На тот момент Ирина прибрала к рукам все документы бабушки. Мне уже тогда все показалось очень странным. Но я не смогла ничего сделать. У Ирины жесткий характер, она меня вообще не подпускала к бабушке",

продолжила повествование наша героиня.



Врачи выписали пожилой женщине лекарства. Внучка приезжала каждый день, следила, чтобы бабушка вовремя принимала лекарства, организовала ей капельницы.



"Я попросила свою другую тетю - родную, чтобы она ставила капельницы. Мы приезжали каждый день. К декабрю бабушке стало легче. Она начала разговаривать. У нее прошла тошнота. Но в доме всегда была подруга Гапаровой",

отметила девушка.



К сожалению, в тот момент другая родная бабушка Эли сломала обе руки, и девушке нужно было постоянно ей помогать, поэтому она перестала приезжать каждый день к Эмилии Кондратьевне.



"Но я старалась по возможности ее навещать. Между двумя бабушками моталась. У меня просто больше никого нет. И им больше некому было помогать. Так получилось, что в конце декабря я сама заболела, и неделю меня не было у бабушки. Но я каждый день звонила Ирине Гапаровой, узнавала, вовремя ли дают бабушке лекарства. Она говорила: "Все хорошо, бабушка идет на поправку". Но в день, когда я собиралась навестить ее, мне позвонила подруга бабушки и сообщила о ее смерти".



Девушка приехала на следующее утро, потому что Гапарова запретила приезжать раньше.



"Был очень странный момент: бабушка умерла вечером, а рано утром следующего дня ее уже привезли домой без вскрытия. В справке о смерти значилось, что бабушка умерла от болезни. Я приехала и увидела, что замки на входных дверях поменяли. Гапарова в день похорон пыталась надавить на меня, намекала, чтобы я больше там не появлялась",

рассказывает Эля.



На похоронах был мужчина Аширали Болтабоев, которого Гапарова называла другом семьи. Но внучка умершей бабушки до этого ни разу его не видела. Он вел себя очень раскованно: шутил, смеялся, говорил, что недавно "откинулся". Как выяснится позже, этот мужчина - также один из главных фигурантов уголовного дела. Его, как и Гапарову, обвиняют в создании и руководстве ОПГ. Более того, ему вменяют и убийство Эмилии Кондратьевны. О том, что бабушка погибла насильственной смертью, стало известно в сентябре 2023 года, когда произвели эксгумацию.



После смерти Эмилии Кондратьевны осталось две квартиры. Одну из них она хотела оставить своему сыну, а вторую - внучке Эле. Но когда Элеонора хотела вступить в наследство, выяснилось, что все наследственные документы у Гапаровой.



"Гапарова не отдавала документы моего отца и бабушки. Мы с юристом подали заявление в РОП Ауэзовского района. На что Гапарова принесла в полицию стопку документов, среди которых было поддельное завещание и разрешение на ведение наследственного дела. Якобы бабушка вступила в наследство моего отца, а в свое завещание вписала только Гапарову. Причем эти документы были подписаны с разницей в один день. Но странность была в том, что завещание она не сама подписала, а попросила третье лицо. То есть она сама не могла расписаться по состоянию здоровья. За нее подпись поставила какая-то женщина, а свидетелем выступил тот самый Болтабоев. А через время она "сама" подписала доверенность на ведение наследственного дела. Но я видела, что это была не ее роспись и не ее почерк. Все это выглядело как чистое мошенничество",

возмущается девушка.



Адвокат Оксана Буряк, представляющая интересы сироты pro bono (форма благотворительности или волонтерства), пояснила нам:



"У нас по закону предусмотрено: если человек физически не может подписать документ, это делает рукоприкладчик. Другое лицо может подписать бумагу в присутствии свидетеля. По материалам дела женщина-рукоприкладчик не знала, что происходит. 9 сентября оформили завещание, в котором бабушка якобы не могла сама расписаться. А 10 сентября от имени бабушки была оформлена доверенность на ведение наследственных дел, в котором она будто бы сама поставила свою подпись. Это показалось нам очень странным, и мы подали заявление, чтобы документы проверили и дело расследовали".



Но правоохранительные органы почти два года отказывались открывать уголовное дело. Полиция на тот момент не смогла обнаружить состава преступления в поддельных документах.



"По нашему эпизоду в первый раз в правоохранительные органы мы обратились в мае 2021 года - в РОП Ауэзовского района. Потерпевшая - сирота, только достигла совершеннолетия. Мы взялись помогать ей безвозмездно. Просили РОП разобраться с этим делом. Они сказали, что у них есть завещание, соответственно, состава преступления нет. Мы настаивали, что все документы поддельные и необходимо возбуждать уголовное дело. Но в полиции дело списали в номенклатуру. Сколько бы мы ни писали жалоб в разные инстанции, нас не слушали. И только когда это дело засветилось, наш эпизод удалось туда интегрировать",

рассказала адвокат.



В 2022 году Эля узнала, что идет расследование уголовного дела, по которому главной обвиняемой проходит ее двоюродная тетя Ирина Гапарова.



"Следствие выяснило, что с подельниками они похищали людей из психиатрической клиники, которые имели недвижимое имущество, но при этом были одиноки. Кого-то держали за городом в неволе, кото-то убили и похоронили под чужим именем. Оказывается, они промышляли этим очень давно. Мы попросили, чтобы наше дело прикрепили к остальным эпизодам этого большого дела",

рассказала Эля Долгова.



Когда следствие по ее делу открыли, следователи назначили экспертизу и эксгумацию тела умершей бабушки.



"Хотели эксгумировать и моего дядю: его, скорее всего, тоже убили. Результаты исследования тела бабушки показали, что она умерла от удушения. У нее сломана подъязычная кость, что может произойти именно во время удушения. Сейчас начался суд. Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела, и что всех виновных накажут в соответствии с совершенными ими преступлениями",

заявила девушка.



Элеонора ознакомилась с материалами всего дела. Масштабы преступлений, совершенных группировкой, поразили девушку.



Она рассказала нам, что в деле, помимо убийства ее бабушки, расследовалось еще одно - убийство бывшего пациента ЦПЗ.



В суд дело передали в августе 2024 года. Эля Долгова считает, что судебный процесс должен быть публичным.



"ОПГ - это очень серьезная статья, подразумевающая строгое наказание. Есть опасение, что подсудимые будут подключать ресурсы, чтобы правосудие не было осуществлено в полной мере. Ну и вообще, людям полезно узнать о таком деле, чтобы на собственном опыте исключить столкновения с такими мошенниками. Ведь мы видим, что среди участников ОПГ и нотариусы, и участковый. Люди должны понимать, что в жизни есть место и таким случаям, и быть более осторожными",

отметила девушка.



"Разоблачение схемы продемонстрировало, насколько глубоко могут проникнуть коррумпированные и преступные элементы в систему здравоохранения и нотариата. Многие задаются вопросом, как долго подобные преступления могли оставаться незамеченными и сколько людей пострадали от действий этой группы. Эта история свидетельствует о необходимости строгого контроля и бдительности со стороны общества и правоохранительных органов. Преступники, использовавшие обман и злоупотребление доверием, должны быть наказаны по всей строгости закона. Общество обязано защитить своих самых уязвимых членов и предотвратить повторение подобных трагедий", - написал в соцсетях юрист Ренат Кадыров.



Наша редакция направит свои вопросы в больницу, Министерство здравоохранения и в акимат Алматы. Мы будем внимательно следить за судебным процессом и рассказывать о его ходе. Источник - орда

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