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Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы, - А.Савенко
15:01 16.09.2024

Адреналин и интим: Бербок в гостях у Кулебы

Анатолий Савенко
Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.
10 сентября 2024

Фамилия министра иностранных дел Украины, отправленного Радой со второго раза в отставку на прошлой неделе, давно стала нарицательной. Глава украинской дипломатии за время своей работы успел удостоиться прозвища "Кулеба иностранных дел". И можно сказать, что в этом вопросе наблюдается преемственность.

Персонального прозвища удостаивался один из его предшественников Павел Климкин, которого в честь знаменитого булгаковского персонажа окрестили "Чугункиным". Прозвище он получил за неподражаемое сочетание взгляда из-под мохнатых бровей, общей недалекости и гиперактивности. Но по двум последним характеристикам новоотставленный Дмитрий Кулеба,пожалуй, не имеет себе равных в украинском дипкорпусе.

Масштаб этой личности признают даже зарубежные коллеги Кулебы.

"Долгие разговоры в ночных поездах, на G7, на фронте, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало с кем я работала так тесно, как с тобой, Дмитрий Кулеба", - так откликнулась на отставку глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Обычный жест, форма вежливости? Возможно, но только вот эти долгие ночные разговоры в поездах…

Как пел один известный иноагент: "Поезд идет, в окошке стемнело, и тянет поговорить".

Каждый, кто ездил, знает: за ночь попутчику можно выболтать всю душу и все сокровенные тайны. Тем более если попутчик - противоположного пола и одних с тобой лет. Только вот кто кого завербовал?

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Год назад Кулеба и Бербок отметились в одном скандале.

Анналена тогда заявила, что ФРГ пока не готова передавать Украине дальнобойное оружие (ракеты Taurus). И услышала в ответ хамское: "Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время".

Как говорится, украинцам проще дать, чем отказать.

К слову, тянут немцы в основном потому, что сложно использовать Taurus без участия немецких военных (о чем они сами и рассказали во время нашумевшего совещания, запись которого в начале марта 2024 года была слита в СМИ). А также потому, что в таких вопросах они всегда четко идут в фарватере политики Белого дома.

Впрочем, вернемся к романтичной Анналене, которую вместе с Кулебой помотало и по поездам, и по окопам.

Фронтовые дороги занесли их в феврале нынешнего года в Одессу. И там Кулеба снова поучал Анналену. Оказывается, название города по-немецки до сих пор пишется с двумя буквами S. "Непорядок!" -сообщил Кулеба. Раз украинцы пишут "Одеса" с одним "с", значит, так тому и быть, а робкие пояснения Анналены о правилах немецкого языка в расчет не принимаются. Сказали вам с одной, значит с одной: "Вы все равно это сделаете!"

Казалось бы, эти бесконечные поучения, что и как должны делать немцы, должны были бы вызвать отторжение как минимум хотя бы на личном уровне. Но реальность прямо противоположна.

Мы как-то привыкли, что европейские политики - "сухари" и бюрократы, заточены только на работу и дальше должностных инструкций и полшага не ступят. А тут оказывается, что между двумя министрами такие страсти ночные кипели.

Рискнем предположить, что именно Украина дала Европе то, чего те давно так ждали: настоящую жизнь. Ну или ее крайне правдоподобную иллюзию.

Что ждет усредненного еврочиновника в его скучных брюсселях?

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"Зимний зонтик ПВО" и 560 дней в году: фирменный стиль Анналены Бербок

Нормирование размеров огурцов, допустимых к продаже на рынке ЕС. Из развлечений - разве что ежегодные бои европейских фермеров во время дележки квот на выращивание этих самых огурцов. Да и там сценарий в основном обкатан за 30 лет.

А тут можно безопасно поехать в страну, где идет настоящая война. Не полететь, заметьте, а поехать: самолеты туда не летают.

"Но это не беда, - наверняка просвещают новичков уже посетившие этот аттракцион, - поезд комфортабельный, а еда - ресторанного уровня. В Киеве вы наверняка застанете воздушную тревогу, а то и не одну. И тогда придется идти в убежище. Но не волнуйтесь, эти глупые русские почему-то никогда не попадают своими ракетами в убежища. Очень бодрит, бесплатный адреналин. К тому же командировочные по максимальной ставке и стаж с максимальным коэффициентом".

Неспроста же в авангарде этой кавалькады ездунов "на фронт" - Польша, страны Прибалтики, Великобритания - то есть в основном те, у кого кулаки на Россию чешутся, но кто давно от нее не получал. Такой сравнительно безопасный способ пощекотать нервы, потешить русофобию, получить одобрение Большого Заокеанского Брата. Разве это сравнишь с надоевшими квотами и огурцами?

А уж понравиться этим милым туземцам и вовсе просто: "Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок", - заявлял довольный Кулеба в ноябре 2022 года.

Правда теперь, спустя почти два года, не очень понятно: будет ли Украине куда присоединяться? Если уж в ФРГ - экономическом локомотиве ЕС - заговорили о сокращениях (а возможно, и закрытии) Volkswagen, то что уж о других говорить?

Не исключено, что как раз эти обстоятельства заставили Олафа Шольца заговорить о скорейших переговорах о мире. В этот раз - с участием России.

А то ведь такими темпами Украина может потерять славу адреналиново-дофаминовой Мекки для еврочиновников. Если посыплется Германия, нескучно будет уже всей Европе.

А Анналена Бербок и думать забудет о долгих ночных вагонных спорах с привлекательными украинскими дипломатами. А что делать: адреналиновая зависимость - вид наркотической. И до добра не доводит.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726488060


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