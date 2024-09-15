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Росмолодежь и "Движение первых" получили новых руководителей
17:25 16.09.2024

Михаил Захаров
15 сентября 2024

В руководящем составе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" состоялись значительные кадровые изменения. Обе организации, работающие в сфере российской молодежной политики, получили новых председателей.

14 сентября бывший руководитель "Движения первых" Григорий Гуров был освобожден от своей должности и в тот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его главой Росмолодежи.

На место председателя правления "Движения первых" пришел ветеран СВО и Герой России Артур Орлов, ранее прошедший отбор и принявший участие в программе "Время героев". Напомним, она направлена на подготовку ветеранов и участников специальной военной операции для государственной службы.

Чиновники, эксперты и общественные деятели высоко оценили состоявшиеся назначения. По их мнению, новые руководители смогут внести значительный позитивный вклад в дело развития российской молодежной сферы.

"Это важнейшие шаги обновления в кадровой политике государства, и очень здорово, что начался этот процесс как раз с детей и молодежи", - отметила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. - Поздравляю коллег с назначениями - это большая честь, доверие и ответственность!"

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Как в своем Telegram-канале пояснил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, нашей стране необходимо высочайшее качество тех, кто будет строить и защищать ее в будущем. "Короче говоря, запомните имена главных по воспитанию детей и молодежи России: Гуров и Орлов. Эти процессы не безымянные, есть конкретные ответственные", - подчеркнул Сладков, назвав это важнейшим делом.

"Борьба за души и умы нашей молодежи - это борьба за будущее страны", - пишет популярный блогер Юрий Подоляка в своем комментарии о назначениях Григория Гурова и Артура Орлова. - И делать это должны люди с горящим сердцем и чистыми помыслами".

Отметим, что недавно, как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширяет основные направления реализации молодежной политики.

Среди прочего там предусмотрены такие акценты, как развитие инициативного студенческого бюджетирования, социального спорта, поддержка молодых ученых и формирование готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества. Таким образом, поддержка молодежи со стороны государства будет всесторонней, а работа над этим ведется с большим вниманием и тщательностью.

Первый для первых

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" было основано в 2022 году при поддержке главы государства. Тогда Владимир Путин назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

В течение двух прошедших лет организация успешно развивалась и расширялась - за весьма небольшой срок в него вступили уже порядка 6,5 миллиона российских ребят. Они принимают участие в сотнях доступных им программ движения ради саморазвития, внесения своего вклада в будущее страны и постижения традиционных ценностей российского общества.

Кто же теперь станет "первым среди первых"? 35-летний уроженец Удмуртии Артур Орлов, занявший это место по недавнему указу российского президента, с 2006 года проходил военную службу, участвовал в боевых действиях в Сирии, а позже отправился на СВО, где был удостоен звания Героя России. Кроме этого, в 2018 году его наградили медалью Суворова, а в 2022 году орденом Мужества.

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Помимо службы в армии Орлов активно занимался учебой: в 2023 году получил магистерскую степень по специальности "Управление соединениями и воинскими частями" в военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Общевойсковой академии ВС РФ в Москве, а сегодня является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии российского Генерального штаба.

Ранее Артур Орлов стал участником, а потом и выпускником программы "Время героев", направленной на подготовку компетентных руководителей из действующих и бывших военнослужащих. Как говорил президент РФ, именно воины, "надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России" должны "выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях".

Сам новый глава "Движения первых", опытный ветеран, полагает, что без любви к Родине нет патриотизма. "Героизм для меня в первую очередь - это любовь к Родине, и это патриотизм. Потому что если ты не патриот своей Родины, своей страны, то о каком героизме может быть и речь?" - отмечает Орлов.

Говоря про приход Орлова в РДДМ, телеведущий Владимир Соловьев называет новоназначенного руководителя выдающимся командиром, талантливым руководителем и примером для всей молодежи. Кроме того, по его мнению, само по себе такое кадровое решение можно назвать знаковым - это "важный сигнал парням на фронте, что именно они являются лидерами и опорой страны".

Опыт и надежность

Не менее значимым назначение нового главы будет и для Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), федерального органа исполнительной власти и координатора в сфере молодежной политики РФ. Миссия этого агентства - "создать среду, которая поможет молодым найти и реализовывать свои мечты и таланты в нашей стране".

Что для этого делает Росмолодежь? Развивает молодежное предпринимательство и поддерживает социально значимые проекты, организовывает тематические мероприятия вроде линейки форумов с образовательными программами, поддерживает волонтерство, формирует экспертное сообщество - то, что необходимо для роста патриотичной и активной российской молодежи.

Теперь на место прежнего руководителя агентства Ксении Разуваевой, бывшей главой ведомства с 2021 года, но ушедшей в этом августе в отставку по семейным обстоятельствам, придет 38-летний уроженец Ставрополя Григорий Гуров. Новый глава Росмолодежи уже долгое время был связан с молодежной политикой, работал в молодежных центрах, а также занимал должности в думе Ставропольского края и полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

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С мая 2020 по август 2021 года Гуров являлся заместителем руководителя Росмолодежи, на этому посту отвечал за вопросы цифровой трансформации. Затем до декабря 2022 года занимал должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Перед своим новым назначением с декабря 2022 года был председателем правления РДДМ "Движение первых".

По мнению депутата Государственной Думы РФ Ольги Казаковой, новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи является неравнодушным к делу, открытым и позитивным человеком, умеющим выстраивать отношения с окружающими. "Агентство приобрело руководителя, который справится с задачами, стоящими в сфере молодежной политики, продолжит ранее начатые проекты, запустит новые", - пишет она в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев подчеркнул, что Григорий Гуров имеет большой опыт государственной службы и управления крупнейшим движением страны, что пойдет на пользу и руководимому им органу, и стране. Как отмечает Киселев, "планка предыдущим руководителем задана высокая, но при общей поддержке нас ждет много нового и полезного".

Сам же новый глава Росмолодежи говорит, что команды агентства и "Движения первых" уже давно работают над общими целями и задачами в сотрудничестве с Минпросвещения и Минобрнауки, в том числе над реализацией нацпроекта "Молодежь и дети".

"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы в России были созданы и работали все условия и механизмы для роста и развития патриотичного, пассионарного, проактивного молодого человека!", - обещает Гуров.

Источник - REGNUM
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