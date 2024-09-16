Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"

21:45 16.09.2024

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе



16 сентября 2024 года



В Акорде состоялась торжественная встреча Федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.



