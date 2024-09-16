Токаев напомнил Шольцу: - "В военном отношении Россия непобедима"

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21:45 16.09.2024
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе
16 сентября 2024 года
В Акорде состоялась торжественная встреча Федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.
Президент Казахстана и Федеральный канцлер Германии представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Затем Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе. Глава нашего государства поблагодарил Олафа Шольца за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Казахстан.
– Это первый за последние 14 лет визит главы Правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил Президента Казахстана за гостеприимство и отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия.
– Я благодарю Вас за приглашение и возможность обсудить наши двусторонние отношения и способствовать их продвижению. Примечательно, что меня сопровождает солидная делегация деловых кругов, – подчеркнул Канцлер Германии.
Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.
– Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве, – заявил Глава нашего государства.