Погорел на котятах. Кто подсунул Трампу мигрантов, поедающих зверьков

00:37 17.09.2024 Ольга Кузнецова

13 сентября 2024



У американских шуток про реднеков и их чересчур близкие отношения с дочерьми и сестрами появилось продолжение. Теперь с легкой руки кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джея Ди Вэнса (а вместе с ним и Дональда Трампа) в англоязычные медиа проникли истории про то, как мигранты, прибывшие с Гаити, похищают домашних животных - даже не для перепродажи, а чтобы полакомиться.



Правда, противникам нелегальной миграции особо радоваться не стоит. Распространение таких "данных" уже вышло боком республиканцам - в частности, выставило в глупом свете что Вэнса, что Трампа - в первую очередь из-за того, что эта история оказалась мистификацией. Причем мистификацией достаточно слабенькой для родины желтой прессы.



Голодная американка



Началось все с того, что городок Спрингфилд в штате Огайо за несколько дней наводнили тысячи мигрантов с Гаити. По данным демократических медиа, их около 12-15 тысяч человек, по данным республиканских - их число начинается от 20 тысяч и стремится к бесконечности.



Но стоит признать, что для населенного пункта с 59 тысячами жителей любая из этих цифр - явный перебор.



Конкретно эти приезжие имеют статус людей, находящихся под временной защитой. То есть полиция и миграционные службы не могут взять их за шкирку и депортировать, пока идет рассмотрение их заявления о разрешении остаться в Штатах по тем или иным основаниям.



Устраиваются мигранты в Спрингфилде как умеют - кто-то нашел съемное жилье, кто-то облюбовал чей-то газон и разбил там палатку, некоторые уже раздобыли автомобили и въехали в чужой гараж, открыв личный счет авариям.



Патрульные службы - что естественно - стоят на ушах, местные жители, мягко говоря, недовольны. И тут начинается самое интересное!



В разных медиа появляются видеоролики и фотографии темнокожей женщины, которая похитила и начала есть кошку. Правда, произошло это в Кантоне, в двух часах езды от Спрингфилда, но когда это кого останавливало - за хорошей тушкой можно отправиться и не на такие расстояния.



А дальше этого единственного случая начали расти обобщения: все мигранты с Гаити едят домашних животных - и кошек, и собак, и кур с гусями.



политика

Трое на одного. Кто победил в дебатах Трампа и Харрис на самом деле



Однако позже выяснилось, что поедательница кошек - задержанная, кстати, полицией - к Гаити не имеет никакого отношения. Родилась она в Огайо и здесь же в 2015 году окончила школу. За 27 лет своей жизни имеет множество приводов в полицию: и за наркотики, и за оставление детей в опасности, и за мелкое хулиганство.



Да и поеданием кошки случившееся назвать очень сложно - мадам просто начала рвать несчастное животное зубами, встав на четвереньки и ведя себя максимально неадекватно. Естественно, ее немедленно арестовали по обвинениям в жестоком обращении с животным и нарушении общественного порядка.



Видеозапись ареста немедленно проникла в социальные сети и спровоцировала целую волну слухов, а вслед за ними и мистификаций: тут же появились разные фото и ролики, на которых темнокожие готовят кошек и собак на костре и на кухнях или же похищают пушистых любимцев.



Причем некоторые "свидетельства" изготовлены настолько топорно, что невозможно разобрать, что же за животное (в еще "неприготовленном" виде) в них фигурирует. Некоторые ролики и вовсе содержали в себе хэштеги с локацией других государств - например, Доминиканы.



Котята играют за демократов



И все бы ничего, и история с недожеванной кошкой и волной слухов постепенно сошла бы на нет - как оно обычно и бывает - да не тут-то было. Вэнс и Трамп решили использовать эти тезисы в предвыборной кампании.



На что рассчитывали эти герои - особенно Дональд Трамп, рассказавший про поедание домашних животных в Огайо мигрантами на дебатах с Камалой Харрис, - не очень понятно.



Модераторы мероприятия немедленно проверили факты, и оказалось, что информация не соответствует действительности. Причем городские власти Спрингфилда отрицали массовость подобных явлений не голословно: местный шериф сообщил, что в полицию не поступало заявлений о пропаже домашних животных. Так кого же тогда ели мигранты?



Дополнительно мэр Спрингфилда заявил, что нет никаких достоверных данных, что чьи-то домашние животные были ранены, травмированы или подверглись насилию со стороны приезжих.



общество

"Эти цифры ужасны". Как миллионы мигрантов завоевывают Запад



Проверить подобные факты, надо полагать, и правда несложно, особенно в век соцсетей. Однако Республиканская партия по неизвестным причинам не стала себя этим утруждать. Дональд Трамп повторил свои утверждения про гаитянских мигрантов уже и после дебатов, на митинге в Аризоне.



На таком фоне интересно выглядит риторика губернатора Огайо Майка Девайна. Республиканца, к слову. Он также опроверг подобные заявления и сообщил, что вся эта история зародилась в Интернете, где чего только ни придумают.



Девайн также пообещал направить дополнительный дорожный патруль, чтобы помочь полиции Спрингфилда следить за порядком и соблюдением правил дорожного движения, и дал понять, что внял жалобам местных на мигрантов, истощивших местное здравоохранение.



На нужды последнего в течение двух лет будут направлены 2,5 миллиона долларов (правда, через фонды, аффилированные с семьей Девайна).



Также губернатор счел нужным защитить "понаехавших" - они-де приехали сюда работать и заняли много рабочих мест, однако городские работодатели уверяют, что трудятся мигранты усердно.



общество

Через 25 лет африканцев в ЕС будет втрое больше, чем европейцев



Тут же внезапно оказалось, что один из работодателей Спрингфилда некоторое время назад дал интервью The New York Times, в котором рассказал, будто бы мигранты работают усерднее местных, потому что держатся за каждый цент. Риторика знакомая, однако население Спрингфилда осталось ею крайне недовольно.



При этом на практике защищать интересы местных граждан должным образом - например, ссылаясь на резкий рост нарушений ПДД, повреждение имущества, баснословные траты бюджетных средств - республиканцы, провозгласившие себя защитниками "настоящей Америки", почему-то не стали.



Стоит заметить, что отношения республиканцев с кошками традиционно обстоят не очень. Стоило кандидату в вице-президенты Вэнсу назвать сторонниц Демократической партии "бездетными кошатницами", как певица Тейлор Свифт опубликовала свое фото с кошкой и подписала его именно так - "Бездетная кошатница".



Конечно, Илон Маск попытался поиронизировать на эту тему, сообщив, что демократия подвергается опасности токсоплазмоза и, вообще, он может "подарить" Свифт ребенка, но в результате ушел куда-то не в ту степь.



На этот раз котята сыграли на стороне демократов.



Кругом aliens



Для любителей неочевидного есть и конспирологическая теория появления сюжетов про съеденных кошечек. Оказывается, изначально рассказ о преступлениях гаитянских мигрантов появился в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), который, как недавно подтвердил Марк Цукерберг, используется для разгона нарративов, выгодных Демократической партии.



Дальше информация проникла в республиканскую повестку, начался скандал, и уже после демократические СМИ начали наперегонки писать опровержения и делать "фактчеки".



Своеобразной "финалочкой" стал видеоролик с действующим президентом Джо Байденом, в очередной раз отколовшем номер на встрече с пожарными в Пенсильвании. Байден примерил мерч Дональда Трампа и призвал "не есть кошек и собак".



политика

В МИД ФРГ ответили Трампу, что не едят кошек и собак



Если на какое-то мгновение представить, что медиакампания с невинно убиенными зверьками изначально инсценирована Демократической партией для дискредитации противника, то подобный перформанс вполне может быть издевательским "приветом" республиканцам.



И забавный факт: поедание кошек не в первый раз мелькает в американских масс-медиа.



Многие российские телезрители помнят культовый сериал "Альф", посвященный приключениям обаятельного инопланетянина на Земле и его жизни в обычной американской семье. Одна из сюжетных веток - постоянные попытки Альфа съесть домашнего кота, которые обыгрываются в юмористическом ключе.



Интересно то, что "alien"на английском обозначает как пришельца с далеких планет, так и мигранта-нелегала, про которых постоянно пишут американские консервативные медиа. И кто бы мог подумать, что спустя столько лет после закрытия сериала нарративы из "Альфа" получат такое нетривиальное продолжение?



Хотя, если признать, что американские выборы уже давно превратились в международное шоу, то удивляться подобному даже как-то неловко. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726522620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны

- Олжас Бектенов ознакомился с развитием Шымкента и мерами по реализации Послания Президента

- Жители Жамбылской области выражают высокую заинтересованность в строительстве АЭС

- Государственный советник встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта

- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам повышения качества образования в Туркестанской области

- Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области

- Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества

- 82 проекта реализовано в сфере АПК в 2024 году

- О принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью

