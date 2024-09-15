Мирного тыла больше нет, - Андрей Перла

01:03 17.09.2024

Мирного тыла больше нет



До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.



Андрей Перла

Политолог



На неделе английская газета Guardian сообщила: Великобритания уже разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям в России. Правда, вслух этого на уровне правительства пока не сказали и, вполне возможно, не скажут: разрешение или, скорее, указание бить по территории России дальнобойными ракетами дано "тихой сапой".



Предполагается, что совсем скоро аналогичное "разрешение" последует со стороны США – тоже втихомолку. Тут речь пойдет о ракетах ATACMS. Очень вероятно, что именно об этом украинскому руководству рассказали во время последнего визита в Киев главы МИД США и Великобритании Энтони Блинкен и Дэвид Лемми.



Военные эксперты в России указывают, что пока речь идет о ракетах с радиусом поражения 300, 370 и 560 км (последние – это как раз англо-французские Storm Shadow), а в дальнейшем в дело могут пойти AGM-158B с дальностью полета 980 км.



Впрочем, и без названных ракет "международно признанная" территория России постоянно подвергается обстрелам и бомбардировкам. Атаки дронов стали привычной реальностью практически для всей европейской части России. Среди последних сообщений на эту тему – попадание дрона в жилой дом в подмосковном Раменском, падение украинской ракеты в Тульской области и отражение воздушного налета в Мурманской области. Общее число пораженных ПВО целей в дни налетов исчисляется уже сотнями – и сообщения о работе ПВО над крупными городами России не вызывают у нас удивления. Можно даже сказать, что мы к этому привыкли.



Вот только привычка выходит странная: с одной стороны, мы ежедневно читаем и слышим информационные сводки с линии боевого соприкосновения. Мы знаем, что наш противник непрерывно совершает террористические атаки – и никакие дополнительные разрешения ему для этого не нужны. Те же ATACMS знакомы жителям Крыма и Севастополя и использовались врагом для ударов отнюдь не только по военным объектам, но и просто по людям на пляже.



С другой стороны, те же самые мы, в то же самое время искусно делаем вид, что мирная жизнь продолжается. Что все усилия врага тщетны – потому что Россия живет как обычно, она привычно процветает, растут доходы и расходы людей, города празднуют дни своего рождения – иначе не скажешь – роскошно.



Иной раз кажется, что гражданину России, если он, конечно, живет не на новых территориях, не в Крыму, не в Белгородской или в Курской областях, достаточно отвернуться от новостной ленты, чтобы видеть вокруг только мирную жизнь.



Все чаще приходится спрашивать себя: правильно ли это? Приближает ли человек, старательно сам для себя сохраняющий все привычки счастливого времени "до войны", конечную победу или отдаляет ее?



Великий публицист Илья Эренбург ныне почти забыт, заслонен от нас еще более великими современниками. Но именно Эренбурга хочется вспомнить сегодня. Осенью 1941 года он написал статью "Нет тыла". Он написал тогда, в общем-то, совсем простую, интуитивно понятную каждому вещь: на этой войне никто не может сказать о себе, что он находится достаточно далеко от фронта и может позволить себе жить, как до войны. Не замечать войны. Война касается абсолютно каждого – даже если, на первый взгляд, не меняет привычный этому каждому образ жизни.



"В этой войне нет тыла, – писал Эренбург 83 года назад. – Война повсюду". Эренбург объяснял своим читателям: "Города Поволжья увидели людей, лишившихся своего крова, людей, добравшихся до Волги из захваченных врагом областей. Стало тесно в городах Поволжья... Если города Поволжья хотят отстоять себя, они должны работать день и ночь... Пусть каждый проявит инициативу. Пусть никто не сваливает на другого ответственность. Теперь каждый человек – в строю. Не ворчать нужно – работать, организовывать, действовать".



Тыла нет и безопасность теперь – не более чем иллюзия. Да, экономика растет и уровень жизни большинства растет вместе с ней. Но дроны и ракеты летят (как знать, возможно, прямо в момент, когда вы это читаете) с запада в сторону Москвы, Твери, Мурманска, Курска, Севастополя, Тулы... Прямо сейчас, прямо в эту минуту мы под обстрелом, мы на войне – мы все. Абсолютно все. От Владивостока до Ростова-на-Дону. От Иркутска до Орла.



Раз так, все мы и каждый из нас должен на своем месте работать не столько для личного процветания, сколько для фронта и для победы.



Счастлив тот, кто непосредственно связан с военной службой или с оборонным заказом. Все остальные не могут, а должны стать волонтерами. Фронту нужны беспилотники, маскировочные сети, средства РЭБ. Фронту нужны деньги на приобретение всего этого и многого другого.



Во времена Эренбурга полунищие и полуголодные люди отдавали почти весь свой заработок на строительство танковых колонн и истребительных эскадрилий. В наши дни от благополучного обывателя подвига самоотречения не требуется, чтобы поучаствовать в помощи фронту. Требуется лишь понимание – фронт проходит через его город, дом, рабочее место.



До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Это хуже, чем преступление, это ошибка.