 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Haber7: Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США...
01:42 17.09.2024

Haber7
Турция

Путин пригрозил США и Европе войной: мы сделаем то, что нужно!
Haber7: Россия ответила на угрозы США и Запада

Владимир Путин прокомментировал обсуждения о разрешении Украине наносить удары по российской территории. Читатели портала Haber7 также осудили альянс, США и европейские страны за попытку эскалации конфликта, отметив, что Турция всегда поддержит Россию и даже "выйдет из НАТО", если дело дойдет до войны.

Если Украине будет разрешено атаковать Россию, это будет означать участие стран НАТО, США и европейских государств в войне, заявил президент РФ Владимир Путин. "А если это так, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - отметил лидер.

Владимир Путин после участия в 10-м Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге сделал заявление для государственного телеканала "Россия 1".

"Если используется оружие большой дальности, это совершенно другая история"

Отвечая на вопрос об обсуждаемой в США и Великобритании теме о том, что Украина сможет наносить удары по российской территории вооружениями большой дальности, российский лидер отметил, что происходит попытка подмены понятий.

"Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Украина и так делает это с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности, это совершенно другая история", - заявил глава государства.

"Или ЕС, или США, или НАТО..."

Обратив внимание на тот факт, что украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, Путин продолжил: "Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо США, в общем с натовских спутников. Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут".

"Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться"

Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинской администрации наносить удары по российской территории или не разрешать, подчеркнул президент РФ. "Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать участие стран НАТО, США, европейских государств в войне на Украине. А это существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские государства воюют с Россией. А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться".

Автор: Эмрах Конак (Emrah Konak)

Комментарии читателей

ЯЛЧИН
Россия, ударь по Европе.

Ахмет
Россия слишком толерантна к Украине. Любой бы на ее месте уже вошел в Киев.

Гость
Путин, я, как турок, с тобой.

Дениз
Если вспыхнет война, выйдем немедленно из НАТО, давайте действовать так, как нам выгодно.

Гость
Я бы стал солдатом Путина только ради сожжения США.

Энвер Э...
Долой фашизм, долой американский империализм, будь прокляты все сионисты и их коллаборационисты...

Гость
В НАТО тоже есть страны, которые вас поддерживают. Страны, по которым вам следует ударить в первую очередь, - это США, Великобритания, Греция, греки Южного Кипра, Германия, Франция.

Гость
Уничтожь Большого Сатану - Америку, уничтожь Европу, и ты станешь самым великим.

Гость
Путин, ты великий человек.

2025*
Если выиграет Трамп, он перекроет кислород Европе. Путин будет действовать, исходя из результатов президентских выборов в США.

неважно
Мы в НАТО, но я бы предпочел встать на сторону России. Россия, по крайней мере, верна своему слову и не наносит нам удар в спину, как Америка.

Эрдоган
Путин, запусти в США горький "Искандер".

Осман
Путин прав.

Гость
Страны, нападающие на Россию, - это Великобритания, США и Германия.

Потонет
Американский авианосец потонет.

Муса
Камала выиграет, мир погрузится в хаос.

Пенсионер
Давай, Путин, запусти пару ракет в Германию и Великобританию - и они все подадутся назад. У них нет смелости. И солдат, кстати.

Глобальная банда
С помощью хаоса, нестабильности, санкций и бесконечных войн стремятся ослабить крупные государства...

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726526520


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